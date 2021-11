KRITISK: – Det krever en sterk begrunnelse for å innføre den type inngripende tiltak som vi gjorde både i mars 20202 og på vinteren i fjor, og vi har et lovverk som begrenser hva slags situasjon man kan gjøre det. Vi er ikke der nå, og det skal svært mye til for at vi kommer dit, sier Venstre-leder Guri Melby.

Advarer mot corona­innstramminger: − De fleste føler at dugnaden er over

Venstre-leder Guri Melby mener at Helsedirektoratet bør ha julebord i år. Og Venstre og Høyre har et ulikt syn på hva som er riktig retning nå, sier hun.

– Dette er ikke tidspunktet for å innføre nye, strenge tiltak, sier Venstre-leder Guri Melby.

De siste dagene har en rekke Høyre-politikere, blant annet Erna Solberg, kritisert coronahåndteringen til statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering. Tirsdag klokken 10 møter Støre i Stortinget redegjøre for coronasituasjonen.

Nå advarer Melby mot å innføre strenge tiltak som griper inn i enkeltpersoners liv.

– Hvis dette er den nye normalen, så mener vi det er totalt uaktuelt å hver vinter diskutere tiltak som begrenser folks frihet. Vi bør heller bruke mer ressurser på å få opp kapasiteten i helsevesenet.

– Drar Høyre for mye på?

– Sånn jeg oppfatter dem er hovedkritikken at regjeringen er utydelig. Der er jeg enig med dem. Men vi har et litt ulikt syn på om det er riktig å gå i en innstrammende retning nå, sier Melby.

– Det var en slags avtale mellom smittevernmyndighetene og det norske folk om at vi gjorde dette mens ventet på vaksine. Det var en tøff dugnad, og jeg tror de fleste føler at dugnaden er over.

NYE I JOBBEN: Nå er det statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og resten av regjeringen som har overtatt ansvaret for coronahåndteringen. Her på Ahus 22. november.

Melby: Helsedirektoratet bør ha julebord

– Så dette er ikke tiden for å sende folk hjem fra skole og jobb eller for å avlyse julebord?

– Nei, vi mener ikke det. Jeg synes vi får blandede signaler. På den ene siden får vi beskjed om at det er greit å ha julebord, men så avlyser Helsedirektoratet sitt julebord, sier Melby.

– Burde Helsedirektoratet hatt julebord når det er lov?

– Ja. De kan ikke late som det ikke har signaleffekt. Hvis ikke Helsedirektoratet skjønner det selv, må helseministeren være tydelig.

Kan tåle det hvert 20. år

– Det er ekstremt inngripende når myndighetene har regler for hvor mange du har lov til å ha på besøk. Det er en del av privatlivet, og det er kun i ekstreme unntakstilstander at myndighetene bør bestemme det, sier Melby og legger til:

– Den ekstreme unntakstilstanden kan vi ikke ha hver vinter, men vi kan kanskje tåle det hvert 20. år.

– Hvilke tiltak er det riktig å innføre nå?

– Munnbind er et lite inngripende tiltak som de fleste aksepterer, så lenge de får beholde sine sosiale liv og gå på jobb eller skole. Det å forsterke testingen og regelverket for de som faktisk er syke, er mulig å akseptere. Men å gå noe særlig lengre enn det, er vi skeptiske til.

Krever mer intensivpersonell

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er bekymret for at 72 prosent av sykepleiere har vurdert å slutte det siste året.

Han mener at det ikke er nok å utdanne flere intensivsykepleiere, men at regjeringen må gjøre mer for å beholde de vi allerede har.

– Valget viste ønske om en ny kurs. Det må også gjelde helsevesenet. De ansatte ber ikke om applaus. De krever handling, sier Moxnes.

Han krever også at dagpengeperioden forlenges så lenge krisen varer.