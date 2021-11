HELSEDIREKTORATET: Espen Rostrup Nakstad sier de får tilbakemeldinger om at etterlevelsen av smittevernråd ikke er god nok ute i kommunene.

Nakstad om innleggelsestall: De neste dagene blir avgjørende

Innleggelsestallene har ikke vært høyere siden april. Nå varsler helsemyndighetene både regionale og nasjonale tiltak hvis tallet ikke går ned.



Av Line Fausko

Regjeringen og helsemyndighetene prøver først å stagge smittetrenden med lokale tiltak, fordi det skal mindre til nå enn før Norge hadde vaksiner. Men tilbakemeldingene er at etterlevelsen av tiltak er labert:

– Graden av etterlevelse vil være avgjørende for hvilke tiltak som kan bli nødvendige i kommunene og eventuelt regionalt og nasjonalt de neste dagene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Nakstad sier de har anbefalt kommuner å vurdere effekten av tiltak, spesielt etterlevelsen, etter cirka en uke.

Må se effekt snart

Mandag ble det meldt 198 coronainnleggelser – en økning på 25 siden fredag og nesten en dobling på to uker.

49 personer er innlagte på intensivavdeling, og 21 personer får behandling med respirator.

– Vi foreslår ikke konkrete nasjonale tiltak nå, men understreker at vi snart er nødt til å se en effekt på innleggelses-tallene.

Foreløpig forventes innleggelsestallet å stige, ifølge FHIs siste toukersprognose. Der vil vi nærme oss 300 inneliggende pasienter mot slutten av måneden. Prognosen har ikke tatt hensyn til boosterdosen som nå gis de eldre.

Vurderer fortløpende

Nakstad sier de får tilbakemeldinger om at etterlevelsen av smittevernråd ikke er god nok ute i kommunene og at ønsket effekt uteblir. Det er grunnen til at Tromsø går videre med tiltak fra i morgen.

– Dersom vi ikke relativt raskt lykkes med forsterkede lokale smittevernråd, vil lokale forskriftsbaserte pålegg og eventuelt regionale eller nasjonale råd og tiltak bli aktuelt.

– Når er det aktuelt med regionale eller nasjonale tiltak?

– Det vurderer vi fortløpende når vi vet om de kommunale rådene per i dag får ønsket effekt. Vi har bedt kommunene følge opp med justeringer og evt. forskriftsfestede råd dersom etterlevelsen viser seg for svak.

Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner i et område med økt smittepress følger de samme rådene.

– Så vil vi selvsagt følge situasjonen videre og ha diskusjoner med kommunene, helseforetakene, statsforvalterne og FHI for å vurdere situasjonen. Vi har hatt god dialog blant annet med statsforvaltere i Troms og Finnmark, og i Viken fylke den siste tiden.

Disse er innlagt på sykehus nå 60 prosent er fullvaksinerte. Av disse er gjennomsnittsalderen 77 år. 80 prosent har underliggende sykdom.

Resten er uvaksinerte. Alderssnittet her er på rundt 50 år, og har økt litt den siste tiden. En stor andel er personer med annet fødeland enn Norge.

Liggetiden på sykehus er langt kortere for fullvaksinerte enn uvaksinerte. En dansk professor og overlege sier til Berlingske at det tyder på at vaksinen også hjelper mot graden av sykdom, og ikke bare som forebygging. Les mer i denne saken: Flere fullvaksinerte legges inn – skjer raskere enn forventet Vis mer

– For noen kommuner, for eksempel Tromsø, er det aktuelt å gå videre med endringer allerede denne uken. Noen vil kanskje se nærmere på det mot slutten av uken eller i neste uke.

– Vi er inne i en trend med økende innleggelser som vi må snu for å unngå større konsekvenser for helsetjenesten. Vi ser at selv om flertallet av innlagte pasienter har kortere liggetid enn før vi fikk vaksiner, er antallet på intensivavdeling nå økende.

Tredobling i Danmark

Nakstad understreker at situasjonen er en annen med en fullvaksinert befolkning, der det er lettere å få ned smitten igjen.

– Det krever at vi blir flinkere til å holde oss hjemme ved sykdom, tester oss når vi er nærkontakter og følger de lokale smittevernrådene i kommunene.

Sammen med FHI, statsforvaltere og helseforetak går Helsedirektoratet nå gjennom alt de har i verktøykassen av råd og tiltak, for å se hvordan de kan bistå kommunene med regionale tiltak.

Danmark, som åpnet opp landet to uker før oss, har nå over 300 coronainnlagte. Det er en tredobling på en måned.

Danmarks statsminister varslet på søndag nye tiltak for å holde smitten nede. På mandag kveld har de kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen.