Norsk pilot tiltalt for menneskehandel og overgrep

Politiet mener den norske piloten inviterte en kvinne fra Colombia til Norge – hvor han tvang henne til ulønnet arbeid og overgrep. Mannen mener anklagene er falske.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge tiltalen, ble kvinnen fra Colombia invitert til Norge i august 2018, etter å ha hatt kontakt med nordmannen på Internett i forkant.

– De etablerte en kontakt via nettet som gjorde at hun kom hit og ble involvert i ham. Bakgrunnen for etterforskningen er at politiet fikk opplysninger fra fornærmede om at hun hadde et opphold hos tiltalte der hun ble utsatt for press for å gjennomføre arbeid og for seksuelle overgrep, sier politiadvokat Jon Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt til VG.

Tiltalen ble først omtalt av Sør-Varanger Avis.

les også Lars Harnes pågrepet i voldssak

I løpet av den påfølgende halvannen måneden skal han ha utnyttet kvinnen til å jobbe om lag 12 timer om dagen på et arbeidssted, uten arbeidskontrakt og lønn.

I tillegg skal hun ha gjort husarbeid i den tiltalte pilotens hjem.

– Han hadde en lederfunksjon som gjorde at han kunne formidle jobb til henne, forklarer Olsen.

«Hun behersket ikke språket, var ubemidlet, uten noe nettverk, uten kunnskap om norske forhold, og var avhengig av ham for bolig og mat.», står det i tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Brynjar Meling forsvarer mannen, og sier hans klient mener anklagene mot han er falske.

– Han avviser tvert enhver anklage, og stiller seg utenforstående til at det bevismessig kan være dekning for anklagene. Han har aldri hatt til hensikt å smugle henne inn, det har vært en regulær date og enighet om at hun skulle komme, sier Meling til VG.

Han sier videre at hans klient har forklart seg på hvert enkelt punkt og har samarbeidet aktivt for å avkrefte mistanken. Ifølge advokaten sier mannen at kvinnen oppholdt seg på arbeidsstedet frivillig, mens han drev med et oppussingsprosjekt der.

FORSVARER: Brynjar Meling forsvarer mannen. Foto: Fredrik Solstad

– Vanskelig og tøft

I løpet av den samme perioden i august-september i fjor skal den norske piloten ha forgrepet seg mot kvinnen fra Colombia og utøvet vold mot henne i forbindelse med overgrepene.

– Det var ikke den virkeligheten hun har takket ja til å komme til sier, kvinnens bistandsadvokat Edel Olsen sier til VG.

Mannen er tiltalt for grov voldtekt av kvinnen ved flere anledninger.

les også Raser mot pakistansk kjendisshow i Norge

Olsen sier at hennes klient har det veldig tungt.

– Dette har blitt en veldig spesiell situasjon for henne. Hun har hatt en vanskelig periode sammen med tiltalte og en tøff hverdag i ettertid i påvente av rettssaken, sier bistandsvokalen.

Kvinnen kom til Norge på et turistvisum, men har fått forlenget opphold frem til saken er ferdig gjennomført.

BISTANDSADVOKAT: Edel Hennie Olsen er de fornærmede kvinnens advokat. Her fotografert i retten i forbindelse med en annen sak. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Tiltalen: Forfalsket pilotsertifikat

Den norske piloten er også tiltalt for dokumentforfalskning. Ifølge tiltalen, forfalsket nordmannen pilotsertifikatet sitt ved å endre dato for utstedelse, datoen for gyldighetsperioden av språkrettighetene og andre datoer.

Piloten skal deretter ha sendt det falske sertifikatet til en potensiell arbeidsgiver i et land i Sør-Amerika.

– Han er klar på at han ikke har noe falskt pilotsertifikat, sier forsvareren.

Ifølge bistandsadvokaten har det vært vanskelig for den fornærmede kvinnen å forstå hvorfor politiet ikke har kunnet etterforske saken raskere.

– Hun forestilte seg ikke på noen måte at hun skulle bli her så lenge da hun kom til Norge, sier hun.

Jon Kåre Olsen sier at menneskehandelsaker ofte er komplekse saker som det ofte tar litt tid å etterforske.

– Det er ikke mange sånne saker vi har. Når vi får dem så prøver vi å etterforske dem så bredt som vi kan som et ledd i å bekjempe menneskehandel på nasjonalt og internasjonalt. Fra påtalemyndighetens side er det viktig at vi får opplyst saken så godt som mulig, det er til gunst både for den som er fornærmet og den som er tiltalt, sier han.

Det er satt av én uke til rettssaken som starter i Øst-Finnmark tingrett 6. januar.

Publisert: 14.12.19 kl. 13:58 Oppdatert: 14.12.19 kl. 14:11

Mer om