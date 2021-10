PRIDE-FEIRING: Programleder Morten Hegseth har vært en tydelig stemme for et forbud mot homoterapi. Her fra Pride-paraden i 2019.

Regjeringen vil forby homoterapi: − Håper vi får et totalforbud

Den nye regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil forby konverteringsterapi. En seier, men ikke overraskende, mener Morten Hegseth.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Praksisen har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil, og er svært omstridt.

– En seier

Programleder og VGTV-profil Morten Hegseth er blant dem som har snakket høyest om det han mener er et behov for et tydelig forbud mot konverteringsterapi.

Han er ikke overrasket over formuleringen i regjeringsplattformen, og peker på at Arbeiderpartiet – med Anette Trettebergstuen i spissen – hele veien har vært en pådriver for et forbud.

– Det er absolutt en seier at det blir forbudt, men det er ikke veldig overraskende. Ap har vært blant dem som har jobbet hardest for et forbud, og når også Høyre, Venstre og KrF gikk inn for en sånn lov, skulle det bare mangle at en Ap-Sp-regjering gjør det samme, sier Hegseth.

I BRESJEN: Anette Trettebergstuen i Ap har vært en av de tydeligste stemmene på Stortinget for et forbud mot homoterapi.

Håper på totalforbud

Hegseth mener Solberg-regjeringen «stjal glansen» fra Arbeiderpartiet da de lanserte et lovforslag om å forby homoterapi under årets Pride-feiring i juni.

– Vi skal huske at Ap og SV var de første til å stå i bresjen for å utrede et lovforslag, men at Høyre avviste dette fordi de ville gjøre det selv, sier han.

Nå tror programlederen at kampen kommer til å stå om en aldersgrense i loven. Det opprinnelige lovforslaget fra Solberg-regjeringen foreslo et forbud mot all form for konverteringsterapi rettet mot barn under 16 år.

– Jeg håper vi nå får et totalforbud, uten aldersgrense, sier Hegseth.

DEMONSTRERTE: Sammen med Skeivt kristent nettverk og Salam, arrangerer FRI en demonstrasjon mot konverteringsterapi foran Stortinget i november i 2019.

Laget dokumentar-serie

I 2019 laget Morten Hegseth dokumentarserien Homoterapi for VGTV. I serien møter han mennesker som på ulike måter har erfaring med konverteringsterapi.

Du kan se hele serien om homoterapi her.

Året etter vant Hegseth både Skamløsprisen og prisen for «Årets LHBT-person» for arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt konverteringsterapi av homofile.

Her kan du høre hva Hegseth sa om Solberg-regjeringens lovforslag i juni:

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.