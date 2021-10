Norske Julie fikk 54 millioner visninger på mamma-magen sin

Julie Valsø (30) fikk sjokk da hun så at flere titalls millioner hadde sett videoen der hun sammenligner magen sin med en focaccia-deig.

Publisert: Nå nettopp

– Etter fem millioner visninger tenkte jeg at nå kan det ikke bli mer, men nå er det 54 millioner som har sett den, sier småbarnsmoren.

Hun har to barn på fire og to og et halvt år, og er aktiv på Instagram der hun deler oppturer og nedturer med småbarnslivet.

– Det var litt tilfeldig at jeg lagde den videoen. Jeg lager mye tullete småbarnsforeldre-innhold, om for eksempel rot og tullete ting, men også alvorlige ting med å ha barn, for eksempel fødselsdepresjon.

GIKK VIRALT: Mammaen Julie Valsø klarte ikke la være å lage en video når hun så likheten.

– Kunne vært magen min

Valsø sier hun lagde videoen etter at hun så den matbloggeren Carolina Gelens video der hun lagde focaccia.

– Jeg så focaccia-videoen også tenkte jeg at «jeg kan jo ikke være den eneste som tenker at det kunne vært magen min». Det er nok mange andre som også har tenkt at det ligner på magen deres, ler Valsø.

Se videoen øverst i saken.

Hun har fått mange flere tilbakemeldinger enn forventet.

– Jeg synes det var morsomt, så da måtte legge den ut. Jeg tenkte ikke at jeg skulle få kommentarer om at jeg er modig, og et forbilde.

MAMMALIVET: Julie Valsø liker å vise følgerne sine positive og negative sider ved rollen som mor.

– Viktig for dem å se

– Jeg fått noen henvendelser der noen skriver at det var viktig for dem å se. Selv føler jeg meg ikke modig, eller skammer meg over magen min vanligvis. Men noen synes det var fint og viktig at jeg tuller med det.

– Mødre blir ofte fortalt at man bare kan sprette tilbake til sin tidligere kropp etter fødsel, men sånn er det jo ikke.

Hun har blant annet fått flere kommentarer fra yngre menn.

– De er rasende for at jeg legger ut noe så «ekkelt». De sier «du må skamme deg, eller gå og trene». Jeg tenker bare at de må jo ha det ganske kjipt med seg selv. De vet jo ikke hvor mye jeg veier, hvor sunn jeg er, om har født eller ikke. Uansett har det har jo ikke noe å si. Kan ikke magen bare få leve?, spør hun.

30-åringen legger til at det er kjempefint med kroppspositivisme, og at hun håper det blir mer innenfor normene å legge ut flere slike innlegg.

– Jeg håper vi kommer dit at alle bare kan tenke «haha en mage». Men tydeligvis er vi ikke så langt enda. For meg henger det jo sammen med å ta seg selv mindre alvorlig, og godta kaos og rot når man ikke rekker halvparten av livet sitt, sier Valsø.

Videoen har foreløpig fått 54 millioner visninger, nesten to millioner likerklikk og 142 tusen lagringer.