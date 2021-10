ÅPNER KIRKER: Astrid Marie Haugland er sogneprest i Ask og Herdla.

Ulykken i Kvam: Askøy åpner to kirker

ASKØY (VG) Alle de tre som er savnet etter ulykken i Kvam i Hardanger, er hjemmehørende i Askøy. Tirsdag ettermiddag åpnes to av kirkene i kommunen for etterlatte, pårørende og andre som vil søke sammen i sorgen.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Her blir vil det bli mulighet til å snakke med prest og diakon. Det vil også være helsepersonell til stede, sier sokneprest Astrid Marie Haugland i Askøy til VG.

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er savnet etter at en båt med tre personer og en hund skal ha forsvunnet utfor kanten på fossen i Tokagjelet i Kvam søndag kveld.

Mandag kveld opplyste at politiet at de rent formelt hadde gått over til søk etter antatt omkomne.

Askøy kommune har opprettet en døgnåpen pårørendetelefon og et pårørendesenter i Strusshamn for å ivareta alle som er berørt av tragedien.

les også Redningsaksjonen i Kvam: Søker etter antatt omkomne

I tillegg holder Strusshamn kirke og Tveit kirke åpent fra klokken 17.00 til 20.00 tirsdag.

– Vil vil tenne lys og spille rolig musikk, og alle som ønsker det kan ha en stille stund for seg selv. De vil også få muligheten til å være i egne rom for snakke med prest eller helsepersonell, sier Haugland.

Sognepresten sier ulykken i Hardanger har rammet kommunen hardt.

– Det som har skjedd er forferdelig. Askøy er en stor kommune, men ikke større enn at mange kjenner mange. Dette rammer ikke bare familiene som er direkte rammet, men også venner, naboer og andre som har en tilknytning til dem, sier hun.

les også Hyttenaboer i Kvam: – Man blir lamslått, det er så grusomt

Haugland har tidligere vært medlem i kriseteamet i Askøy kommune. Nå er hun koordinator og bindeledd mellom kirken, kommunenes kriseledelse og kriseteamet når større hendelser berører kommunens innbyggere.

– Folk er veldig sårbare i en slik situasjon. Da er det godt å være sammen i kirken, sier hun.

SØKER I FOSSEN: Mannskaper fra en elveredningsgruppe i Røde Kors og en alpin redningsgruppe har i flere dager jobbet for å finne de tre som er savnet i Kvam.

Haugland sier at de har mye erfaring og mye kunnskap om hvordan etterlatte og pårørende skal ivaretas etter slike hendelser.

– Vi er alltid klare til å hjelpe på alle måter. Kriseteamet gjør en kjempejobb, og de fortjener all ros for innsatsen. I Askøy blir de som trenger det godt ivaretatt når slike ting skjer, det er det ingen tvil om, sier Haugland.

les også Askøy-ordfører: – En forferdelig tragisk ulykke

STERKT INNTRYKK: Toril Haugland Öztürk (51) og moren Erna Haugland (81) sier de tenker på de etterlatte og pårørende.

Toril Haugland Öztürk (51) og moren Erna Haugland (81) sier ulykken i Kvam har gjort sterkt inntrykk på mange.

– Det blir mye sterkere når det kommer så tett som det gjør her. Askøy er en stor kommune, men et lite samfunn.

– Da det ble kjent at alle de savnede er fra Askøy, tenkte jeg med en gang om det er noen jeg kjenner. Nå går tankene mine til pårørende og etterlatte. Det er viktig at de kjenner på at de ikke er alene, at folk bryr seg og at de har støtte.

– FORFERDELIG: Rune Tvedt (66) er sjokkert over det som har skjedd i Tokagjelet i Kvam.

Rune Tvedt (66) sier til VG at han har kjørt fordi fossen i Tokagjelet mange ganger, og at datteren har hytte i området.

– Det som har skjedd er helt forferdelig, sier han.