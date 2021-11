DIREKTØR: Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Stortingsdirektøren ut mot Hansens forklaring

Stortingsdirektøren har svart på de 18 spørsmålene fra Frp-leder Sylvi Listhaug om pendlerboligsaken. I svaret slår hun blant annet tilbake mot den avgåtte stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap).

Listhaug har krevd en rekke svar etter at det ble avslørt at stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen disponerte gratis pendlerbolig, mens hun var bosatt mindre enn 40 kilometer unna Stortinget.

Saken førte til at Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg som stortingspresident torsdag forrige uke, samme kveld som det ble kjent at politiet åpner etterforskning av pendlerboligsakene.

Tidligere denne uken meldte VG at også at Stortinget som arbeidsgiver også kan ha brutt loven i pendlerboligsaken.

I svaret skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen at hun først fikk vite at Eva Kristin Hansen hadde disponert bolig i Ski i perioden 2014 til 2017 mandag i forrige uke.

– Første gang jeg fikk informasjon fra Hansen om at hun hadde disponert bolig i Nordre Follo (…), var i en telefonsamtale med Hansen i 22-tiden mandag 15. november 2021, skriver Andreassen.

Dette var kvelden før Adresseavisen avslørte Hansens pendlerbolig.

– Hansen ble i denne samtalen orientert av meg om at dette ikke var i tråd med regelverket, og det ble i denne forbindelse vist til andre saker av lignende karakter omtalt i mediene, der administrasjonen tydelig hadde påpekt betydningen av å disponere bolig innenfor 40-kilometersgrensen, skriver stortingsdirektøren videre.

MÅTTE GÅ: Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap)

Elden: – Grunnløs antydning

Eva Kristian Hansens advokat John Christian Elden uttaler at de noterer seg at administrasjonen er klare på at det hverken har vært aktuelt å anmelde eller kreve tilbake penger fra noen av de som har hatt pendlerleiligheter, da vilkårene for det ikke er til stede.

– Antydningen fra statsadvokaten om bedrageri i disse saken er grunnløs, skriver Elden til VG.

Han fremholder at ordlyden i reglene må gå foran administrasjonens praktisering:

– Ordlyden i reglene er at man får pendlerleilighet om man er folkeregisterført eller faktisk bosatt mer enn fire mil fra Stortinget. Folkeregisterloven sier representantene skal stå folkeregisterført der de er valgt fra, påpeker Elden.

Eva Kristin Hansen er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag.

Ut mot forklaring

I brevet gjør stortingsdirektøren det klart at hun er uenig i Hansens fremstilling av hvordan kommunikasjonen mellom henne og Stortingets administrasjon foregikk forrige uke:

– Når det gjelder administrasjonens kommunikasjon med Eva Kristin Hansen 15. november 2021, medfører det ikke riktighet at Hansen «først fikk utkast til presseuttalelse, som la til grunn at hun hadde holdt seg innenfor regelverket, for så tre timer senere få kontrabeskjed om at regelverket ikke var fulgt med henvisning til en tolkningsendring fra 2009», skriver Andreassen i svaret.

Stortingets administrasjon har vurdert regelverket for pendlerboliger å være tilstrekkelig tydelig og har ikke tidligere oppfattet at representantene har uttrykt tvil om hvordan reglene er å forstå.

– Kunne vært tydeligere

Stortingsdirektøren understreker at det følger av regelverk og praksis at det er et vilkår for rett til pendlerleilighet at stortingsrepresentantene ikke faktisk bor innenfor en grense på 40 kilometer fra Stortinget.

– De har heller ikke vært noen endringer i tolkningen eller praktiseringen av regelverket, og det har ikke vært noen forskjellsbehandling av like saker, skriver Marianne Andreassen.

Hun er kommet til at det ikke er rettslig grunnlag for å iverksette reaksjoner som politianmeldelse eller krav om tilbakebetaling, overfor representantene som er omtalt i mediene.

Hun skriver at disse sakene har gjort det tydelig at noen elementer i vilkårene kunne vært tydeligere og legger til at flere formuleringer ikke nødvendigvis har vært oppfattet som klare og utvetydige.

– I min vurdering har jeg lagt vekt på at regelverket for tildeling av pendlerboliger kunne vært tydeligere formulert, og at veiledningen og informasjonen fra administrasjonen til representantene om vilkårene for tildeling kunne vært bedre, skriver stortingsdirektøren.

Avviser tolkningsendring

Andreassen skriver at Stortingets administrasjon siden 2006 har vært klare på at man ikke har rett til pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40 kilometers grensen – selv om man er folkeregistrert lenger unna.

Hun avviser at det skjedde en tolkningsendring i 2009.

Andreassen understreker at representantene har vært informert om pendlerboligordningen først gjennom en håndbok, siden Stortingets intranett – og at administrasjonen har svart på spørsmål om ordningen.

– I tillegg bes representantene hvert år om å fylle ut en egenerklæring. Det har alltid fremgått at de som har fått tildelt pendlerbolig, må gi skriftlig beskjed til administrasjonen dersom det har skjedd permanente eller langvarige endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo, skriver stortingsdirektøren.

Hun skriver at det ikke var kontakt mellom Stortingets administrasjon og Oslo statsadvokatembeter, før statsadvokatene beordret etterforskning av pendlerboligsaken.

Hun skriver også at administrasjonen heller ikke tok initiativ til kontakt med Oslo politidistrikt om saken.

