GÅR AV: Anne Lindboe gikk mandag av som PBL-direktør. Nå vil hun gjøre noe annet.

Anne Lindboe om avgangen: − Mindre dramatisk enn det ser ut som

Mandag kom meldingen om Anne Lindboes uventede og umiddelbare avgang som administrerende direktør i Private Barnehagers landsforbund. Avgjørelsen har hun tenkt på i flere måneder.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

– Det er atskillig mindre dramatisk enn det ser ut som. Dette er noe jeg har grunnet på over tid. Jeg har rett og slett kommet fram til at jeg vil tilbake til røttene mine, sier Lindboe, som har bakgrunn som barnelege og barneombud.

Lindboe orienterte mandag de ansatte i forbundet på et allmøte om at hun går av med umiddelbar virkning. I en pressemelding sa hun at tiden var kommet for å søke nye utfordringer. Overfor VG utdyper hun hva hun mener med det.

Hun sier det har vært fire fantastiske år, men at hun nå vil bort fra det kommersielle og jobbe med noe som gagner andre.

– Jeg vil ta mer samfunnsansvar og bety en forskjell for folk, sier hun.

– Jeg har nå jobbet med noe forholdsvis kommersielt, men kjenner på et sterkt behov for å jobbe for profittmaksimering for samfunnet.

Vil gjøre noe annet

Lindboe sier at prosessen for henne har pågått noen måneder, men at avgjørelsen ble tatt i desember etter at hun hadde hatt en dialog med styret en stund. Ledergruppen ble også informert før jul. Likevel gikk hun av på dagen mandag.

– Nå ønsker jeg å gjøre noe annet med livet mitt. Jeg skjønner at det kan se dramatisk ut, men ingen er tjent med at en toppleder som er på vei ut, blir værende. Derfor skjedde det slik, men det har vært i samråd med styret og ledergruppen.

– Har du skaffet deg en ny jobb?

– Nei, det har jeg ikke. Det er ganske spennende, men også skummelt selvfølgelig, jeg må innrømme det. Men hvis jeg skulle ventet på det, så kunne det fort tatt lang tid.

TILBAKE TIL RØTTENE: Anne Lindboe sier at hun vil tilbake til røttene. Hun har tidligere vørt barneombud og har også bakgrunn som barnelege.

Ingen konflikter

Styreleder Eirik Husby har uttalt at dette er en beslutning som Lindboe selv har tatt og at det ikke ligger noen uenigheter til grunn for beslutningen.

Lindboe er også klar på at det ikke ligger noen konflikter eller uenigheter til grunn for den plutselige avgangen.

– Jeg har et godt forhold til styret og gode kollegaer. Det hadde vært lett å bli værende, men noen ganger må man bare kaste seg ut i det og tvinge seg selv til å sette en ny kurs.

– Styreleder Eirik Husby sier at det ikke er uenigheter som ligger til grunn for avgangen. Kan du bekrefte det?

– Ja, det kan jeg bekrefte. Jeg har et veldig godt forhold til styret og ledergruppen. Og jeg har verdens mest fantastiske arbeidsplass.

– Næringslivet har blitt hørt og prioritert

Nå venter det nye utfordringer for Lindboe, selv om hun foreløpig ikke vet hva det blir.

– Jeg har lyst til å jobbe med en eller annen ideell organisasjon eller stiftelse som vil gjøre samfunnet bedre for alle. Det må ikke nødvendigvis være bare barn og unge, men jeg kommer alltid til å ta med meg det perspektivet, sier hun.

Gjennom coronatiden har hun jobbet opp mot ideelle organisasjoner som jobber for sårbare barn og unge.

– Og da kjenner jeg at det rykker i foten.

Lindboe sier at hun gjennom arbeidet som toppleder i privat sektor har fått en enorm respekt for mange av de gründerne hun har blitt kjent med. Men hun vil nå jobbe for de som ikke har blitt hørt i coronatiden.

– Vi ser igjen at det er barn og unge og de med andre utfordringer som taper. Når vi snakker om gjenoppbygningen av samfunnet, er det næringslivet som blir hørt og prioritert. Jeg vil bidra til å være en stemme for alle, og spesielt de som ikke nødvendigvis har blitt prioritert.

Lindboe: PBL kommer til å klare seg

Lindboe var barneombud fra 2012 til 2018. Hun har som PBL-direktør deltatt i flere offentlige debatter om barnehager. I november frontet hun en omstridt protestaksjon.

Da ville PBL stenge over 2000 private barnehager tidligere på dagen enn vanlig i protest mot regjeringens budsjettkutt.

– Regjeringen fjerner opp mot 400 millioner kroner fra private barnehager neste år. Det skjer mens vi har en situasjon der en av tre barnehager allerede drifter i minus, sa Lindboe til NRK i november.

Hun er sikker på at Private Barnehagers Landsforbund kommer til å klare seg fint uten henne.

– Det jeg har vært mest stolt av, er at jeg har en utrolig godt fungerende ledergruppe. Om det hadde falt en stein i hodet på meg, så hadde det vært ... life goes on. Og det kommer det til å gjøre nå også, avslutter Lindboe.