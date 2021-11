LA NED BLOMSTER: Vennene til mannen som ble skutt tirsdag, legger ned blomster i gaten.

Venner av mannen som ble skutt på Bislett: − Uvirkelig

Venner av mannen som ble skutt og drept av politiet tirsdag, beskriver ham som en omsorgsfull person som var åpen om at han slet med rus. De er i sjokk, og mener det hele burde vært forhindret.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er så mange følelser. Det var en gutt vi var glade i alle sammen, og vi er bare en brøkdel av de han kjente. Han har så mange forskjellige venner, sier den ene vennen til mannen som blir skutt av politiet tirsdag.

Selv har han kjent mannen i fem år. VG møter ham på restaurant Istanbul sammen med to andre venner, som hadde kjent ham i 15.

De tre beskriver ham alle som en som var snill og omsorgsfull, men som også var åpent om at han slet psykisk, og med rus.

Det var også bakgrunnen for at han ble dømt til tvunget psykisk helsevern i desember 2020, etter et knivangrep på Ankerbrua i Oslo i 2019. I etterkant forklarte han at han ikke kunne huske episoden.

Vennene forteller at det var vanskelig for mannen å håndtere at han hadde gjort dette.

– Alle vi husker ham i edru tilstand. Men de problemene tar overhånd. Han angrer jo på det, men husker ikke det han har gjort.

Nå spør de seg hvordan mannen i det hele tatt kunne ende med å gå rundt med en kniv i gatene igjen så kort tid etter, hvorfor han ikke fikk mer hjelp, og hvorfor han måtte dø.

Bakgrunn: Dette skjedde på Bislett tirsdag.

– Gått gradvis

Politiet har bekreftet at mannen mandag slapp ut på det de beskriver som en kortvarig permisjon fra helseinstitusjon. Men det var ikke første gangen han var ute på permisjon, ifølge vennene. Når han var ute på permisjon hadde han meldeplikt hver dag, sier de.

– Han var ute på permisjon hele tiden, sier de, og legger til:

– Helsevesenet må jo hjelpe til, de kan ikke bare slippe ut folk.

For rundt to måneder siden sier de mannen ruset seg da han var ute på permisjon, og ifølge dem sa han ifra om at han trengte hjelp.

– Det er jo et skrik om hjelp. Det er ikke som han har sluppet ut som en helt ny person. Det er ingen som sier at han er helt uskyldig, men dette kunne vært forhindret, sier vennen.

VG har ikke så langt kunnet uavhengig bekrefte at han skal ha ruset seg på permisjon. Politiet har ikke ønsket å kommentere hvorvidt mannen har vært ute på permisjon tidligere, eller om han hadde meldeplikt på permisjon.

Selv om vennene beskriver at alkohol og rus tok mer over i livet til mannen for to år siden, er de klare på at de ikke kjenner seg igjen i et bilde av ham som en farlig og «tikkende bombe».

– De problemene tar overhånd, men har var ikke en ond person eller en terrorist. Det har gått gradvis. Det var en gutt som vi var glade i alle sammen, og vi var bare en brøkdel av de som var det.

– Var alltid der for vennene sine

Mannens venner er opptatte av å få frem at han ikke bare var en som slet, men også en sosial person med mange venner og kjente som hadde gjort mye forskjellig i livet sitt. Tidligere har han spilt roller i flere filmer, og han hadde bakgrunn fra Teaterhøgskolen.

De sier de nå også kjenner på følelsen av om de kunne eller burde gjort mer for å hjelpe.

– Når du blir kastet ut på egenhånd når du sliter fra før, i samme miljø og samme verden, er det litt begrenset hva venner kan gjøre for deg også.

Én episode vennen trekker inn når han skal beskrive mannen, er da han selv for litt over fire år siden hadde fått sin første sønn, som flere ganger ble syk og gråt om natten.

– Da kom han midt på natten flere ganger og ble med til legevakta, og var der hele natten og kom med mat til oss. Jeg kjenner ham som en sånn person. Han var alltid der for vennene sine og støttet dem, sier han.

En annen episode vennene forteller om, er da de gikk forbi en uteligger i en park - og mannen løp inn og hentet dyne og pute, fordi det var kaldt ute.

Angrep med kniv

Videoer fra Bislett tirsdag morgen, viser et dramatisk hendelsesforløp. En video VG har fått tilgang til viser en politibil som kjører på en mann med en kniv i hånden. Like etter åpnes døren til politibilen, og mannen går da til angrep på politiet.

Politiet har forklart at mannen var i ferd med å angripe en person med kniv da de kom til stedet og stanset ham ved å kjøre på ham.

— Så har gjerningspersonen angrepet politiet ved å forsøke å ta seg inn i bilen, hvor det da har blitt en situasjon hvor han er skutt og pågrepet, har innsatsleder Torgeir Brenden i politiet forklart.

Vennene til mannen sier til de kjente igjen vennen sin på videoene som spredde seg i sosiale medier. Så hørte de at politiet hadde skutt og drept ham.

– Det er veldig uvirkelig.

De stiller spørsmål ved om ikke politiet kunne gjort mer for å roe ned vennen før han hadde angrepet politiet, da de kjørte ham ned.

– De kunne ha løst det på andre måter. Forrige gang utøvde han faktisk vold mot en person, da drepte ikke politiet ham. De kan ikke ha vært forberedt på noe sånt som dette, mener de.

– Dette har skjedd med vår venn, så nå vil vi vite hvorfor, og hva som skjer fremover.

Politiet har tidligere bekreftet at spesialenheten rutinemessig skal etterforske politiets handlinger i saken.