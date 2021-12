POSITIV – KONSEKVENS: Hvis en du har sittet ved rett siden av i et møte eller i en middag, tester positivt for corona, får du krav om karantene med de nye reglene. Her følger vi en test på sin vei fra legevakten i Askim.

Smittevernoverlege om nye karanteneregler: − Kan bli ganske dramatisk

Nå blir det lettere å havne i karantene i Norge. Smittevernoverlegen i Bergen tror dette kan ramme mange i julen.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Når regjeringen nå innfører nye tiltak, strammer de også inn på karantenereglene. For i høst har det vært unntak for fullvaksinerte og kun vært husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som kjærester) som har havnet i karantene.

Men nå er det karantene-krav for alle igjen.

– Hvordan vil dette slå ut i kommunene?

– Det er det vi sitter og ser på. Det kan bli ganske dramatisk, spesielt dette med øvrige nærkontakter, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune.

Info Hva er «øvrige nærkontakter» – og hvem må i karantene nå? Uansett hvilken variant en person er smittet med, så er det karanteneplikt for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som for eksempel en kjæreste). De får mulighet til å teste seg ut etter syv døgn. Altså, gå ut av karantene hvis de tester negativt etter syv døgn.

Øvrige nærkontakter skal også i karantene. Det har tidligere vært definert som folk du har vært under to meter fra i mer enn 15 minutter. Øvrige nærkontakter er for eksempel lekekameraten, kollegaen du satt rett ved siden av i lunsjen eller venninnen du satt rett ved under middagen. Nå skal også disse i karantene, uavhengig av om de har fått to, tre eller ingen vaksinedoser. De kan teste seg ut av karantene etter tre døgn, opplyser skal også i karantene. Det har tidligere vært definert som folk du har vært under to meter fra i mer enn 15 minutter. Øvrige nærkontakter er for eksempel lekekameraten, kollegaen du satt rett ved siden av i lunsjen eller venninnen du satt rett ved under middagen. Nå skal også disse i karantene, uavhengig av om de har fått to, tre eller ingen vaksinedoser. De kan teste seg ut av karantene etter tre døgn, opplyser regjeringen , for å for eksempel gå på jobb, men er fortsatt i karantene på fritiden. Du har fritidskarantene til du har tatt negativ test etter syv døgn.

Unntak: Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres Vis mer

I Bergen regner med at hver smittet i snitt har åtte nærkontakter som må i karantene, med en medianverdi på fire. Og tirsdag hadde Bergen et rekord-døgn med 421 registrerte smittetilfeller.

– Da kan du bare begynne å regne. Det er egentlig ganske voldsomt, sier smittevernoverlegen i Bergen.

UNDERSØKER: «Dette kan bli ganske mye», sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune om de nye karantenereglene. «Vi ser på det nå, hva det egentlig kan bety», påpeker hun.

– Er det noen spesielle grupper som melder om bekymringer?

– Alle som kommer i karantene nå er veldig bekymret. For dem som kommer i karantene i slutten av uken, så vil de jo være i karantene i julen, sier smittevernoverlegen i Bergen.

Hvis du for eksempel havner i karantene den 19. desember, fordi du har vært under to meter fra en smittet i over 15 minutter, så kan det bety kurante-jul.

For selv om du kan teste deg ut for å for eksempel gå på jobb etter tre dager, er du fortsatt i fritidskarantene. Det betyr ingen selskaper – du må holde deg hjemme på fritiden. Og du kan først teste deg ut av fritidskarantene etter syv døgn.

– Det betyr at de ikke kan reise noen steder. Dette tror jeg vil få ganske store ringvirkninger for mange i julen nå, for det er så mange smittede, sier smittevernoverlegen i Bergen.

Se assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklare de nye karantenereglene:

Trondheim: Ha få nærkontakter for å unngå karantene

Også Trondheim kommune er klare på at mange vil bli berørt.

– Hovedbudskapet mitt er at dette at vi nå ha fått karantenekravet, gjør det ekstra viktig at vi følger de påbudene og anbefalingene som har kommet fra myndigheter med å holde antall nærkontakter lavest mulig. For det vil hjelpe med å hindre at vi og andre risikerer karantene på julaften, sier kommuneoverlege Elizabeth Kimbell i Trondheim kommune.

Hun påpeker at antallet nærkontakter hver enkelt har, kan gå mye ned nå med de nye tiltakene.

– Hvis jeg holder mine nærkontakter til et lavest mulig nivå, er det færre personer som kan eksponere meg for smitte. Og hvis jeg blir syk, vil jeg ha eksponert færrest mulig. Men med de smittetallene vi har nå, er det mange som blir berørt av det her, er det ingen tvil om at mange vil bli berørt av det her, påpeker hun.

Oslo: - Smitteapp gjør arbeidet lettere

Også i Oslo tas det høyde for at flere vil havne i karantene.

– Men det er vanskelig å angi hvor mange det blir. Dette avhenger også av hvilke unntak som blir lagt inn. Vi har ikke tall på hvor mange nærkontakter man har, men det er normalt mange spesielt hos de unge og når det har vært så lite restriksjoner, skriver smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune i en epost til VG.

– Det er viktig at de som får påvist covid-19 kontakter alle man har vært tett på, og at de følger reglene for nærkontakter enten i samme husstand eller andre nærkontakter. Hvis man bruker en smitteapp så er det viktig at man også varsler der, slik at alle de andre ser at de har blitt eksponert. Nå er det en fordel om mange bruker smitteappen, så blir dette arbeidet lettere, avslutter Hagen.

FHI har påpekt at knappheten på hurtigtester begrenser muligheten til å erstatte mer inngripende tiltak med testing. De peker spesielt på at testing kunne erstattet karantene.

Selv om FHI har anbefalt å stramme inn på karantenereglene nå, advarte de regjeringen om at tiltaksbyrden er svært stor.

– Antallet «øvrige nærkontakter» kan være svært stort, avhengig av gjenåpningsnivået i samfunnet for øvrig, påpekte FHI i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Ennå har ikke kommunene ikke fått se selve forskriften fra regjeringen, med alle detaljene om hvordan de nye karantenereglene blir.

– Vi venter i spenning, for vi får tusen spørsmål nå, sier smittevernoverlegen i Bergen.

Så må man også regne inn at alle disse testene faktisk skal tas og analyseres.

– Vi har ikke hatt dårlig kapasitet på testingen, men laboratoriene på sykehusene vil ikke klare dette nivået. Hvis du tar 421 ganger åtte nærkontakter – ganger to – fordi de også skal ha testing på den syvende dagen. Dette er enorme tall, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen.

Fikk du med deg? Nakstad går gjennom de nye karantenereglene