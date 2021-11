OMVISNING: Konsernsjef Ståle Rød i Skanska viser statsminister Jonas Gahr rundt på byggeplassen til Oslos nye legevakt på Aker sykehus.

Støre: Varsler opprydding på norske arbeidsplasser

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forteller i dag hvordan de skal endre norsk arbeidsliv, blant annet hvordan innleie skal begrenses. Han får støtte fra en av de store entreprenørene.

Av Bjørn Haugan

Støre har i regjeringsplattformen lovet å bidra til et ryddigere arbeidsliv, hvor blant annet innleie skal begrenses.

Nå forteller han hvordan det skal skje.

– Vi har flere tiltak til vurdering knyttet til innleie, sier Støre:

– Fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. For å få til det må vi se helhetlig på dette, slik at problemet ikke bare flytter seg til andre områder, sier han og viser til et eksempel.

Blant forslagene Støre sier regjeringen nå vurderer er disse:

Forbud mot innleie i forskriftsform for bygg i Oslofjordområdet

Ta bort arbeidsmiljølovens åpning for innleie når arbeidet er av midlertidig karakter

Tydeliggjøre grensene mellom innleie og entreprise, sier Støre.

– Ikke bra for business

Han sier at innleie som fortrenger faste ansettelser skaper utrygghet for folk.

– Og er heller ikke bra for business. Det vi har fått høre her i dag er et eksempel på at samarbeid mellom partene, og dedikerte fagfolk som er trygge på jobben sin er beste løsning for alle, sier Støre, med henvisning til et møte med Skanska:

Med konsernsjef Ståle Rød, på byggeplassen til Oslos nye legevakt på Aker sykehus, hvor Skanska er hovedentreprenør.

– Vi stiller oss bak regjeringens forslag om å begrense adgangen til innleie til kun å gjelde bedrifter med landsomfattende tariffavtaler, sier Rød.

MANGE UNGE: Skanska-sjefen sier at nesten ti prosent av deres ansatte er lærlinger.

Støre sier de har igangsatt reversering av en rekke saker i norsk arbeidsliv som Solberg-regjeringen innførte.

– Regjeringen vil stramme inn bruk av innleie, styrke arbeidstagers rett til heltid, styrke det organiserte arbeidsliv og stanse anbud og privatisering, sier Støre.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen blant annet dette «for å gi arbeidsfolk styrkede rettigheter»:

Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie.

Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle.

Doble fagforeningsfradraget og forsterke trepartssamarbeidet.

– Faste og hele stillinger skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet. Det er bra for den enkelte og bra for samfunnet, sier Støre.

Han lover fortgang.

– Utredningsarbeidet knyttet til innleie er allerede i gang, og vi tar sikte på å sende regelendringer på høring allerede i midten av januar. Før det skal vi sette oss ned med partene, og høre hvordan vi kan gjøre disse endringene, sier han.

– En god ordning

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska sier de er for ryddigere forhold i bransjen og at de støtter Støres forslag om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

GREIT: Ståle Rød synes det er greit at uorganiserte ikke skal få drive med innleie.

– Jeg synes en slik rendyrking, tariffbundne bedrifter, er en god ordning som kan bidra til mer ryddighet i vår bransje.

Han sier innleie er utbredt innen bygg og anlegg.

– Vi er positive fordi vi tror det kan bidra til mer ryddighet, både i vår bransje og andre hvor innleie er utbredt.

En av ti er lærlinger

Han legger til:

– Vi setter pris på at regjeringen i sitt forslag fortsatt vil gi fleksibilitet til å ta toppene når vi har store oppdrag og trenger folk raskt.

– Synes du det er greit at uorganiserte ikke skal få drive med innleie?

– Ja. Det er blitt en stadig større utfordring at mange ikke er organisert. Vi opplever at de bedriftene som er organisert, er mer seriøse, blant annet knyttet til lønnsbetingelser og å bruke lærlinger. Skal vi ha norske håndverkere i fremtiden, så må de unge se at de kan få jobb i seriøse bedrifter med gode lønns- og arbeidsforhold.

Han sier de har som mål at 10 prosent av deres fagarbeidere skal være lærlinger.

– Vi har i dag 2000 fagarbeidere og litt under 170 lærlinger: Det betyr at vi nærmer oss.