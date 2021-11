NYE TILTAK: Formannskapet i Trondheim kommune skal tirsdag behandle et forslag om nye og strengere tiltak i kommunen. Kommunedirektør Morten Wolden sier etterlevelsene av anbefalingene var dårlig i helgen.

Skuffet over munnbind-bruken i Trondheim: − Det var ikke bra

Trondheim kommune truet med strengere tiltak hvis etterlevelsen av munnbind-anbefalingene ikke ble bedre i helgen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Og hvordan var etterlevelsen i helgen?

– Det var dårlig. Det var ikke bra, sier kommunedirektør Morten Wolden til VG.

På fredag var advarselen klar: Dersom det ikke ble bedring i etterlevelsen av spesielt munnbind-anbefalingene i helgen, må de innføre strengere tiltak.

Det hele skal avgjøres i morgen, tirsdag, i et møte i formannskapet i kommunen.

– Jeg registrerte på bussene i går at det ikke var så mye munnbind, nei, sier Wolden.

– Når dere før helgen ga advarsel om strengere tiltak om folk ikke fulgte anbefalingen om munnbind, er det naturlig at det nå kommer et munnbindpåbud?

– Det kan jeg ikke kommentere, men det var et godt resonnement, sier Wolden.

– Blir en forsterkning

De jobber nå med et forslag til nye tiltak før formannskapsmøtet i morgen. Wolden sier de i dag har hatt møte med representanter fra utelivets organisasjoner, som NHO, og at de nå skal ha møte med FHI og Helsedirektoratet.

Han anslår at de i 12-tiden mandag kan legge frem hva de anbefaler formannskapet å innføre på tirsdag.

– Det blir en forsterkning av de tiltakene vi allerede har. Det blir nok ikke så mye nytt, men vi går nok litt bredere på anbefaling-siden, så får vi se hva vi legger frem av forslag på påbud, sier Wolden.

Det som gjelder nå, er en anbefaling om munnbind på kollektivtrafikken og på steder hvor det er vanskelig å holde avstand, i tillegg til at folk bes om å begrense antall nærkontakter.

Men som kommunen også understreket på fredag: Det er spesielt skolene og barn i barneskolealder som rammes nå.

Fredag, lørdag og søndag registrert kommunen totalt 410 smittede. Her kan du se at flest smittede registreres i de yngste aldersgruppene:

– Dere har forslag om forsterkede anbefalinger?

– Både rettet mot den målgruppen som er spesielt berørt nå, barn og unge, men også generelle tiltak på samfunnsnivå som er nødvendig for å holde dette under kontroll. Jeg legger merke til at det er smitteøkning i nabokommunene også nå, og vi ser det samme ute i Europa, så det er ikke en hyggelig utvikling, sier kommunedirektøren.

KLAR BESKJED: Presset på både den kommunale helsetjenesten, fastlegene og sykehuset er stort, understreket Trondheim-ordfører Rita Ottervik på fredag. Hun oppfordret folk til å få på munnbindet.

– Jeg håper inderlig at oppfordringen om å få på munnbindet og ta hensyn får virkning de nærmeste dagene, hvis ikke er i alle fall jeg åpen for å gå til tøffere tiltak, for å få kontroll på smitten, var beskjeden fra ordfører Rita Ottervik på fredag.

Her kan du se hvordan smittetallene har skutt fart i Trondheim: