Hyttenaboer i Kvam: − Man blir lamslått, det er så grusomt

TOKAGJELET (VG) Naboer beskriver de tre savnede som «fjellvante folk som kjenner vannet og værforholdene». De er i sorg etter ulykken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ekteparet Knut (75) og Berit Pettersen (74) og hyttenabo Egil Gammelsæter (68) har holdt til i Tokagjelet i Kvam kommune i snart 50 år.

De er sterkt preget av den pågående redningsaksjonen etter de tre savnede, som ble tatt av strømmen i Tokagjelselva.

– Vi er ikke vant til at sånne ting kan skje her. Vi tenker ikke slik en gang. Hvis noe skjer i Tokagjelet, så er det eventuelt ras eller biler som kjører ut på grunn av glatte veier. Men at noen med båt skulle gå ut der, det er utenkelig, sier Gammelsæter.

PREGET: Ekteparet Knut (75) og Berit Pettersen (74) og hyttenabo Egil Gammelsæter (68).

Siden 21.30-tiden søndag har det pågått en storstilt redningsaksjon. Mandag kveld opplyste politiet på en pressekonferanse at hunder har markert i et område der politiet tidligere har gjort funn av en båt og klær.

Litt senere ble det klart at søket har gått over i en ny fase, der mannskapene leter etter antatt omkomne.

– Det har gått såpass lang tid, vi har søkt i aktuelle områder, og en vurderingsgruppe har vurdert at det er lite sannsynlig at noen av de savnede blir funnet i live. De pårørende har blitt fortløpende varslet, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt klokken 21.

Nabo: Vanlig å bruke båt over vannet

Knut Pettersen forteller at de ikke kjenner savnede personlig, men at de over mange år i området kjenner til dem.

– De har en båt liggende som de ut når de kommer på hytta på ettermiddagen, så ror de den over til en liten brygge der borte, sier han.

Han forteller det er en bro over til den andre siden, men at den er et stykke unna og at veien din er kronglete.

– De som har hytte på den andre siden bruker båt. Jeg skjønner godt at de gjør det, sier Pettersen.

Søndag kveld satt ekteparet Pettersen inne og snakket med venner da de så blålysene.

– Vi satt og ventet, hørte på radio og så på lokalavisen her. De pleier å være raske når noe skjer, og sant nok kom en nyhet om det at det var en ulykke i fossen. Vi visste ikke om vi skulle tro det. Det er utenkelig at noen skal være utsatt for en ulykke her, men sånn var det, dessverre, sier Pettersen.

Den dagen var vannstanden langt høyere enn vanlig.

– Han (en av de savnede, jour.anm.) var her i går og sjekket båten sin, sier Knutsen.

– Flinke, fjellvante folk

Hyttenaboene forteller at de savnede har holdt til i området i mange år.

– De kjenner fossen og værforholdene. De er flinke og tar ikke sjanser. Vi kan ikke spekulere på hvordan det kunne skje, men det er et uhell. Rett og slett et uhell, for de er flinke, fjellvante folk som kjenner vannet og værforholdene, sier Gammelsæter.

– Man blir lamslått, rett og slett. Det er så grusomt, sier Berit Pettersen.

– Man kjenner det i hele kroppen. Du er helt utenfor, det er ikke til å tro, sier ektemannen

Gammelsæter forteller han sørger over ulykken.

– Det er utenkelig at naboer skal ha blitt utsatt for en ulykke her, sier han.