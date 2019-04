Klikk for å aktivere kartet

Person siktet for voldtekt av kvinne med barnevogn

Politiet har pågrepet en person etter at en kvinne ble overfalt og voldtatt på Sem i Tønsberg forrige helg.

Personen er siktet for overfallsvoldtekten som skjedde i et boligområde søndag 24. mars mellom klokken 21.30 og 21.45. Vedkommende skal ha vært ikledd mørke klær og refleksvest.

Kvinnen, som er i 30-årene, var ute på en kveldstur da hun ble overfalt og voldtatt. Hun skal også ha blitt truet med et skrujern. Naboer hørte at kvinnen skrek og ropte, og dette kan ha bidratt til at overfallet opphørte, har operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud tidligere uttalt til NTB.

Politiet gikk ut med en beskrivelse av gjerningspersonen, og har siden overfallet mottatt mange tips og etterforsket saken bredt.

Politiet har kalt inn til en pressekonferanse tirsdag klokken 12.00, og vil ikke gi ytterligere detaljer om pågripelsen eller saken før dette.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 02.04.19 kl. 09:25 Oppdatert: 02.04.19 kl. 09:41