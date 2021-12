VÅKEN: Bekymringer knyttet til pandemien har holdt flere av oss våkne de siste knappe to årene.

Ny studie: Pandemien har gitt dårligere søvn

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn er bekymret for om de som har mistet den gode søvnen noen gang får den tilbake igjen.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Undersøkelsen, som er den første store internasjonale kartleggingen av hvordan søvnen vår påvirkes av pandemien, er ingen lystig lesning.

For i tillegg til alt annet pandemien har tatt fra mange, kommer altså søvnen.

– Denne studien avdekket at både innsovningen, oppvåkninger om natten og søvnkvaliteten alle ble verre, sier søvnforsker og professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen til VG.

Han er nestleder i gruppen som har gjennomført studien International covid-19 Sleep Study.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal. 14 land har deltatt, inkludert Norge.

SØVNFORSKER: Bjørn Bjorvatn er professor og leder nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer.

Kan vare lenge

Mens kun tre prosent av de 25.000 deltagerne i studien hadde hatt corona, var det altså langt flere som hadde opplevd problemer med søvn i løpet av pandemien.

Både søvnproblemer, sovemedisinbruk, søvnighet og utmattelse har økt betraktelig i befolkningen som følge av pandemien, konkluderer forskerne.

Overordnet har søvnproblemer økt med 10 prosent eller mer, forklarer Bjorvatn. Hvorvidt dette går tilbake til normalen etter pandemien, er uvisst.

– Vi vet ikke om vi får tilbake søvnkvaliteten når pandemien er over. Bekymringen er nok stor for at noen vil ha vedvarende søvnproblemer, utløst av pandemien, men som varer også i ettertid. Det ser vi dessverre ofte i forbindelse med andre utløsende årsaker, sier professoren ved Universitetet i Bergen.

Kan den gode søvnen i verste fall bli borte for alltid?

– Ja, det er en risiko for at søvnen kan bli dårlig over lengre tid. Men det finnes jo behandling som kan hjelpe, sier professoren.

Økt risiko for alvorlige helseplager

Dårlig søvn kan få alvorlige konsekvenser for helsen dersom det pågår lenge, forteller forsker Bjorvatn.

– Dårlig og lite søvn over tid øker risikoen for angst, depresjon, selvmordstanker, overvekt, diabetes, hjerte-kar-sykdommer, demens, kreft og tidlig død. Søvn er helt avgjørende for god helse og velvære. Selv en natt med dårlig søvn kan få konsekvenser, som å sovne på et bilratt, påpeker UiB-professoren.

Det er imidlertid vanskelig å si hvor lang en periode med dårlig søvn kan vare, før det bikker over til å få alvorlige konsekvenser, forteller han.

– Spørsmålet om hvor lenge er for lenge, kan ikke besvares i dag, men er selvsagt noe som studeres inngående. Det vi vet er at jo lenger man sover lite eller dårlig, jo større blir risikoen. Men det er likevel viktig å understreke at det finnes mange pasienter som har sovet dårlig i årevis uten at de har fått hverken diabetes, hjerteinfarkt, kreft eller demens av den grunn. Men dårlig livskvalitet vil nok alle som sover dårlig rapportere, sier Bjorvatn til VG.

BEKYMRET: Søvnforsker Bjørn Bjorvatn er redd for at de som har fått forverret søvnkvalitet i løpet av pandemien, kanskje aldri får den igjen.

Ligger våken med bekymringer

Studien er gjennomført i perioden mai-august 2020 og de rundt 25.000 deltagerne har selvrapportert om søvnen sin.

Forsker Bjorvatn minner om at for de fleste mennesker har søvnen vært relativt uendret under pandemien. Men for dem som har ligget våken, er bekymringer knyttet til pandemien en gjenganger.

Plagene er mest uttalt hos dem som har fått økonomiske problemer på grunn av pandemien. 56 prosent av de som rapporterte om søvnen sin til forskerne hadde opplevd økonomiske problemer i løpet av de siste knappe to årene.

– De som har opplevd økonomiske problemer som en konsekvens av corona rapporterer om alle typer søvnproblemer, inkludert mareritt og utmattelse, kalt fatigue på fagspråket, sier søvnforsker Bjorvatn til VG.

Isolasjon var også assosiert med dårlig søvnkvalitet, særlig innsovningsproblemer. 42,2 prosent av de spurte hadde opplevd perioder i isolasjon.

Unntaket

Et noe overraskende funn er at det lite mindretall, fem prosent av de spurte, rapporterer om bedre søvn som følge av mindre stress.

– Det er kanskje litt overraskende at en del rapporterer at søvnen er blitt bedre under pandemien. Men det har nok med at noen har fått redusert stressnivået, på grunn av hjemmekontor og lignende. Likevel viser studien at det er klart flere som sover dårligere under pandemien, enn som sover bedre, sier Bjorvatn.

Overordnet ser forskerne at i land med mye smitte og død var problemene større og viste seg hyppigere, enn i land med mindre smitte og færre dødsfall. Norge kommer sånn sett bedre ut enn mange andre land.