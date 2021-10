Moské i Kongsberg ble knyttet til drapsmannen: − Belastende

KONGSBERG (VG) For omtrent fem år siden fikk Oussama Tlili den fremtidige drapsmannen på besøk i moskéen. Da så han ingen grunn til å varsle om mannen.

Som alle andre reagerte Oussama Tlili med forferdelse da det ble kjent at en lokal mann hadde drept og skadet flere i Kongsberg.

At han selv hadde truffet drapsmannen, var på dette tidspunktet en fjern tanke.

Tlili er styreleder i Kongsberg Islamske Kultursenter, som ble etablert i 2006 som byen eneste moské.

Når VG møter styrelederen, har det gått seks dager siden fem mennesker ble drept av Espen Andersen Bråthen (37).

Allerede dagen etter drapshandlingen, opplyste politiet at gjerningsmannen hadde konvertert til Islam.

Først tenkte Tlili at han ikke kjente noen som passet gjerningsmannens beskrivelse som dansk statsborger. Så florerte plutselig bilder av Bråthens ansikt på forsiden av landets største aviser.

Da gikk det opp for styrelederen at de to ikke var fremmede:

– Han var i moskeen for noen år siden og hadde en samtale med meg, sier han til VG.

PREGET: Oussama Tlili er dypt preget etter at fem personer ble brutalt drept av en 37 år gammel mann. Desto verre ble det da vedkommende kunne knyttes til menigheten hans.

Tlili anslår at det er 4–5 år siden Bråthen oppsøkte moskéen. Minnene fra møtet er vage, men én ting husker han:

– Han hadde et budskap som han ville jeg skulle hjelpe han med å formidle.

Antok at han var «under oppsyn»

Hva som var «budskapet hans» den gang, synes styrelederen aldri helt å få helt tak i.

– Det var vagt. Jeg tolket det som om det var noe fra Gud eller ovenfra som han ville fortelle til verden. Jeg fikk ikke inntrykk av at han hadde noen radikale tanker.

Når han i ettertid har sett videoen gjerningsmannen la ut i 2017, hvor Bråthen blant annet omtaler seg selv som «en budbringer», sier han at han kjenner igjen noen av ordene han bruker.

– Når det er sagt, var han rolig og han sa ikke noe som antydet til vold eller utøvelse om noe kriminelt, forklarer styrelederen.

Angrepet i Kongsberg – dette vet vi

SIKTET: Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for drapene på de fem personene som omkom i angrepet. Han har erkjent at det var han som utførte handlingen.

Så ikke grunn til å varsle

Da mannen oppsøkte moskeen, antok styrelederen at han var «under oppsyn av helsevesenet». På det tidspunktet så han ikke noe grunn til å varsle om opplevelsen han hadde med Bråthen.

Hans inntrykk var at mannen som besøkte han hadde lite eller ingen grunnleggende kunnskap om islam – som for eksempel vask før bønn.

– Han viste ingen vilje til å høre om eller sette seg inn i islam, den eneste kommunikasjonen gikk som sagt på at han ville jeg skulle hjelpe ham med å formidle budskapet sitt, forteller Tlili.

Siden den gang har styrelederen aldri sett Bråthen igjen.

En lettelse da teorien ble svekket

Tlili understreker flere ganger at han knapt kan forestille seg hvor tung det er for de etterlatte i dag.

Samtidig legger han ikke skjul på at det også har vært tøft for menigheten å bli knyttet til en drapsmann.

– Å knytte vedkommende til moskéen, var ekstra belastende og har preget menigheten, sier Tlili.

Han beskriver det som «en lettelse» da politiets hypotese om at gjerningsmannen hadde konvertert til islam, ble svekket.

– Noen var redd for at han virkelig var muslim og at han gjorde det under Islams navn, sier han.

ROSER MYNDIGHETENE: Oussama Tlili er imponert over hvor flinke lokale og sentrale myndigheter har vært til å stille opp for alle involverte den siste uken.

Håper «konvertitt»-spliden skaper debatt

Identifiseringen av Bråthen som en «konvertitt» har skapt stor debatt. Flere har tatt til orde for at det var galt av mediene å gjøre tittelpoeng ut av denne opplysningen så tidlig i etterforskningen.

– Hva tenker du om det?

– Politiet hadde sikkert en begrunnelse for å gå ut med slik informasjon, men jeg tror og håper at samfunnet tar en debatt rundt alt som har skjedd i etterkant.

– Hva som er sagt og ikke sagt, tilføyer styrelederen.

Samtidig tror han hendelsen til syvende og sist vil øke samholdet mellom folk i Kongsberg – uavhengig av religion og nasjonalitet.

– Vi er ulike, men vi må leve sammen. Liv og død er noe vi deler, sier Tlili.

Deltok på gudstjeneste

Tidligere denne uken, representerte han moskeen i minnegudstjenesten i Kongsberg. Også kronprinsparet og justisministeren var til stede.

– Det var naturlig å komme i en gudstjeneste for å minne de døde og formidle sorg og støtte til de pårørende og de rammede.

– Det var mange inntrykk. Det var både en trist og en fin markering.

MINNES: Søndag kveld samlet mange seg i kirken for minnekonsert for de fem som ble drept i angrepet onsdag. Her deltok styrelederen.

Bråthen har i avhør erkjent at han står bak drapene, men har ikke erkjent straffskyld.

Det skal blant annet utredes om 37-åringen, som for øyeblikket er overtatt av helsevesenet, er strafferettslig tilregnelig og kan dømmes for handlingene.

Drapsmannen har tidligere vært i søkelyset til blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I en PST-vurdering fra 2018 vurderte de at det var mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep.