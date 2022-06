GREP INN: Hjemme hos Julia (25) og samboeren henger det fremdeles glitter og Pride-flagg søndag.

Julia (25) holdt gjerningsmannen nede: − Han skulle f ... ikke få skade flere

Julia (25) var på jobb på utestedet Elsker da hun hørte skuddene omtrent 200 meter unna.

25 år gamle Julia var en av flere sivile som overmannet draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour (42) etter at han åpnet ild mot flere utesteder i Oslo natt til lørdag.

Nå forteller Julia og en mann i 40-årene – som også skal ha vært med på å holde gjerningsmannen nede – om skytedramaet som utspilte seg midt i hovedstaden.

Julia var som vanlig på jobb som vekter på utestedet Elsker, da de første skuddene gikk cirka 200 meter unna.

Hun forteller til VG at hun hadde følt på angst og uro hele dagen.

– Det var som om jeg visste at noe ville skje, sier hun.

I frykt for sympatisører av gjerningsmannen, ønsker hun ikke at VG skal skrive hennes etternavn.

PREGET: VG treffer Julia hjemme hos henne søndag ettermiddag.

Julia hadde nettopp håndtert en vrien gjest, og var på vei vekk fra barens uteområde da hun hørte smellene.

– Jeg skjønte det var skudd med én gang. Jeg løp ut på gaten og så masse folk som løp i alle retninger. Flere hadde lagt seg ned og spilte døde, sier hun.

Da hun nærmet seg, så hun gjerningsmannen med pistol i hånden. Likevel løp hun rett mot ham, forteller hun.

– Du var ikke redd for å bli skutt selv?

– Jeg tenkte bare at han f ... ikke skulle få skade flere.

Hjemme hos Julia og samboeren henger fremdeles glitter og Pride-flagg. På bordet er ubrukte plastkopper og en urørt kake med plastfolie. Lørdag skulle være fest.

– Jeg kjenner meg tom. Jeg kjenner mye hat mot denne personen som har skadet så mange mennesker, sier Julia.

Kastet seg over gjerde

Politiet har rost de sivile personene som bidro til at gjerningsmannen ble tatt.

– Det finnes noen ordentlige folk som har gjort en heroisk innsats for å få kontroll på han her gjerningspersonen, uttalte politiets innsatsleder på stedet, Tore Barstad.

En video som blant andre TV2 har publisert, viser flere sivile som løper etter gjerningspersonen før de får lagt ham i bakken.

Julia skal være blant dem som holdt ham nede.

En mann i 40-årene som ønsker å være anonym, sier til VG at han satt sammen med en kompis på uteserveringen til baren Herr Nilsen like i nærheten, da han plutselig hørte skudd.

– Det var en fyr som sto og skjøt mot det jeg oppfattet som London pub, men som også kunne gå utover gatekjøkkenet og Per på Hjørnet.

VG har vært i kontakt med personen mannen var sammen med den kvelden, som bekrefter historien.

ERFARING: Mannen som var med å overmanne gjerningsmannen, har tidligere erfaring fra kampsport.

Etter å ha rukket å oppfatte de to første skuddene, kastet 40-åringen seg over Herr Nilsens glassgjerde, forteller han.

– Gjerningsmannen virket veldig målbevisst, han var bevisst på hvor han skjøt mot. Han skjøt veldig aktivt mot et visst sted, forteller vitnet.

Deretter var det ifølge mannen en liten pause, før gjerningsmannen igjen begynte å skyte, forteller han.

– Jeg så at gjerningsmannen bevegde seg litt lenger bort, og da reiste jeg meg opp. Da så jeg at han fortsatte å skyte heftig mot London, og jeg la meg over to andre, forteller han.

40-åringen beskriver at en annen sivil ga gjerningsmannen et spark bakfra, og han da mistet det ene av sine to våpen.

Til NRK beskriver et vitne et lignende hendelsesforløp:

– Idet han byttet magasin kom en sivil person løpende mot ham, og han tok en takling på mannen, og da mistet han våpenet, sier vitnet til NRK.

En vekter Dagbladet har snakket med skal ha tråkket på pistolen for å hindre gjerningsmannen i å få tak i den.

Sivile skal så ha fulgt gjerningsmannen i noen meter før han ble lagt i bakken.

40-åringen, som sier at han har erfaring fra kampsport, holdt gjerningsmannen nede sammen med fire-fem andre.

– Han responderte ikke på smerte eller noe som helst, han var helt borte.

– Skjønte du hva omfanget av skadde og drepte ville bli?

– Jeg er egentlig lettet over at det ikke var flere drepte, for å være helt ærlig, sier mannen i 40-årene.

– Du trodde det var flere?

– Ut fra antall skudd, ja.

AVLYST: Julia og samboeren skulle arrangere Pride-fest på lørdag. Pynten henger fremdeles i leiligheten.

– Reddet mange liv

Julia sier til VG at hun tenker mye på de pårørende, og de som ble drept og skadet.

– Jeg sliter med å spise og sove. Jeg vil gjerne ha lyset på, og ha samboeren nær meg.

Hun er likevel veldig glad for at hun og de andre tok risikoen det innebar å løpe etter gjerningspersonen.

– Jeg tror vi reddet mange liv.

Angrer ikke

– Det har ikke vært den beste dagen min. Det kan godt hende jeg får en reaksjon. Jeg fikk en liten reaksjon da jeg gikk ut av hotellet for et par timer siden, sier mannen i 40-årene og legger til,

– Noen mennesker reagerer annerledes på stress enn andre mennesker, og jeg er heldig med at jeg klarer å reagere greit i sånne situasjoner.

Vitnet sier at han ikke angrer et sekund på at han valgte å gripe inn.

– Dette er byen vår, og jeg har såpass mange venner som har slitt med så mye dritt ut fra legningen sin. Hvis vi avverget en skade eller et dødsfall, så er det verdt det.

– De som står frem i hverdagen, er de jeg ser som ordentlige helter.