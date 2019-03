PÅ: Bryteren sto på i Oslo rådhus mellom 20.30 og 21.30 lørdag kveld. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Miljøhovedstadens rådhus opplyst under «Earth Hour»: – En beklagelig misforståelse

Oslo er utpekt til europeisk miljøhovedstad 2019. Da verden slo av lyset i symbolsk markering lørdag, lyste rådhuset opp.

– Bli med å slukke lyset i en time for å vise at vi står sammen om å bekjempe klimaendringene, heter det på nettsidene til «miljøhovedstaden», som ligger under Oslo kommune .

Rådhusforvalter Marit Jansen sier til VG at lyset skulle ha vært skrudd av og at det er noe de har pleid å gjøre i forbindelse med «Earth Hour» de siste årene. Bryteren hos rådhuset skulle ha vært skrudd av manuelt.

– Da har det vært en beklagelig misforståelse hos oss at vi ikke har slått av lyset for å markere «Earth Hour» i år. Det skulle ha vært slått av, sier Jansen når VG ringer henne en snau halvtime etter at den symbolske markeringen er over.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) eller miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) lørdag kveld.

MØRKLAGT: Rett over klokken 21 lørdag var det mørkt på Slottet. Foto: Andrea Rognstrand, VG

«Earth Hour» startet i Sydney i 2007 som en markering for miljøet.

Markeringen skal øke bevisstheten rundt klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å slå av elektrisk lys i en time, heter det på miljøhovedstadens nettsider.

LONDON: «Earth Hour» i London 2019. Foto: David Parry / PA Wire

BERLIN: Nederste bildet viser Brandenburg Gate i Berlin under «Earth Hour». Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

PARIS: Bildet øverst er et illustrasjonsbilde. Bildet nederst viser Eiffeltårnet under «Earth hour» 2019. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

MOSKVA: Nederste bildet viser Vasilij-katedralen. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Publisert: 30.03.19 kl. 23:11