FYLKESLEDER: Ap-veteran og tidligere partisekretær Martin Kolberg er nå leder i Buskerud Arbeiderparti og opptatt av å få flertall i Viken Ap for å oppløse Viken fylke.

Ap-utvalg: Intensjon om å oppløse Viken

Samarbeidsutvalget i Viken Ap går inn for å ha en intensjon om å oppløse Viken fylke. Det kom ut av et møte mellom ledere og styremedlemmer i Ap-lagene i Akershus, Buskerud og Østfold mandag kveld.

Leder Martin Kolberg i Buskerud Arbeiderparti, presiserer at utfallet i samarbeidsutvalget mandag ikke er noen endelig beslutning om hva Ap i de tre fylkeslagene lander på.

Den beslutningen tas først når representantskapet møter med fulle delegasjoner fra alle de tre fylkeslagene på et møte i Hole lørdag.

– Vi har ikke tatt noen endelig beslutning. Samarbeidsutvalget samordner prosessen i partiet. Men ledelsen i alle de tre fylkespartiene har i fellesskap kommet frem til at vi har en intensjon om å oppløse Viken, sier Kolberg til VG.

TIDLIGERE ORDFØRER: Nestleder Øystein Slette i Akershus Ap var tidligere ordfører i Enebakk kommune. Her er han vert for et besøk av Kong Harald i 2017.

– Betyr dette at Ap i Viken er nærmere en beslutning om å ville oppløse Viken og gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold som tre fylker?

– Vi har ikke tatt noen endelig beslutning. Det sier vi også i respekt for at representantskapet i Akershus Arbeiderparti senere denne uka skal si hva de går inn for, svarer Kolberg.

Vil jobbe frem mot en oppsplitting

Nestleder i Akershus Ap, Øystein Slette, bekrefter det Kolberg i Buskerud Ap sier.

– Samarbeidsutvalget har ikke kommet frem til noen avtale eller beslutning. Vi har funnet en felles intensjon om å komme frem til en avtale som innebærer en oppløsning av Viken, sier Slette til VG.

– Hva betyr intensjon i denne prosessen?

– Det betyr at vi skal jobbe frem mot en slik avtale. Men det betyr ikke at vi har tatt standpunkt. Akershus Ap har ikke endret standpunkt om at vi vil beholde Viken. Men dette skal nå behandles i representantskapet i Akershus Ap i neste omgang, sier nestlederen i Akershus Ap.

Han uttaler seg likevel i retning av at Akershus Ap, som er svært delt om Viken skal beholdes eller vrakes, ikke vil agere upåvirket av den klare holdningen i Buskerud og Østfold Ap om å splitte opp storfylket med 1,2 millioner innbyggere.

– Jeg tror fortsatt flertallet i Akershus Ap vil mene at Viken er den beste løsningen. Det er inntrykket jeg har. Men jeg tror nok også mange vil se at nå er det Østfold og Buskerud mot Akershus, og også et stort mindretall i Akershus som er for å oppløse Viken. Da tror jeg man velger løsningen som er best for Akershus, gitt at man ikke får beholde Viken, sier Slette til NTB.

FYLKESLEDERE: De to profilerte Ap-politikerne Martin Kolberg og Anniken Huitfeldt er fylkesledere i henholdsvis Buskerud og Akershus Ap.

Akershus Ap ledes for øvrig av utenriksminister Anniken Huitfeldt. Både Huitfeldt og en annen kjent styremedlem i Akershus Ap, kunnskapsminister Tonje Brenna, har begge tidligere gått inn for at Viken ikke skal oppløses.

Førstkommende lørdag skal 100 delegater si ja eller nei til å oppløse storfylket og gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold på Sundvollen Hotel i Hole i gamle Buskerud fylke.

Beslutningen der vil binde opp partiet i det avgjørende møtet i Viken fylkesting som skal finne sted 24. februar.

Samarbeidsutvalget i Viken består av fem representanter for hvert av de gamle fylkene, inkludert styrelederne: Anniken Huitfeldt fra Akershus, Martin Kolberg fra Buskerud og Siri Martinsen fra Østfold.

Den endelige innstillingen fra samarbeidsutvalget i Viken skal etter planen utformes torsdag, da de skal ha et nytt møte.

Bakgrunnen for saken er dyp uenighet om Vikens skjebne med Østfold/Buskerud-politikere som de største tilhengerne av oppsplitting av Viken - på den ene siden. Og med politikere fra Akershus som de største tilhengerne av å beholde Viken - på den andre siden.

En stadig tydeligere splittelse internt i Akershus Arbeiderparti gjør at flertallet i Viken Ap per nå heller i retning av et flertall for oppsplitting av Viken og gjenoppretting av Akershus, Østfold og Buskerud fylker.

