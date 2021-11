KLAGDE: Studenter ved BI fikk ikke medhold i eksamensklage.

Over halvparten strøk på BI-eksamen: − Fikk panikk

Våren 2021 strøk 53 prosent av studentene som tok markedsføringseksamen på Handelshøyskolen BI. En uavhengig klagenemnd skal behandle saken.

Eksamen i Logistikk og markedsføringskanaler ble avholdt 26. mai i år, som en fire timer lang hjemmeeksamen. Etter at sensuren kom og studentene så den høye strykprosenten, sendte de sammen inn en klage til studieadministrasjonen.

Den fikk de ikke medhold i. Nå skal en uavhengig klagenemnd behandle saken.

«Dette tærer på både snitt og motivasjon. (...) Flere anser eksamen som altfor vanskelig, langt utenfor det forventede kunnskapsområdet», skriver studentene i klagen, som VG har fått tilgang til.

VG har sett hvor mange som har strøket på denne eksamenen fra 2016 og frem til 2021. Tallene viser at det er flere enn normalt som strøk på eksamenen i dette emnet i vår.

I 2021 fikk hele 286 av 544 møtte studenter F, altså stryk. Det tilsvarer 52,6 prosent av studentene.

Fikk panikk

– Vi blir jo forberedt til eksamen gjennom forelesningene, og jeg synes vi har fått god veiledning. Men da jeg så eksamensoppgaven fikk jeg panikk, sier student Ahmed Muthanna.

Han sier han var forberedt på å få toppkarakter.

– Jeg synes den var altfor vanskelig. Vi fikk veldig kort tid på hver oppgave. Tiden bare flyr, og du har 21 oppgaver. Så det er veldig mye på fire timer.

SKUFFET: Ahmed Muthanna synes eksamensoppgaven var altfor vanskelig.

VG har sett oppgaven fra 2021. Studentene skulle løse to oppgaver med til sammen 21 delspørsmål på fire timer. Det er ganske likt sammenlignet med eksamenen fra 2020.

– Jeg var ikke forberedt. Jeg synes vi brukte veldig lite tid i forelesningene på de spørsmålene som kom på eksamen, sier Muthanna.

Han ble lettet da han snakket med klassen i etterkant.

– Jeg synes at jeg gjorde en dårlig jobb, men når mange i klassen følte det samme som meg, så tenkte jeg at det var noe feil med selve eksamenen, og ikke meg. Jeg er veldig skuffet for å være ærlig.

Studenter som VG har vært i kontakt med uttrykker stor frustrasjon.

BIs kommunikasjonssjef opplyser at skolen har ikke anledning til å kommentere på enkeltsaker fra studenter som eventuelt har sendt inn en klage. Les hele svaret deres nederst i saken.

Studieadministrasjonen svarer på klagen og skriver at alt er dekket i pensum og tilhører studentenes kunnskapsområde.

«Ovenstående oversikt viser at det også tidligere har vært høy strykprosent ved denne eksamen. Resultatene fra våren 2020, som studenten sammenligner dagens resultater med, var relativt lav sett både våren 2021 og foregående semestre», skriver eksamenskontoret i klagesvaret.

– Alle deler ikke det perspektivet

Erlend Trygve Rud Lunde mener derimot at BI og foreleserne har fått unødvendig mye pepper.

– Jeg synes opplegget var bra. Alle deler ikke det perspektivet om at undervisningen ikke har dekket det vi fikk på eksamen, sier Lunde.

IKKE ENIG: Erlend Trygve Rud Lunde mener foreleserne har fått unødvendig mye pepper.

Han forteller at han tror mange opplevde regneark-delen av eksamen som mer omfattende enn tidligere eksamensoppgaver, men at de hadde fått undervisning i det.

– Det ble lagt ut video av det, i tillegg til live videoundervisning. Da kunne vi sende meldinger, stille spørsmål og delta.

Lunde mener eksamenen krevde en innsikt i faget man ikke kan pugge seg til.

– Jeg greide jo å lære meg det, og følte at den undervisningsdelen var bra, legger han til.

Samtidig mener han at man måtte ha høy kompetanse for å svare godt på oppgaven, og at oppgaven ikke gir stort rom for de studentene som vanligvis ligger midt på karakterskalaen.

– De som vanligvis får C «ble fucked». De eneste som kommer godt ut av det er de som ligger på høy måloppnåelse, sier han.

Kursansvarlig har gjennom eksamenskontoret svart studentene som sendte inn klage. Vedkommende skriver at de har gitt beskjed om at hjemmeeksamen alltid vil være annerledes sammenlignet med en skoleeksamen.

«Jeg kan ikke lage en oppgave hvor det bare er å skrive av boken, og regneoppgaven var helt klassisk», svarer kursansvarlig i klagedokumentene.

– Burde fått gratis «konting»

Maren Nygaard Andreassen er fagansvarlig for Markedsføringsledelse. Hun mener at eksamen ikke bør bli kansellert, fordi noen tross alt har fått god karakter.

KJEMPER: Maren Nygaard Andreassen mener studentene bør få gratis «konting».

– Skolen burde behandlet det på en bedre måte. Ikke bare sagt «det er deres feil». De mener måten vi har jobbet på ikke er riktig. At vi ikke har møtt opp til timene under Zoom. At vi ikke har lest, og lignende. Men studentene føler de har gjort det de skal.

Andreassen har ikke tatt denne eksamenen selv.

– Studentene burde ha fått gratis «konting» (kontistisjonseksamen, journ.anm.), mener hun.

Dette svarer BI:

«Eksamensoppgaven i faget du viser til, Logistikk MRK 35201, som ble gjennomført våren 2021, er innenfor de formelle kravene og dekker pensum. Det er ikke unaturlig at karaktersnitt varierer fra år til år, men ved eksamensgjennomføringer med større avvik i strykprosent sammenlignet med foregående år, vil det foretas en faglig gjennomgang av kurs- eller programansvarlige for å vurdere om det må settes i gang spesifikke tiltak. Avhengig av fag og kurs benytter BI seg av både ekstern og intern sensor ved retting av eksamener for å sikre en god vurdering av studentenes prestasjoner».