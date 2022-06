VANSKELIG TEMA: Trond Helleland (H) sier skattekrav mot Stortinget er et vanskelig tema.

Toppmøte om skattesmell på Stortinget: − Skal gjøre opp for seg

Trond Helleland sier at alle er enige om at Stortinget skal gjøre opp for seg etter Skatteetatens krav etter møte med Stortingets presidentskap.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne møttes tirsdag til et Teams-møte fra klokken 10 til 11 om Skatteetatens varsel om skattesmell.

– Vi har hatt en runde om varselet med de parlamentariske lederne, og det blir et nytt møte med presidentskapet i løpet av kort tid, skriver stortingspresident Masud Gharahkhani i en tekstmelding til VG.

Han opplyser at det fremdeles er det nå er en prosess i presidentskapet og viser til at de skal møtes om kort tid.

– Skal betale

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland deltok på møtet på vegne av Høyre. Han sier at møtet handlet om hele sakskomplekset, knyttet til Skatteetatens varsel om arbeidsgiveravgift.

– Det Stortinget i så fall må betale er arbeidsgiveravgift, som igjen er basert på enkeltavgjørelse fattet mot enkelte representanter. Det er ingen uenighet om at man skal gjøre opp for seg, når den enkelte skattesak er avgjort. Man skal betale i sakene det blir rettskraftig, sier han til VG.

Helleland varsler at presidentskapet vil uttale seg om konklusjonen fra møtet senere i dag.

– Vi har hatt en god diskusjon om et vanskelig tema, sier han og fortsetter:

– Det er vanskelig når det er reist skattekrav mot mange stortingsrepresentanter, det sier seg selv.

Millionskattesmell

Mandag morgen ble det klart at 28 stortingspolitikere og 17 regjeringsmedlemmer har fått varsel om skattesmell for perioden 2017–2021.

Skatteetaten mener også at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

Aftenposten, Adressa og VG avslørte i fjor hvordan folkevalgte i flere år ikke hadde innrapportert fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo til skattemyndighetene. Dermed ble heller ikke rett arbeidsgiveravgift betalt og Skatteetaten startet kontroll.

I vinter sa topp-politikerne at de så frem til en avklaring. Nå er den kommet – men en lang rekke politikere nekter å svare VG på om de har fått nye skattekrav eller ikke.