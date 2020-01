Foto: Trond Solberg, VG

Prinsdal-drapet: Han var som en bror for meg

MORTENSRUD (VG) Venner og bekjente av den drepte 21-åringene er i sjokk og sorg. Lørdag ettermiddag samlet de seg i moskeen på Mortensrud.

Oppdatert nå nettopp

– Han var som en bror for meg. Vi har alle mistet et godt medmenneske som møtte folk på en helt unik måte, og dette er ufattelig trist, sier en god venn av 21-åringen til VG utenfor moskeen.

21-åringen jobbet som tilkallingsvikar på en skole i bydelen.

Der strømmer folk fra nærmiljøet til ved 15-tiden lørdag, etter det brutale drapet som rystet bydelen lengst sør i Oslo rett før midnatt fredag kveld - en handlingen politiet omtaler som «målrettet».

ÅSTEDET: Politiet rykket sent fredag kveld ut til Prinsdal Grill etter meldinger om skyting. Foto: Tore Kristiansen

Politiet fikk melding klokken 23. 51, kom til stedet og fant en mann skutt. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Han ble erklært død på stedet, sa politiinspektør Grete Lien Metlid da hun orienterte pressen om saken ved 12-tiden lørdag.

Den avdøde er en 21 år gammel mann, som bor i området.

– Handlingen virker målrettet mot personen som nå er skutt og drept, og vi mener det ikke er noen fare for andre. Vi har annen informasjon i saken som underbygger dette, sa Metlid.

Hun vil ikke si noe om type våpen, ut over at det er brukt skyte- og stikkvåpen.

Politiet kom til stedet etter meldinger fra personer om at de så en person som var skutt og lå utenfor Prinsdal Grill.

– Jeg oppfordrer gjerningspersonen til å melde seg, sa Metlid til VG.

– Jeg la meg ganske tidlig i går, så da jeg våknet opp i dag hadde jeg fått melding om at han hadde blitt skutt og drept i natt. Det var et sjokk. Jeg ringte rundt til kompisene, og de sa at ja, dessverre, sier Enis Kastrati som også var venn med avdøde.

– Hva tenkte du da?

– Det var urealistisk, egentlig. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt.

– Hvordan var han som person?

– Han var en veldig rolig person. Rolig og snill. Alle som kjente ham var i glad i ham.

Publisert: 11.01.20 kl. 15:39 Oppdatert: 11.01.20 kl. 15:56

Mer om

Flere artikler