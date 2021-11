SPILLET OM FERIEPENGER: På sin første dag på Stortinget 1. oktober, hilste Rødt-representanten Mímir Kristjánsson på Jonas Gahr Støre (Ap) og Ola Borten Moe (Sp).

Rødt reagerer på SV-uttalelse: Uverdig spill om feriepenger

LO håpet at SV skulle presse fram feriepenger til de som mistet arbeidet under pandemien. Men SV vil ikke prioritere Aps løftebrudd. Nå reagerer Rødt, og ber de rødgrønne på Stortinget ta seg sammen og levere på løftene.

Av Alf Bjarne Johnsen , Eirik Røsvik og Live Austgard (foto)

– Nå er de arbeidsledige og deres feriepenge-krav sviktet i tre omganger. Det er uverdig, sier Mímir Kristjánsson, nyvalgt representant for Rødt på Stortinget.

Han anklager SV for rått politisk spill, og sier at de som taper på dette er de som har mottatt dagpenger de siste året. De får fortsatt ikke feriepenger, og får heller ingen hjelp fra SV.

SV-leder Audun Lysbakken begrunnet dette slik tidligere mandag:

– Det kan ikke bli slik at regjeringen lar være å foreslå det som er deres løfter, og at SV må kjempe for å få det inn i budsjettet, sa Lysbakken.

Krise for troverdigheten

– Det er slike saker som gjør at politikken kan havne i en troverdighetskrise, sier Rødt-representanten.

– Først ble de sviktet at Solberg-regjeringen som ikke ville love feriepenger til de som gikk ledig under pandemien. Så brøt Ap sitt løfte fra valgkampen om å få dette på plass. Og nå sier SV at de ikke vil prioritere løfter som Ap har kommet med. Tredobbel svikt, sier Kristjánsson til VG.

Viktig LO-krav

Han legger til at alle de rødgrønne partiene må ha merket seg hvor kritisk LO og lederen Peggy Hessen Følsvik har vært til at feriepengene ikke nådde opp i Støre-regjeringens budsjettopplegg.

Mímir Kristjánsson legger hovedansvaret på Ap, men kjefter også på SV:

– I et politisk spill går det an å forstå at SV ikke vil tvinge Ap til å gjennomføre noe Ap selv har lovet. Men dette er ikke et spill for titusenvis av mennesker som fortsatt ikke har fått sikkerhet for om de får feriepenger neste år.

– Men det gjør Rødt?

– Vi kommer med vårt alternative budsjett torsdag og der er feriepengene inne. Men vi sitter ikke i forhandlingene med regjeringspartiene. Alle opposisjonspartiene har stått bak dette løftet om feriepenger. Her må alle ta et ansvar, sier han.

FORHANDLERE: Fra venstre Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (Ap).

Forhandlinger i gang

Forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 er mandag ettermiddag i gang mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp.

Kari Elisabeth Kaski overleverte SVs krav til Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som er partienes frontfigurer i Stortingets finanskomité.

Aps finanspolitiske talsperson sier at de har lagt opp et tidsskjema som gjør at de har korte frister.

– Vi ønsker å jobbe raskt og effektiv denne uken og så ser vi hvor langt vi kommer, sier Knutsen.

Knutsen vil ikke gi en konkret frist, men sier at det «tar den tiden det tar».

SV la tidligere mandag fram sitt alternative budsjett, hvor partiene ønsker å øke skattene med 21 milliarder kroner.

SV-leder Audun Lysbakken sier at SV vil prioritere å få i gang de to reformene som partiene gikk til valg på: Gratis SFO for ett årstrinn, og en tannhelsereform. I tillegg vil de skjerpe skattene for de som har mest, og stramme til klimapolitikken, blant annet med betydelig økning av drivstoffavgiftene for å få til større utslippskutt.

