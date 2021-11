Råkjørte i 179 km/t med familiens Tesla

En 17 år gammel jente er dømt for å ha råkjørt i 179 km/t med familiens Tesla den 24. juni i år.

Fartsgrensen på stedet var 80 km/t.

Jentas råkjøring uten førerkort ble avslørt da en venninne sendte en video. Den fikk politiet tak i, ifølge Adresseavisen, som omtalte saken først.

Nesten én måned etter kjøringen sto plutselig politiet utenfor huset til jenta og hennes familie. Da hadde jenta også kjørt opp og hadde fått førerkort, ifølge dommen.

Skulle imponere venninnene

Årsaken til råkjøringen skal ha vært at hun var hjemme alene, og ville vise seg frem for venninnene.

– Jeg var alene hjemme en dag, også var jeg så dum og tok bilen som vi hadde stående hjemme. Jeg hadde lyst til å ta venninnene mine ut på kjøretur. Vi hadde snakket tidligere om hvor gøy det var å kjøre med Tesla, og hvor mye fart det var, sa hun i retten.

Hun forteller videre at hun kjørte til McDonalds, og at hun ble fortalt at Teslas akselerasjon føles som å lette fra et fly.

– Da begynte jeg å vise meg frem, og tok litt ekstra i pedalen. Det var veldig dumt. Det ble sagt bak i bilen hvor høy fart jeg hadde, og etter hvert som jeg tråkket på gassen. Da ble jeg oppmerksom på hvor fort jeg kjørte, og måtte derfor bremse.

Hun skal ha kjørt i 179 km/t på Fylkesvei 950 i Trønderlag i 24. juni i år.

Erklærer seg straffskyldig

17-åringen, som nå er fylt 18 år, erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen. Hun dømmes til 40 timer med samfunnsstraff som må gjennomføres innen 90 dager.

Samtidig fradømmes hun retten til førerkort i tre år, og må betale en bot på 6000 kroner.

– Det er kjipt å miste lappen, men jeg vil ta straffen min. Det er greit, sa hun til dommerens avgjørelse.

Hun beskriver at hendelsen og tiden etterpå har vært en stor påkjenning.