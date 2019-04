FÅR IKKE FRED: I 2017 landet Jonas Gahr Støre det såkalte oljekompromisset. På årets landsmøte jobber Arbeiderparti-lederen hardt for å beholde det, men store deler av partiet vil si nei til konsekvensutredning av hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Trond Solberg / VG

Støre og LO tapte kampen om Lofoten

Ap går ikke inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, men LO og Ap-leder Jonas Gahr Støre må oppgi konsekvensutredning. - Jeg er skuffet, sier LO-lederen.

Støre fortalte i dag om det nye kompromissforslaget om Lofoten, Vesterålen og Senja hvor man går bort fra kompromisset fra landsmøtet i 2017, som åpner for konksekvensutredning av av det oljeinteressante feltet Nordland VI. Den døren lukkes nå.

– LO er selvfølgelig skuffet over at Arbeiderpartiet nå går bort fra programformuleringene fra 2017 om konsekvensutredning. Men vi er godt fornøyd med resten av formuleringene, som viser at Ap har den mest fremoverlente, industrivennlige næringspolitikken, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Dette burde ikke AUF og de andre kreftene bak dette ha gjort, sier leder Jørn Eggum i LOs industriforbund, Fellesforbundet.

– Du har vært mye sint det siste døgnet?

– Nei, men jeg har vært skuffet fordi det er symbolpolitikk som det ikke hadde vært nødvendig å presse frem nå.

– Tror du at du får dine industrifolk fra Ap i forbundet til å kaste seg engasjert ut i en valgkamp for Ap etter dette?

– Vi gir beskjed når vi er skuffet og så bretter vi opp ermene og går videre. Ap er det partiet med best næringspolitikk, så det er et godt grunnlag.

På en pressekonferanse lørdag bekrefter Støre at det er et bredt flertall i redaksjonskomiteen som går til landsmøtet med følgende vedtak.

Oljekompromisset i Ap * Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, men det gjør ikke Venstre. Det har ikke vært konsekvensutredet oljevirksomhet i området i de siste to regjeringsperiodene. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt kompromissløsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten – Nordland VI – åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. * På bordet til Arbeiderpartiets landsmøtet, ligger det forslag om både varig vern av LoVeSe, og om ikke å konsekvensutrede eller drive oljevirksomhet i området. Forskjellen kan virke liten, men det har blitt argumentert for at en vernestatus også vil gå utover andre næringer. * Nordland VI er området som anses for å ha desidert størst potensial for funn og utvinning. * De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. Vis mer vg-expand-down

– Det er ikke et stort nederlag for meg. Det er et godt vedtak, og det er mitt ansvar som partileder å se hva sier fylkeslederne mener, sier han.

Han sier at alternativet for ham hadde vært å stå på kompromisset fra 2017, men at han mener man heller må sette seg sammen og finne en løsning.

– Vi tar til etterretning at det er et flertall som ikke ønsker konsekvensutredning

LYKKELIG: AUF-leder Ina Libak fikk det som hun ville på Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Var ikke noe alternativ

Saken er en stor seier for AUF, men de har måtte gå med på at det ikke blir noen varig vern-formuleringer. LO er taperen, men har fått til formuleringer som gjør at LoVeSe ikke lukkes som oljeområde i fremtiden.

Ina Libak, leder i AUF, mener vedtaket er et resultat av lagarbeid. Det var aldri aktuelt for henne å gi seg.

– Det var ikke noe alternativ, sier Libak til VG.

– Vi har kjempet i 20 år for dette, og jeg har kjempet i 12 år, hele min tid i AUF. Det er så stort og historisk.

Libak mener vedtaket viser at Arbeiderpartiet setter natur og havnæringer foran olje og gass.

– Nå har vi et tydelig svar på hva vi mener. Jeg har ingen ord. Det er en så stor og viktig seier for min generasjon. Vi har vunnet en generasjonskamp.

AUF valgte å stå utenfor kompromisset i 2017. Men denne gangen kom AUF til landsmøtet med visshet om at 10 av femten fylkeslag har gjort gjort vedtak mot konsekvensutredning eller for varig vern mot oljevirksomhet i LoVeSe: Innlandet, Buskerud, Møre og Romsdal, Østfold, Troms, Nordland, Trøndelag (varig vern), Vestfold (varig vern), Oslo (varig vern) og Akershus (varig vern).

FÅR ROS: – Jeg elsker deg! Ropte Gaute Skjærvø, sentralstyremedlem i AUF, til Ina Libak, leder i AUF. Mens partileder Jonas Gahr Støre holdt pressekonferanse om LoVeSe, feiret Libak med oljemotstanderne på Youngstorget.

Hard drakamp

Kilder sier til VG at drakampen i redaksjonskomiteen har vært lang og tidvis frustrerende, hvor de som kjemper LOs og industriens sak, har stått knallhardt på Støre-kompromisset fra 2017, som åpner for konsekvensutredning av det potensielt utvinnings-spennende området Nordland VI.

Men Støre har altså gitt opp kampen om koneskvensutredning.

– Det er ikke realistisk. Det kommer ikke til å skje i denne perioden, sier han.

Nordland arbeiderparti, som kommende nestleder Bjørn Skjæran er fylkesleder i, har vært opptatt av å hindre varig vern.

Forskjellen mellom varig vern og nei til konsekvensutredning kan virke liten. Men de som kjemper for oljekompromisset og stiller seg spesielt på bakbeina mot varig vern, mener en vernestatus også vil få innvirkning på flere andre næringer enn oljen.

– Vi skal ikke ha varig vern fordi vi skal utvikle havområdene våre, sier Støre.

