ANSVARLIG: Kommandørkaptein Erik Hansen har vært sjef i avdeling for personellsikkerhet ved FSA i Oslo siden juli 2021. Det er hans avdeling som saksbehandler sikkerhetsklareringer for vernepliktige.

Forsvaret endret brev om sikkerhetsklarering

Forsvaret innrømmer at de trenger flere saksbehandlere for å få fart på sikkerhetsklareringene. I mai ble innkallingsbrevet endret for å forhindre at unge flerkulturelle får falske forhåpninger.

Hvert år blir flerkulturelle ungdommer avvist til førstegangstjenesten fordi Forsvaret mener de har usikre koblinger til utlandet. De får dermed ikke sikkerhetsklarering. En slik vurdering kan ta opptil to år.

Avdelingssjef Erik Hansen ved Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) i Oslo forteller om knallharde prioriteringer hver dag.

Han vil ikke si hvor mange ansatte i FSA som jobber med saksbehandling av sikkerhetsklarering. Men innrømmer at det er lenge siden det var en oppbemanning, til tross for økende behov.

– Hadde vi prioritert de komplekse sakene, så hadde det gått på bekostning av antallet. Da hadde Forsvaret stått uten nok vernepliktige som trengs for å operere et forsvar, sier Hansen.

Med komplekse saker mener Hansen ofte saker som omhandler «personer med tilknytning» – se faktaboks:

Info Hvem kategoriseres som «personer med tilknytning»? Erik Hansen sier at FSA ikke kategoriserer folk etter bakgrunn, hudfarge eller religion, men at personer med flerkulturell bakgrunn havner under en kategori som kalles «personer med tilknytning». Kategorien omfavner mennesker som har utenlandske foreldre, men også etniske nordmenn som for eksempel har hatt et studieopphold i utlandet. Altså alle som har en eller annen form for tilknytning til utlandet. Kategorien inkluderer også mennesker som kan ha tilknytning til subgrupper i samfunnet, som f.eks. MC-gjenger eller høyreradikale grupper. Vis mer

Pardis Hafezinejad (19) og Daniel Øren (21) ventet begge i over ett år på klareringssvar.

De er to av de over 30 unge flerkulturelle som VG har intervjuet om hvordan lang ventetid på saksbehandling har ført til blant annet tapt studietid og psykisk belastning.

«IKKE KLARERT»: Pardis Hafezinejad har foreldre fra Iran og Daniel Øren har en kinesisk mor. Det var grunn nok til at de ikke ble sikkerhetsklarert av Forsvaret til førstegangstjeneste.

– Konstant dårlig samvittighet

Kommandørkaptein Erik Hansen ved FSA sier at sikkerhetsloven i Norge er langt strengere enn andre land, også blant de allierte i Nato.

– Er dette bærekraftig med tanke på at vårt samfunn stadig blir mer flerkulturelt?

– Det må politikerne svare på. Men du har helt rett i at dette er en økende utfordring. Det er flere og flere med flerkulturell bakgrunn, og folk gifter seg med folk fra hele verden. Kanskje det i fremtiden tvinger seg frem at vi må bli mer liberale, og at det ikke lenger er bærekraftig å vurdere det så strengt, men per nå så er det det.

Det er viktig at alle får en individuell vurdering av sine utenlandske relasjoner før de tar en avgjørelse, mener Erik Hansen.

– Det sier seg selv at noen saker blir liggende i årevis. Vi har konstant dårlig samvittighet. Det er åpenbart at vi har behov for flere folk, sier kommandørkapteinen.

KOMMUNIKASJON: På Hamar ligger Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Disse holder i kommunikasjonen mellom unge vernepliktige og Forsvaret. De samarbeider med FSA.

Slik håndterer de problemet

Flere av de unge VG har pratet med, sier de føler seg villedet av Forsvaret i prosessen mot en sikkerhetsklarering. De mener at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om hvor lang tid en slik klarering vil ta, og at de faktisk risikerer å bli avvist for tjeneste.

Nå sier seksjonssjef Frank Sandbæk, ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på Hamar, at de har gjort flere grep for å forhindre misforståelser.

ENDRINGER: FPVS viser frem hvilke endringer de gjorde i formuleringen i innkallingsbrevene fra november 2020 (til høyre) og den nyeste malen mai 2022 (til venstre).

