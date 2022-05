Steingrim Wolland sier bildet til høyre viser hvordan han så ut like etter at Afzzal Ghauri (til venstre) skal ha stormet inn på kontoret hans.

Blodig brudd i Advokatfirmaet Rogstad

Advokat og tidligere styreleder Steingrim Wolland (61) har anmeldt daglig leder Afzzal Ghauri (40) for vold – og varsler søksmål mot Advokatfirmaet Rogstad.

I flere år kjempet Afzzal Ghauri og Steingrim Wolland sammen: mot politiet, domstolene, kritiske avisartikler i VG og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Nå har de vendt seg mot hverandre.

En konflikt om kontroll over advokatfirmaet toppet seg i oktober i fjor. I en politianmeldelse hevder Wolland at Ghauri 15. oktober ankom kontoret svært opphisset, mens han ropte til Wolland, som da var styreleder: «Jeg skal knulle deg i rumpa».

Nisjeavisen Rett24 omtalte anmeldelsen først.

I anmeldelsen hevder Wolland at Ghauri noen timer senere stormet inn på kontoret og slo ham til blods med knyttet neve. Ifølge Wolland ropte han: «Slik snakker du faen ikke til kona mi!»

Wolland gikk av som styreleder få dager senere.

Det skal ikke ha vært andre vitner til angivelige voldshendelsen. En advokat ved kontoret bekrefter til VG at han ble vitne til det umiddelbare etterspillet, hvor Wolland kom blodig ut av kontoret.

VG har rettet gjentatte henvendelser til Ghauri og nåværende styreleder Olav Braaten i Advokatfirmaet Rogstad. – Vi har ingen kommentar til dette på nåværende tidspunkt, skriver styreleder Braaten i en sms.

Fra venstre: Afzzal Ghauri og Steingrim Wolland sammen under et intervju med VG i desember 2019, da de gjorde felles front.

Til Rett24 sier Ghauri følgende om anmeldelsen:

– Jeg synes det er mest riktig eventuelt å gi min forklaring til politiet først.

«Kona» det blir referert til, er advokat Sidra Bhatti (36), som formelt er hovedeier i advokatfirmaet.

Hennes mann, Afzzal Ghauri, bygget opp Advokatfirmaet Rogstad – samtidig som han sonet en fengselsstraff for lånebedrageri.

VG har i en serie artikler blant annet avdekket hvordan Ghauri har hatt en større grad av innflytelse og kontroll over firmaet enn hans beskjedne offisielle rolle, som administrativt ansvarlig, tilsier.

Wolland har nå sluttet i advokatfirmaet, politianmeldt Ghauri og sendt søksmålsvarsel til sin gamle arbeidsplass. Politiet bekrefter overfor VG at de etterforsker saken.

Anmeldelsen og andre skriftlige dokumenter VG har tilgang til, beskriver en omfattende konflikt, som handler om flere ulike temaer. Men ifølge Wolland handler konflikten dypest sett om kontroll.

– Etter min mening handler konflikten kun om at Afzzal mener han er den som eier og skal bestemme over firmaet, mens jeg mener det skal være styret som bestemmer, sier han.

Sier Ghauri ropte at han eide firmaet

Under en krangel mellom Wolland og Ghauri i fjor høst, skal Ghauri angivelig ha stått i gangen på advokatkontoret og ropt at det var han som eide firmaet, ifølge Wolland.

På papiret eier Ghauri ingen aksjer i selskapet, men hans kone, Sidra Bhatti, eier 75 prosent og sitter i styret.

Wolland mener det angivelige angrepet i oktober ble utløst av en kritisk e-post han sendte til Bhatti og resten av styret samme dag – og at dette igjen underbygger at Ghauri har en stor grad av uformell makt og innsikt i hva som foregår i firmaet.

– Det er et faktum at han angrep meg for en mail jeg sendte til styret, som [Ghauri] ikke engang sto på kopi på, sier Wolland.

Gradvis eskalering av konflikt

Konflikten mellom Ghauri og Wolland skal ha eskalert gradvis siden begynnelsen av 2021, da Wolland, ifølge en e-post, fant ut at han hadde fått omkring 100.000 kroner for lite i lønn. Han mener Ghauri sto bak, og beskylder ham for å manuelt ha endret timeføringer i selskapets systemer.

Ghauri avviser ar dette er riktig overfor Rett24.

I tillegg skal det ha vært en voksende uenighet om hvordan et søksmål mot VG skulle håndteres.

Advokatfirmaet har saksøkt VG for brudd på opphavsretten, blant annet etter at VG brukte portrettbilder av de ansatte fra firmaets nettsider.

Etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten, ville Ghauri droppe søksmålet, ifølge Wolland. Men Wolland vant frem med sitt syn, og saken ble anket til Høyesterett, som innen noen uker vil avsi dom.

Uenigheten utspilte seg i begynnelsen av oktober i fjor, bare noen dager før konflikten toppet seg på Wollands kontor 15. oktober.

Laget til Advokatfirmaet Rogstad under tingrettsbehandlingen av søksmålet mot VG i 2020. Fra venstre: Daglig leder Afzzal Ghauri; daværende styreleder Steingrim Wolland; advokat Johan Galtung, som førte saken for advokatfirmaet; og Sidra Bhatti, hovedeier og styremedlem.

Advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad bekrefter at han ble vitnet til etterspillet av de påståtte slagene 15. oktober.

– Det er riktig at det skjedde noe, men jeg så ikke selve hendelsen. Utover det ønsker jeg ikke å si noe, da det er riktigst at politiet avhører meg først, sier Gerdts.

Wolland gikk av som styreleder kort tid etterpå.

Ghauri forklarte den gang avgangen overfor nisjeavisen Advokatwatch med at Wolland ønsket «å overlate roret til nye krefter, slik at han kan benytte sine krefter på aktiv advokatvirksomhet i større grad enn det vervet som styreformann tillot».

I mars sa Wolland opp stillingen ved advokatfirmaet.

Han har nå varslet to søksmål, begrunnet i det han mener er mislighold av arbeidsavtalen sin og et krav om å få tvangsinnløst sine aksjer i selskapet.

Har åpnet etterforskning

Politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt er påtaleansvarlig for etterforskningen av den påståtte voldshendelsen.

– Jeg kan bekrefte at det er innlevert en anmeldelse på kroppskrenkelse og at påtalemyndigheten har besluttet at det iverksettes etterforskning av saken, sier politiadvokaten.

Han bekrefter videre at en person har status som mistenkt i saken.

– Utover det kan jeg ikke kommentere noe av hensyn til etterforskningen, sier Kruszewski.