FLYTTES: Anders Behring Breivik skal flyttes fra Skien fengsel til Ringerike fengsel rett ved Tyrifjorden.

Her skal Anders Behring Breivik sone

Terroristen Anders Behring Breivik blir den første innsatte i en egen høyrisikoavdeling med plass til fem innsatte i Ringerike fengsel.

Publisert: Nå nettopp

Høyrisikoavdelingen ved fengselet har stått tom siden 2007.

Anders Behring Breivik vil ifølge Kriminalomsorgen sone under tilsvarende forhold som han har hatt i Skien siden 2013, hvor han har disponert tre celler i en egen fløy alene.

I fløyen som Breivik nå skal flyttes til, er det derimot bygget opp en avdeling som består av fem celler som kan huse opptil fem ansatte, ifølge Ringerikes blad. Det er også fellesområder som stue og kjøkken.

– Situasjonen har vært statisk i 8,5 år – og gjør man en flytting, så vil jeg forutsette at man legger til rette for omgivelser som på sikt gjør at han får et fellesskap med andre innsatte i en eller annen grad, sier Breiviks advokat Øystein Storrvik til VG tirsdag kveld.

Tidligere tirsdag sa han til VG at klienten ikke har motsatt seg flyttingen.

IKKE LANGT: Det er ikke lange veien fra Ringerike Fengsel under - der Anders Behring Breivik skal sone - og Utøya i Tyrifjorden (markert i rødt).

Terroristens nye fengsel ligger kun et steinkast unna Tyrifjorden, ikke langt unna Utøya, hvor Breivik drepte totalt 69 mennesker.

Kriminalomsorgen opplyser at Nasjonal støttegruppe etter 22. juli er informert om at vedtak om overføring er fattet. VG har vært i kontakt med støttegruppen, som ikke ønsker å kommentere saken tirsdag.

Fastmonterte kniver og gitter i taket

– Formålet med flyttingen, som har vært vurdert over lengre tid, er i hovedsak at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskifte, opplyser kriminalomsorgen i en pressemelding.

I Norge er det få fengsler som tilfredsstiller de særlig høye kravene for sikkerhet som kreves for å ha en innsatt som Anders Behring Breivik.

Terroristen har tidligere sonet på Ila fengsel- og forvaringsanstalt, men dette fengselet er nå stengt på grunn av oppussing.

Dermed er det i realiteten kun Ringerike fengsel og Skien fengsel som i dag har kapasitet til å huse den dømte massemorderen og hans strenge soningsregime.

Til Ringerikes blad opplyste daværende fengselsleder Stine Berger før jul at fengselet hadde fått 15 millioner kroner fra Kriminalomsorgsdirektoratet til å drifte avdelingen i 2022.

På dette tidspunktet var det ikke offentlig kjent at terroristen skulle bli den første innsatte på avdelingen.

Pengene er blant annet brukt til å ansette mange nye fengselsbetjenter, men også for å oppgradere sikkerhetsutstyr, kameraer og gjerder slik at avdelingen kan overvåkes.

Ringerikes blad fikk være med inn på avdelingen før jul i fjor. Der så de blant annet kniver bundet fast i metallstrenger ved kjøkkenbenken, og det er låser på alle kjøkkenskuffer og skap.

Avisen beskriver at rekkverkene i trappen er høyere enn normal, slik at innsatte ikke skal kunne kaste ansatte ned. Møblementet er nøye gjennomtenkt, noe er så tungt at det ikke kan kastes rundt, annet er laget i materialer som ikke er brennbare.

Dialog om flytting de siste dager

Leder for Telemark fengsel i Skien, Ole Kristoffer Borhaug, sier til VG at de har hatt et samarbeid med Ringerike fengsel de siste dagene.

Info Ringerike fengsel Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå som har varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. Fengselet ligger på Tyristrand ved Tyrifjorden i Ringerike kommune i Viken. Fengselet har en ordinær kapasitet på 160 innsatte, kun menn. Fengselet har også en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, men disse skal kun benyttes når det er nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak. Kilde: Kriminalomsorgen/Wikipedia Vis mer

– Vi har hatt et samarbeid for å bidra Ringerike fengsel i å etablere et regime med særlig høyt sikkerhetsnivå uavhengig av denne saken. Samarbeidet om en mulig flytting har vært nå de siste dagene, sier Borhaug.

Han ønsker ikke å kommentere detaljer om flyttingen eller soningsregimet for øvrig.

Allerede før jul uttalte daværende fengselsleder i Ringerike fengsel, Stine Berger, at de hadde god dialog med Skien fengsel.

– Det krever en helt spesiell type opplæring å jobbe på en avdeling med særlig høy sikkerhet. Vi har god dialog og erfaringsdeling med fengselet i Skien, uttalte hun til Ringerikes blad.

VG har vært i kontakt med Kriminalomsorgsdirektoratet, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer. Det ønsker heller ikke leder for Ringerike fengsel, Dag Andersen.

Bekymret for bemanning

Tillitsvalgt for Kriminalomsorgens Yrkesforbund ved Ringerike fengsel, Linda Elkjær, sier til VG at det blir som å få inn en hvilken som helst innsatt.

– Det er planlagt, tilrettelagt, og folk holdes oppdatert.

På spørsmål om hvorvidt de er bekymret for slitasjen som ansatte ved Skien fengsel tidligere har meldt, svarer hun:

– Vi må gjøre våre egne erfaringer. Vi har stadig vekk innsatte som er slitasje på ansatte, men det er rutiner på alt.

Det den tillitsvalgte er mest bekymret for er hvorvidt åpningen av avdelingen med særlig høy sikkerhet vil påvirke bemanningen ved resten av fengselet.

– Vi får ikke tak i nok folk ellers på huset. Den slitasjen på ansatte med overtid hele tiden er vel så stor som at det kommer en ny innsatt, sier Elkjær.

– Det er alltid en bekymring med ressurstilgang, og for enhver enhet som skal håndtere en slik innsatt vil det være bekymringer, sier forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund Tor Erik Larsen og fortsetter:

– Samtidig er det også et godt argument å flytte han, både for å avlaste Skien og det kravet om at han har utvikling i soningen.

Forbundslederen peker på at det tidligere har vært en debatt om at Breivik ikke kan sone ved Ringerike fengsel grunnet nærheten til Tyrifjorden.

– Jeg legger til grunn at kriminalomsorgen har tatt den nærheten med i beregningen. Kriminalomsorgen har bygg som er bedre egnet enn andre og Ringerike er særdeles godt egnet bygningsmessig, så det er nok tungtveiende, påpeker Larsen.