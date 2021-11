KLAR TALE: Embetseder Bjørn K. Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter er bekymret for konsekvensene en reversering av domstolsreformen vil få. Sammen med fem andre statsadvokater kommer han med en klar advarsel.

Nok et fagmiljø advarer mot domstolsreversering

I et nytt brev uttrykker seks statsadvokater og Økokrim-sjefen bekymring for en reversering av domstolsreformen. Nå har ikke justisministeren lenger noen å gå til for å hente støtte for sin politikk, mener Høyre.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Etter at det ble klart at den nye regjeringen vil vurdere en reversering av den seks måneder ferske domstolsreformen, har flere tungtveiende juridiske stemmer bedt regjeringen om å holde fingrene av fatet.

Senest torsdag gikk også Barneombudet ut i NRK og advarte om reformen – og mente den kunne sette barns rettssikkerhet i fare.

Både Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) varslet allerede før valget at de ville gå tilbake til strukturen domstolene i Norge hadde før reformen til tross for store protester fra de berørte fagmiljøene selv.

– Vi skal gjenåpne alle domstolene. Sp er helt tydelig på det. Absolutt alle, lovet Jenny Klinge (Sp) i september.

Kort forklart: Dette er domstolsreformen Reformen reduserte 60 tingretter og 69 rettssteder til 23 tingretter, men beholdt samme antall rettssteder

Antall jordskifteretter ble redusert fra 34 til 19

Endringen innebar at rettskretsene utvides, noe som gjør at dommerne kan behandle saker på flere rettssteder i samme krets. Det betyr at en sak kan flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid, dersom partene ønsker det.

Det ble også bevilget midler til digitalisering og økt bemanning i domstolene Vis mer

En reversering av reformen vil ifølge direktøren for Domstolsadministrasjonen (DA) Sven Marius Urke koste 75 millioner kroner, gi økte årlige utgifter på 37 millioner kroner og ta åtte måneder med omfattende merarbeid for domstolene.

Nå har en ny navneliste med seks statsadvokater signert et brev til Domstoladministrasjonen i håp om å stoppe Ap og Sps planer.

Brevet er ført i pennen av embetseder Bjørn K. Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter, og signert embetslederne i ytterligere fem statsadvokatembeter, inkludert Det nasjonale statsadvokatembete.

Også Økokrim-sjef og Ap-politiker Pål Kulå Lønseth har satt sin signatur på budskapet.

Disse har signert brevet Bjørn K. Soknes – embetsleder Trøndelag statsadvokatembeter

Hugo Henstein – embetsleder Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Ingvild Thorn Nordheim – embetsleder Møre og Romsdal statsadvokatembeter

Asbjørn Eritsland – embetsleder Rogaland statsadvokatembeter

Anne M Katteland – embetsleder Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Jan Glent – embetsleder Det nasjonale statsadvokatembetet

Pål Kulå Lønseth – Økokrimsjef og Ap-politiker Vis mer

I brevet skriver lederne at de ønsker «å gi sin tilslutning til anmodningen om å avvente en reversering av domstolsreformen».

De mener regjeringen må la reformen virke en lengre periode, slik at man kan gjøre en grundig evaluering før man bestemmer seg for hvorvidt den skal reverseres eller ikke.

Deretter peker de på tre punkter som bekymrer, dersom en reversering blir iverksatt nå:

En ny strukturendring vil på nytt kreve ressurser som tingrettene trenger til produktiv aktivitet, og vil nødvendigvis gå ut over rettstilbudet til publikum

Domstolene har gitt uttrykk for at det er behov for ro, og at man trenger tid og penger til å arbeide med andre ting

Behovet og arbeidet blant annet med fortsatt digitalisering og generell opprusting av domstolenes lokaler vil stoppe opp

Les hele brevet her:

forrige

fullskjerm neste 1 av 2

Høyre: – Alle som betyr noe har advart

Brevet får justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, på å bli enda sikrere i sin sak. Han påpeker at det er «ingen av dem som betyr noe» som ikke har advart regjeringen mot å reversere nå.

– Først har alle som betyr noe innen den tredje statsmakt – høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen og advokatforeningen – advart mot å reversere reformen, begynner han.

– Så kommer noen av de mest fremtredende personene innenfor påtalemyndigheten og advarer like sterkt mot det samme. Justisministeren har ikke lenger noen steder å gå for å finne støtte for sin politikk.

KRITISK: Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland (H), mener regjeringen bør lytte «til de som har skoene på».

– På politisk kvarter torsdag hevdet justisministeren å ha flere bak seg i reverseringsspørsmålet?

– Ja, hun sier det er noen som støtter reversering, men de finnes ikke. Det finnes noen få tidligere sorenskrivere som slåss for å få jobben sin tilbake, svarer Stensland.

I oktober gikk også landets 23 sorenskrivere, som er administrative ledere for tingrettene, og de seks førstelagmennene, ut mot Ap og Sps snuoperasjon, ifølge Aftenposten.

Stensland minner om at justisministeren selv, under denne ukens innslag i NRKs politisk kvarter, påpekte at det eksisterer «en reformtretthet i justissektoren».

– Hun bør lytte til sitt eget råd.

LES OGSÅ: VG mener: Uansvarlig domstolsreversering

Justisministeren: – Mye av dette er vel kjent fra før

VG har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hva brevet har å si for utredningen hun ønsker å gjøre av reverseringen av domstolsreformen.

I en e-post svarer statsråden at hun tar med seg innspillene videre i arbeidet.

– Mye av dette er vel kjent fra før. Hvordan vi skal gå frem, vil jeg komme tilbake til, skriver Mehl.

Hun understreker at hun er uenig i Stenslands påstander, og dessuten at det er «viktig å ikke bare lytte til topplederne i justissektoren».

– Jeg er uenig i Høyre sin definisjon av «alle som betyr noe». Høyre satte i gang domstolsreformen på bakgrunn av en kommisjon som nesten utelukkende hadde medlemmer fra Oslo, skriver justisministeren.

VIL LYTTE LOKALT: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skriver at det er viktig å ikke bare lytte til topplederne i justissektoren.

– Har solgt seg til Senterpartiet

Høyre-politikeren mener også at man skal merke seg at ØkoKrim-sjef Pål Lønseth, som også er Ap-politiker, har skrevet under på brevet.

– Om ikke Senterpartiet lytter til dette, bør i det minste Ap lytte til sine egne erfarne folk. Ap er et styringsparti, men denne saken vitner om at de har mistet grepet om virkeligheten, sier Stensland.

– De tar ikke innover seg realitetene i saken, og har solgt seg til Senterpartiet.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få et svar fra Ap om hvorvidt Ap-politiker Lønseth og statsadvokatembetenes advarsel om å ikke reversere domstolsreformen betyr noe for partiet.