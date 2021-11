LEDER: Helseminister Ingvild Kjerkol holdt pressekonferanse på fredag etter flere dager med rekordhøy smitte.

Regjeringen fulgte ikke munnbind-råd - men anbefaler å droppe håndhilsing

Regjeringen velger å be folk droppe håndhilsing, men anbefaler ikke munnbindbruk nasjonalt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var beskjeden fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under dagens pressekonferanse:

– Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på. Det vil hindre spredning av smitte.

Håndhilsing er ikke nevnt i helsemyndighetenes anbefalinger til regjeringen. Helsedirektoratet anbefalte i stedet munnbind.

– Hvorfor gikk dere for dette og ikke for munnbind og meteren for eksempel? Dette var jo ikke et av tiltakene som var nevnt i noen av de faglige grunnlagene?

– Nei, det var en oppfordring også, det er viktig å presisere. Men nå har vi etter hvert vent oss til å hilse på andre måter, så det er en lavthengende frukt å ta ut den gesten, sier Kjerkol til VG, og legger til at det også kan hjelpe på andre luftveisvirus.

Hjelper mot andre virus

Gjennom pandemien har det blitt klart at kontaktsmitte, altså smitteoverføring via hånd eller en flate, har mindre betydning enn man helt i starten trodde. Det er først og fremst i luften man smittes av covid-19. Når det gjelder luftveisvirus som rhino-virus (forkjølelse), som smitter lettere via overflater og hender, kan det å droppe håndhilsing ha god effekt.

Regjeringen fulgte ikke Helsedirektoratets anbefaling om å innføre et nasjonalt råd om munnbind der man ikke kan holde meteren. Det er imidlertid innført som lokalt tiltak i noen kommuner, som Tromsø, Trondheim og Bergen.

– Hvorfor innfører dere ikke munnbind inne nå?

– Nå kommuniserer vi jo når vi kommer med nye tiltak og begrunner hvorfor vi kommer med dem. Vi vurderer munnbind og andre tiltak fortløpende, men vi har ikke tatt en beslutning med å anbefale eller innføre det nå, sier Kjerkol til VG.

– For å vente å se om det dere har gjort hittil har hatt effekt?

– Vi har det til løpende vurdering. Så sier vi fra når det er en anbefaling nasjonalt og et nasjonalt pålegg, sier hun og legger til:

– Det er viktig for oss å kommunisere de tiltakene vi faktisk beslutter på.

STOPP: Tidligere helseminister Bent Høie (H) avverger håndhilsing mellom FHI-direktør Camilla Stoltenberg og statsminister Erna Solberg (H), på pressekonferansen der Norge ble stengt ned og alle fikk beskjed om ikke å håndhilse.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg bekrefter til VG at håndhilsing ikke var et råd de ga spesifikt, men sier også at de ikke fraråder det:

– Det har ikke vi vært involvert i direkte. Vi ble spurt hva vi mente om det like før, så det har ikke vært noen vurdering av det, sier hun, og fortsetter:

– Men det vi sa var at det var i tråd med det rådet som er gitt allerede i brevet fjerde november fra FHI og Helsedirektoratet der vi peker på at det å tenke over hvor mange nærkontakter man har og det å holde avstand, er noe man bør vurdere. Jeg tror det er best å spørre helseministeren om dette - det er ikke i strid med noe vi har sagt, men det er ikke noe vi har vurdert spesifikt.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier han tenker det ikke er dumt å slutte med håndhilsing en periode, fordi det kan skjerpe etterlevelsen av smitterutiner.

Helsedirektoratet anbefalte også en oppjustert TISK (Testing, smittesporing, karantene, isolasjon), som blant annet innebærer at de vil gjeninnføre smittekarantenekravet for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Regjeringen annonserte ikke en slik gjeninnføring av smittekarantene på dagens pressekonferanse.

På pressekonferansen sa regjeringen at de skjerper kontrollen for innreise, samtidig som de åpner opp for innreise for alle utlendinger som har krav på det etter utlendingsloven. De har nå også åpnet for at kommuner kan ta i bruk coronapass.

EKSPERT: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker på virus.

Immunolog Anne Spurkland tror håndhilse-rådet dreier seg mer om signalet som sendes enn faktisk smitte via håndtrykket:

– Med tanke på covid, er sannsynligvis luftsmitte viktigst. Men når du også har alt annet av luftveisvirus å ta hensyn til, er håndhilsing et greit råd vi er vant til og klarer noen måneder til.

– Kanskje et pussig råd

Å droppe håndhilsingen kan med andre ord hjelpe på andre virus, som for eksempel forkjølelsesviruset rhino. Så det hjelper på den totale sykdomsbyrden hvis færre blir forkjølet og må holde seg hjemme, sier Spurkland.

– Det er kanskje et litt pussig råd å droppe håndtrykket, men jeg tenker at det er ikke så dumt, fordi det vil også gjøre det lettere å holde avstand til folk.

At regjeringen valgte ikke å innføre munnbind innendørs, tror Spurkland skyldes at det er et mer inngripende tiltak på restauranter og andre utesteder.