STATISTIKER: Danske Mikkel Meyer Andersen har bistått norsk politiet med å vurdere styrken på DNA-bevisene i Birgitte Tengs-saken.

Her er dansken som har hjulpet Tengs-etterforskerne

Den danske statistikeren Mikkel Meyer Andersen har på oppdrag fra norsk politi regnet på den bevismessige vekten av DNA-funnene i Birgitte Tengs-saken.

Publisert: Nå nettopp

I 2019 fikk politiet DNA-analysene som med tiden ledet frem til at de 1. september i år pågrep og siktet en mann i 50-årene fra Haugalandet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Analysene fra GMI i Innsbruck viste funn av DNA som stemte overens med Y-kromosomprofilen til den siktede i en blodflekk på Tengs strømpebukse.

Etter pågripelsen, i slutten av september, kontaktet etterforskerne Mikkel Meyer Andersen, som har en doktorgrad i statistikk og jobber som førsteamanuensis ved Institut for matematiske fag ved Universitetet i Aalborg.

Sammen med David Balding fra University of Melbourne har Andersen utviklet en matematisk modell for å regne ut den bevismessige vekten av DNA fra nettopp Y-kromosomer.

– Min primære forskningsinteresse er arbeid med statistikk innenfor rettsgenetikk for DNA-profiler basert på Y-kromosomet, noe jeg har holdt på med i over ti år i samarbeid med flere internasjonale forskningskolleger. Da jeg startet med dette fantes det ingen akseptert metode for å vurdere den bevismessige verdien av Y-profiler i kriminalsaker, sier Andersen.

Han bekrefter overfor VG at han ble kontakt av norsk politi i slutten av september, men presiserer at han ikke kan uttale seg om saken.

Metodene Andersen har utviklet er omtalt i International Society for Forensic Genetics (ISFG) sine retningslinjer for Y-kromosomanalyser. En av metodene hans har blant annet blitt brukt i straffesaker i Tyskland.

I Tengs-saken har dansken ifølge politiet utarbeidet en sakkyndig rapport om betydningen av at det i analysen er gjort treff på 29 STR-markører på Y-kromosomet hos den siktede i Tengs-saken.

«Ifølge analysen er det 95 prosent sannsynlig at det er færre enn 43 personer som har 29 like markører, og alle vil være i samme farsslekt som siktede», skiver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen etter at siktedes varetektsfengsling ble forlenget torsdag.

Denne rapporten ble levert før politiet fikk nye analyseresultat som de mener styrker mistanken mot siktede.

I kjennelsen siteres det fra Andersens rapport:

«Sandsynligheden for at personer i den mistænktes mandeslægt matcher den mistænkte (og dermed sporet) bliver mindre jo længre man kommer væk fra den mistænkte».

Det står også at forventet antall matchende menn blir også mindre «hvis man ved at den mistænktes far ikke matcher den mistænkte, for så er det ret sandsynlig at den mistænkte er den eneste med den pågældende profil.»

Mikkel Meyer Andersen forteller at Y-kromosomanalyser typisk kommer til nytte i voldtektssaker, der det er sikret biologisk spormateriale fra kvinnen som ble voldtatt.

– Her kan spormateriale være blandet, og mannlig biologisk materiale kan «drukne» i kvinnens biologiske materiale. Hvis man lager vanlige DNA-profiler basert på autosomene (de 22 kromosomene som ikke er kjønnskromosomer) risikerer man å bare få ut kvinnens DNA-profil. I stedet kan man gjøre en Y-kromosomanalyse, for Y-kromosomer kan kun stamme fra menn, forklarer han.

Det sentrale DNA-beviset i Tengs-saken er nettopp en slik blandingsprofil der mannlig DNA er funnet i blod fra Birgitte Tengs.

Forskjellen mellom umulig og usannsynlig

Andersen forteller at han er veldig opptatt av både genetikk og statistikk, og at han synes det er viktig og interessant å kunne komme frem til løsninger som ikke finnes fra før.

