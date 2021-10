STATSRÅD TIL STATSRÅD: Olaug Bollestad (KrF) overrekker nøkkelen til landbruksdepartementet til Norges nye landbruksminister, Sandra Borch.

Handikapforbundet: − Sandra er en rollemodell!

Handikapforbundet jubler over statsrådsutnevnelsen av Sandra Borch – og trekker henne fram som en strålende forbilde, men aldri et alibi.

Leder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er svært begeistret over utnevnelsen av Borch som landbruksminister.

– Dette er utrolig bra. Representasjon og synlighet har svært stor betydning for å få et likestilt samfunn, sier Brandvik til VG.

Lederen i forbundet har selv én periode bak seg på Stortinget, fra 2009 til 2013. Hun representerte Arbeiderpartiet.

– Ikke noe alibi

Brandvik roser Borchs politiske egenskaper, og hennes evner som allsidig politiker:

– Sandra ekstremt viktig som en rollemodell som viser at det å være funksjonshemmet ikke har noen betydning for hvilke posisjoner og roller man kan inneha. Dermed er hun en viktig rollemodell for andre funksjonshemmede og samfunnet for øvrig.

Borch har vært en av Senterpartiets mest profilerte politikere fra Nord-Norge helt siden hun ble valgt som leder av Senterungdommen i 2011. Hun har sittet på Stortinget siden 2017.

– Det er ikke noen tvil: Sandra har fått plassen for sin kompetanse. Hun har bevist sine evner som politiker, og er ikke noe alibi i regjeringen.

Brandvik understreker at Borch har profilert seg på en lang rekke politiske felt.

– Sandra har profilert seg som en politiker på mange ulike felt. Jeg vil berømme henne for å drive med politikk på samme måte som alle andre, samtidig som hun har sin egne forståelse og bakgrunn. All honnør til henne, sier hun.

Tove Linnea Brandvik møtte her Sandra Borch på Slottsplassen rett etter Borch ble utpekt som statsråd. Til høyre i bildet er nestleder i Handikapforbundets ungdomsorganisasjon, Gabriel Wilhelmsen Hoff.

– Stort å være forbilde

Torsdag ettermiddag møtte Borch sin forgjenger, Olaug Bollestad (KrF), til nøkkeloverrekking i Landbruksdepartementet.

Statsråden kommenterte uttalelsene til Handilkapforbundet slik:

– Det er jo hyggelig, men samtidig håper jeg at det er på grunn av mine kvalifikasjoner at jeg sitter i denne rollen. Jeg har hørt at det er folk her som er over to meter, så da skal vi nok klare å balansere det veldig fint, sier Borch til VG.

Hun tar også til seg rosen Brandvik.

– Jeg synes at det er stort hvis det er folk som ser på meg som et forbilde. Og det kan jo egentlig være et budskap til folk: Ikke tenk så mye på hvordan du ser ut, eller hvordan man er, om man er høy eller liten, tynn eller kraftig, mørke eller lys. Det har ikke noe å si, du er god nok akkurat som du er, sier Borch, og legger til:

– Fokuset mitt fremover vil være en ny kurs i norsk landbrukspolitikk. Og det vil folk merke.