Klokken 18.12.30 får politiet første nødmeldingen om at en person skyter mot folk med pil og bue på Coop Extra i Myntgata i Kongsberg. En av de som blir truffet, og skadet, er en politimann i sivil som er i butikken på fritiden.

18:17 Politiet erklærer PLIVO. Dette innebærer at politiet skal aksjonere umiddelbart for å hindre at menneskeliv går tapt.