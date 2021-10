INN: Både Anniken Huitfeldt og Hadia Tajik er på vei inn i Jonas Gahr Støres regjering.

Opplysninger til VG: Huitfeldt og Tajik blir ministre

Ap-toppene Anniken Huitfeldt og Hadia Tajik ligger an til å bli utenriksminister og arbeids- og sosialminister i Støre-regjeringen.

Dagens Næringsliv melder tirsdag ettermiddag blant annet at Anniken Huitfeldt er klar som utenriksminister, Hadia Tajik blir arbeidsminister og Espen Barth Eide klima- og miljøminister.

VG kjenner også til at disse tre Ap-toppene skal inn i regjeringen, og at det ligger an til at det er nettopp disse tre postene de skal ha.

Huifeldt er i dag leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og har sittet som folkevalgt i nasjonalforsamlingen siden 2005. Hun var også statsråd i den rødgrønne regjeringen mellom 2008 og 2013.

Huitfeldt har vært klar favoritt til å bli utenriksminister denne gang, men det har også vært spekulert i om Espen Barth Eide kunne få den prestisjetunge jobben - en stilling han hadde fra 2012 til 2013.

Nå ligger det altså i stedet an til at Barth Eide, som er stortingsrepresentant for fra Oslo Ap, blir klima- og miljøminister.

Tajik er nestleder og tidligere statsråd, og kunne gått rett inn i flere departementer - blant annet justis. Men at hun nå havner i arbeids- og sosialdepartementet er ingen overraskelse; hun har profilert seg sterkt som sitt partis talsperson på arbeidslivspolitikk de siste årene.

Ifølge DN skal hun nå også få ansvaret for integreringspolitikken, som de siste årene har ligget i kommunaldepartementet. VG har ikke fått bekreftet dette.

INN: Hadia Tajik skal bli arbeids- og sosialminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Dette vet vi

Flere navn er nå bekreftet inn i regjeringen, selv om det ikke er kjent hvilken post de skal ha:

Bjørnar Skjæran skal inn i regjeringen, slik VG skrev søndag. Det ligger an til at han blir fiskeri- og havminister.

Ingvild Kjerkol skal bli helseminister, og får dermed den krevende oppgaven med å styre Sykehus-Norge og et helsevesen på vei ut av en pandemi.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir trolig finansminister. DN skriver at de har fått dette bekreftet. VG har ikke fått dette endelig bekreftet, men som vi skrev mandag har Støre ønsket at Vedum skulle ta denne posten. Opprinnelig ville Sp plassere Sigbjørn Gjelsvik i finansdepartementet. Men Ap insisterte på at finansministeren burde sitte i partiledelsen - et prinsipp også Jens Stoltenberg sto hardt på da han dannet sin rødgrønne regjering i 2005.

Det er også nå bekreftet at Sps parlamentariske leder Marit Arnstad forblir nettopp det - og ikke går inn i regjeringen. Det sier hun selv til Adresseavisen tirsdag kveld.

Ny plattform

Onsdag klokken 14 vil Støre og Vedum legge frem sin regjeringsplattform, som var ferdig forhandlet før helgen. Det skjer utenfor Hurdalsjøen hotell, der forhandlingene har funnet sted.

Både i Ap og Sp skal partienes stortingsgrupper formelt godkjenne plattformen tidligere på formiddagen.

HOS KONGEN: Jonas Gahr Støre fikk tirsdag ettermiddag oppdrag fra kong Harald om å danne regjering. Etterpå ha han tommel opp til fotografene.

Sender pressemelding

Når regjeringsskiftet skjer torsdag, vil det skje på følgende måte:

Klokken 10 er det siste statsråd med Erna Solbergs mannskap, der hun formelt får innvilget sin avskjedssøknad, med virkning fra klokken 12 samme dag.

Klokken 12 presis er det statsråd med den påtroppende regjeringen, som deretter går ut på Slottsplassen klokken 12.15.

En «nyvinning» er at det etter Solberg-regjeringens siste statsråd, cirka klokken 10.15., vil gå ut en pressemelding med navnene på dem som skal sitte i Støres regjering. Men det vil ikke der stå hvilke departement disse skal bestyre. Det opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding tirsdag ettermiddag.