– DNA-metoder kan for eksempel utelukke uskyldig mistenkte, noe som er en meget viktig egenskap. Når en mistenktes DNA-profil passer med DNA-profilen fra gjerningsmannen er det viktig at man får regnet ut og forklart den bevismessige verdien best mulig, sier han.

– Hvis noen treffer inn på et spor, så har det en bevismessig vekt. Spørsmålet blir hvilken vekt beviset skal få. Det er ikke riktig å bare ignorere sporet og ikke tillegg det en verdi. Omvendt må man heller ikke tillegge det for stor verdi.

SIKTEDE: Her er den drapssiktede mannen på 90-tallet.

På spørsmål om hvor sikker analysemetoden er, svarer Andersen at det er vanskelig å si at noe som helst er helt, absolutt sikkert.

– Videre er det viktig å forstå forskjellen mellom umulig og usannsynlig. Du kan kaste bare seksere med ti terninger. Det er usannsynlig, ikke umulig, sier han.

Men hvor usannsynlig? Ifølge Andersen er sannsynligheten for å slå ti seksere, 1 til 60 millioner.

– Man må forsøke å forklarer og kvantifisere usikkerheten, sier han.

Statistikeren konkluderer aldri med hvorvidt en mistenkt er skyldig eller ikke.

– Vi uttaler oss om den bevismessige vekt en match gir. Med våre metoder kan man si hvor mange andre i en befolkning som typiske vil ha en matchende Y-kromosomprofil, hvor langt ut i farsslekten man typiske vil finne disse matchene og man kan legge inn kunnskap om farsslekten.

Mener mannlige slektninger kan utelukkes

Etter pågripelsen av den siktede i Tengs-saken 1. september i år, har politiet hentet inn referanseprøver fra de mannlige slektningene til siktede.

Nylig mottok de foreløpige analyseresultater av disse fra Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De viser at den siktede mannen har en sjelden mutasjon i y-kromosomet, som hverken finnes hos brødrene eller faren.

Dermed mener politiet å kunne utelukke andre mannlige slektninger, fordi akkurat denne markøren hos siktede ikke er nedarvet gjennom farslinjen, men er en mutasjon.

Mikkel Meyer Andersen sier på generelt grunnlag følgende om mutasjoner:

– Hvis man for eksempel har kjennskap til at en mistenkt ikke ha samme Y-profil som sin far, så har det skjedd en mutasjon mellom mistenkte og faren. Det vil typisk øke den bevismessige vekt, da det betyr at færre i befolkningen vil ha samme profil som den mistenkte, da samme mutasjon typisk ikke vil skje igjen. Og dermed er det ikke lenger særlig sannsynlig at faren, onkler, fettere med flere vil ha samme Y-profil som den mistenkte.

FORSVARER: Stian Kristensen like før fengslingsmøtet i Sør-Rogland tingrett torsdag. Hans klient, den siktede mannen i 50-årene, ble varetektsfengslet i 12 uker.

Forsvarer: Ingen fullverdig DNA-profil

I fengslingsmøtet torsdag var den siktede mannens forsvarer Stian Kristensen sterkt kritisk til politiets tiltro til DNA-analysene i saken. Han pekte på DNA er sårbar teknologi og at analyseresultater lett kan forurenses.

– Jeg synes analysen fra Andersen er vanskelig tilgjengelig, som mye annet når det gjelder DNA. Det er naturlig nok en utfordring med denne teknologien. Retten får bruke tid på å forstå den, men det retten kan være sikker på er at det ikke foreligger en fullverdig DNA-profil i denne saken. Det er en Y-profil, som ikke utelukker ham, sa forsvareren.

Hans klient nekter straffskyld og mener politiet har tatt feil mann.

Kristensen og medforsvarer Stian Bråstein har varslet at de vil be om at det oppnevnes en sakkyndig på DNA.

Kristensen har ikke besvart VGs henvendelse om denne saken torsdag kveld.

VG har forsøkt å stille spørsmål til Sør-Vest politidistrikt om denne saken, uten å lykkes. De skrev i en pressemelding tidligere i uken at de ikke kommer til å uttale seg om etterforskningen før fredag.