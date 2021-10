Sørgegudstjeneste til minne om ofrene i Kongsberg: − Vi står sammen i fortvilelsen

KONGSBERG (VG) Søndag formiddag deltok kronprinsparet på en sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke. Der tok biskopen et oppgjør med hatretorikken på sosiale medier.

En lang kø av mennesker strømmer til minnegudstjenesten.

I solen utenfor Norges største barokkirke, står folk sammen i sorgen og minnes de fem som mistet livet onsdag. Salen, med sine 2400 seter, er fullsatt.

Ofrenes nærmeste pårørende har kommet for å delta i kirkeseremonien for sine kjære.

Søndag klokken 11 kom kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit til kirken for å minnes ofrene etter angrepet onsdag kveld.

Også justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og statsforvalter i Viken, Valgerd Svarstad Haugland deltar i gudstjenesten i Kongsberg kirke, som ledes av sogneprest Reidar Aasbø.

UTENFOR KIRKEN: Kronprinsparet møter justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sogneprest Reidar Aasbø.

Sogneprest Aasbø sier det vil ta tid før smerten går over. Han leser opp navnene til de døde:

Hanne Merete Englund (56)

Gun Marith Madsen (78)

Liv Berit Borge (75)

Gunnar Erling Sauve (75)

Andréa Meyer (52)

Foto: Terje Pedersen

– Vi står sammen i sorgen over de grusomme tapene vi har opplevd her i Kongsberg. Fem mennesker ble plutselig revet vekk fra oss på en svært brutal måte, sier sognepresten.

– Fem familier har mistet sine nærmeste, tre ble skadet og flere måtte løpe fra gjerningsmannen for å redde sine liv, sier sognepresten henvendt til de mange pårørende som er kommet til minnegudstjenesten:

– Vi står sammen i fortvilelsen og hva det har kostet, og vi står også sammen mot de destruktive kreftene vi har opplevd her.

Den første salmen som blir sunget i kirken heter «Velt alle dine veie.»

Fra prekestolen ser Biskop Jan Otto Myrseth ut over forsamlingen og forteller at de har søkt sammen under kirkens høye hvelving.

– Fordi vi trenger hverandre, trenger påminningen om at vi hører sammen, særlig når vi har stått ansikt til ansikt med dødens mørke.

– Det er mange ubesvarte spørsmål som vi må overlate til politiet og helsevesen å gi svar på. Vi kan ikke gjøre ugjort det som er gjort, men vi vil så gjerne dele trøst med hverandre, slå ring om de sørgende og fortelle at vi lider med de som er såret.

– Det er når vi famler i mørket, vi kan håpe at lyset trenger igjennom til oss, sier biskopen, i det solen som henger over det sørgende Kongsberg-samfunnet kaster lys inn over de fremmøtte.

Biskopen benyttet også anledningen til å ta et oppgjør med ryktespredning og hatkommentarer i sosiale medier:

– La oss utholdende avvise kommentarfeltenes forsøk på å skape spenninger, på å gi hatretorikken rom, sa Myrseth og fortsatte:

– Håpet trives best i felleskapet, mens håpløsheten har best vekstvilkår i ensomheten og isolasjon.

Til talerstolen går styreleder Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk Kultursenter:

– Når slike tragedier rammer brått tilfeldig og fatalt blir ord fattige. Når slikt treffer, sitter man med spørsmål som vi kanskje aldri får svar på: Hvorfor ble mine nærmeste rammet så hardt?

Til de berørte og rammede trøster Tlili med at de ikke er alene og mange ønsker å hjelpe i tiden fremover.

– Våre tanker og bønner går til etterlatte og berørte, til Kongsbergs befolkning og hele Norge.

Flere i kirken tar til tårene, når lys tennes for hver og en av de døde. Dette gjøres av nødetatene i Kongsberg.

VIL MINNES: Flere hundre har møtt opp utenfor kirken like før klokken 11.

Fredag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Kongsberg. I sentrum av byen la de ned hvite roser og tente lys til minne for ofrene.

– Vi har en tradisjon med lys og blomster, og samvær blant folk. Ofte kan man si mye uten ord, bare ved å være sammen, sa Støre under besøket.

Ministrene møtte også personer som var direkte berørt etter angrepet.

– Det var sterkt å høre deres historier, sa Støre til VG fredag.