FPVS har ansvar for kommunikasjonen utad med alle vernepliktige.

– Etter et ukjent antall saker der vi så at det her må vi gjøre noe med, bestemte vi oss for å se om det var grunnlag for å endre prosedyrene i 2020, sier Sandbæk, som leder førstegangstjeneste-seksjonen ved FPVS.

I mai i år ble innkallingsbrevet på nytt revidert.

I det nye brevet er det både mer informasjon generelt, og et eget punkt med en underoverskrift som handler om sikkerhetsklarering. Der står det at om du eller noen i familien din har tilknytning til utlandet, så kan dette påvirke klareringsprosessen.

Under kan du se to brevmaler som viser samme innkalling, før og etter mai i år, samt et gammelt fra 2019.

1 / 3 GAMMEL VERSJON: I en 2019-versjon sto det ingenting om sikkerhetsklarering. Dette brevet tilhører Daniel Hu Øren (21), som VG har intervjuet tidligere. Slik ser brevet fra november 2020 ut. Dette er den aller nyeste versjonen fra mai 2022 forrige neste fullskjerm GAMMEL VERSJON: I en 2019-versjon sto det ingenting om sikkerhetsklarering. Dette brevet tilhører Daniel Hu Øren (21), som VG har intervjuet tidligere.

Tydeligere kommunikasjon

Sandbæk forteller at brevet nå inneholder informasjon om sikkerhetsklarering. I brevet oppfordrer Forsvaret også mottageren til å ha alternative planer, i tilfelle klareringen tar for lang tid eller ikke går gjennom.

– Fra og med april 2020 skal heller ingen personer med tilknytning møte til tjeneste, før de har fått klarering, sier Sandbæk.

De vil også være tydeligere i kommunikasjonen på sesjon.

–​ Vi jobber hver dag for å bedre vår informasjon, sier Sandbæk.

Seksjonssjefen sier han setter pris på at både medier og unge sier ifra, slik at Forsvaret kan forhindre at lignende opplevelser skjer igjen.

SIVIL: Frank Sandbæk er sivilt ansatt ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) i Hamar. Han har jobbet der i over 20 år, og har erfart at stadig flere vernepliktige har tilknytning til utlandet.

FPVS oppgir at antallet personer med tilknytninger er stigende. I januar 2023 vil det være omtrent 350 personer med tilknytning som må klareres.

Også FPVS har behov for flere ansatte i seksjonen, forteller Sandbæk.

– FPVS er i den posisjon at vi kan kraftsamle på tvers av seksjoner for å ta oss av de som blir berørt hvis det blir behov, men i dag er det kun en seksjon som har denne oppgaven, sier Sandbæk.

Havner nederst i bunken

Selv om gjennomsnittstiden for ordinære behandlinger er i underkant av seks uker, må mange vente mye lenger.

– Vi sier jo ikke at du er et dårlig eller et ubrukelig menneske hvis du ikke får klarering. Men det er en viss informasjon av nasjonal betydning som vi ikke ønsker å avsløre, sier Erik Hansen ved FSA.

Hansen sympatiserer med unge som blir sittende fast i køen, men mener FSA er nødt til å prioritere personer uten tilknytning.

Selv beskriver Hansen saksbehandlingskøen som «E6 nordover på fredags ettermiddag».

KLARERT: Kommandørkaptein Erik Hansen er selv sikkerhetsklarert til det høyeste nivået i det norske forsvaret: «COSMIC TOP SECRET».

– Det blir flere og flere personer med tilknytning. FSA er fortsatt det antallet ansatte vi har vært siden 2017. Vi prioriterer å få unna vernepliktige, men noen blir liggende veldig lenge.

– Hvor lenge?

– Vi har hatt saker som har ligget opptil to år. En del av disse sakene blir avsluttet fordi vi ikke kommer noen vei.

– Mener du at enkelte flerkulturelle havner nederst i bunken?

– Det tar tid å få svar, og da kan det hende at det tar noen uker før den saksbehandleren får tid til å se på det igjen. Da kjører du litt pingpong. Så ja, du blir lagt tilbake til køen.

– Det å ha sikkerhetsklarering er ingen borgerrett, det er et privilegium, sier Hansen.