FÅTT STØTTE: Staten har kompensert for bortfall av billettinntekter gjennom pandemien. Nå er spørsmålet hva som skjer etter desember i år. VG sjekket torsdag forholdene på 350-linjen fra Lillestrøm til Enebakk.

Frykter store kutt i kollektiv­trafikken – sjekk ditt fylke

Fylkeskommunene og kollektivselskapene holder pusten frem til mandag. Da blir det klart om regjeringen blar opp for den corona-rammede kollektivtrafikken.

– Det gjør litt vondt for oss, men det vil gjøre enda mer vondt for kundene, sier administrerende direktør Janne Sollie i AtB i Trøndelag.

– Hvis det er noen som tar som en selvfølge at de beholder avgangen de bruker, så kan den være borte i april, og det er ikke en aprilspøk, understreker hun overfor VG.

For det advares om kutt fra Viken, Trøndelag og Agder. I tillegg fryktes kutt i Vestland, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Innlandet og Troms, om ikke midler kommer på plass.

– Blir det ingen kompensasjon, må det kuttes, Stine Fredriksen, som er fagleder i Innlandstrafikk.

Sjekk status i ditt fylke

Den statlige ordningen med å kompensere for tapte billettinntekter, er ikke forlenget etter nyttår. Samtidig har ikke passasjerene kommet tilbake – og derfor roper flere av selskapene og fylkeskommunene om kutt.

Klikk på ditt fylke her, for å se om det advares om kutt – og hvilket nivå trafikken er på nå:

Sammenlignet med 2019 er antallet passasjerer på buss, bybane og båt i Vestland bare 72 prosent så langt i 2021.

– Dersom vi har en svikt på 15 til 25 prosent neste år, vil det bety fra 140 til 230 millioner kroner i tapte inntekter. Det er mye penger for oss. Lander vi for eksempel på 90 prosent av inntektene i 2022, er dette penger som vi må hente tilbake på andre måter, som for eksempel kutt i tilbudet, sier Camilla Selch i Skyss.

Spørsmålet blir i så fall hva som skal kuttes.

Hva skal ryke?

– Det er ikke avklart ennå, men det kan bli en kombinasjon av rutekutt og takstøkning, sier seksjonsleder Trond Myhre i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Selskapene i Østfold og Trøndelag trekker frem mulige kutt på kvelder og helger. AtB i Trøndelag trenger en garanti fra miljøpakken, fylket eller staten.

– Den 17. desember må vi ta beslutningen om store kutt hvis det ikke ligger noen slags form for kompensasjon eller garanti på bordet, advarer Sollie i AtB.

LENGER Å VENTE: Buss-kundene er fortsatt ikke tilbake for fullt, tross gjenåpningen av Norge. Nå kan det bli kutt i flere fylker i 2022, advarer kollektivselskapene. Det var ikke mange passasjerer på bussen som suste over Hellerudsletta, på vei til Nittedal, torsdag formiddag.

– Skoleskyssen skjermes og så vil arbeidsreiser til og fra blir prioritert. Men hvis det skulle fortsette med disse tallene i 2022 – og det ikke kompenseres – kan det medføre redusert tilbud hele Agder, sier administrerende direktør Siw Wiken i Agder kollektivtrafikk.

Fordi skoleskyssen er skjermet, peker Troms fylkestrafikk på at det er tilbudet i byene de må vurdere.

Hvis det ikke kommer noe fra regjeringen i budsjettet på mandag, må også Ruter bestemme kutt i tilbudet i Viken før nyttår.

– Ruter kan ikke tilby kollektivtransport for penger vi ikke har, så det handler både om å utvide den finansierte omstillingsperioden for å gi folk mer tid, og å mobilisere til økt reiseaktivitet, slik at billettinntektene øker, sier Cathrine Myhren, kommunikasjonssjef i Ruter.

Krever forlengelse

MDGs klare krav til Ap/Sp-regjeringen er at kompensasjonsordningen for kollektivtrafikken må forlenges, minst til første halvdel av 2022.

– Et rutekutt kan være spesielt dramatisk for de som jobber turnus eller på ugunstige tidspunkt, og trenger å reise kollektivt, påpeker MDGs Lan Marie Berg.

Lan Marie Berg (MDG) frykter en ond spiral med enda færre reisende dersom kollektivtilbudet kuttes.

– Hvis kollektivtilbudet blir dramatisk redusert og flere går tilbake til bilen, kan vi få mer trafikk i byene, dårligere luft og farligere skolevei, advarer hun.

Fortsatt taust

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holder fortsatt kortene tett til brystet, og vil ikke avsløre om de vil forlenge ordningen. Han sier at han håper passasjerene vender tilbake til kollektivtrafikken når de kan.

– Det er fylkeskommunene som har ansvaret for tilbudet, også med tanke på omstilling når etterspørselen endrer seg. Likevel har staten under pandemien bidratt til å sikre et nødvendig tilbud. Vi vil følge situasjonen tett videre, skriver Nygård i en e-post til VG.