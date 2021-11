BARNEVERN: Den overgrepstiltalte fosterfaren eier to barnevernsfirma.

Anklager om bestikkelse mot fosterfar ender i lagmannsretten

Fosterfaren ble først frikjent for motarbeidelse av rettsvesenet, men påtalemyndigheten anket saken etter at VG fant ny informasjon. Nå er det klart at anken behandles i lagmannsretten.

Lørdag fortalte VG historien om Amir, som anklaget den tidligere fosterfaren sin for seksuelle overgrep. Fosterfaren nekter straffskyld.

Amir døde tre måneder før rettssaken mot fosterfaren skulle starte.

I tillegg til å bli tiltalt for overgrep, ble Amirs fosterfar også tiltalt for å ha tilbudt Amir og tvillingbroren 100.000 kroner hver for å endre eller trekke forklaring i overgrepssaken.

I mai ble fosterfaren enstemmig frikjent for det – i en dom der politiet fikk sterk kritikk for sin manglende etterforskning.

DØDE FØR RETTSSAK: Amir døde 28 år gammel, tre måneder før han skulle møte den tidligere fosterfaren som han anklaget for overgrep i retten.

Ny GPS-informasjon

Etter dommen fant VG ny GPS-informasjon på tvillingbrorens telefon som viste at han på den aktuelle dagen kjørte bil fra der han hevder å ha mottatt pengetilbudet til der Amir bodde.

Tvillingbroren har forklart at fosterfaren lot ham låne en firmabil for å kjøre til Amir og formidle pengetilbudet. I retten påpekte fosterfarens forsvarer, Thomas Randby, at det ikke eksisterte noen objektive bevis som bekreftet dette.

Etter at VG fant den nye informasjonen, har også politiet sikret seg tilgang på den. Deretter anket påtalemyndigheten dommen til Borgarting lagmannsrett.

Ligget til behandling i flere måneder

Anken fra påtalemyndigheten har ligget til vurdering hos Borgarting lagmannsrett i flere måneder. Lagmannsretten har mulighet til å nekte anke hvis den mener at det er åpenbart at anken ikke vil føre frem.

8. november, to dager etter at VG publiserte saken og podkasten om Amir og fosterfaren, ble det så besluttet at anken vil komme opp i lagmannsretten. I beslutningen skriver lagmannsretten at «bevissituasjonen er av en slik karakter at det ikke er forsvarlig å nekte anken fremmet».

FORSVARER: Thomas Randby forsvarer fosterfaren.

– Hele tiden nektet straffskyld

Fosterfarens forsvarer, Thomas Randby, svarer slik når VG spør om en kommenter etter at det ble klart at klienten hans må møte i retten på nytt:

– Vi tar til etterretning at lagmannsretten mandag 8. november besluttet å henvise påtalemyndighetens anke. Det minnes om at vår klient ved dom av 5. mai i år ble enstemmig frifunnet av Oslo tingrett.