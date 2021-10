Skolelei 17-åring fikk vitnemål for å gå Norge på langs Stian Opsahl (18) orket egentlig ikke å gå på skolen i det hele tatt. Så han gikk Norge på langs i stedet - og fikk vitnemål og lærlingplass. Kari Aarstad Aase Av Publisert 29. oktober, kl. 08:28 Slå på lyd Start video Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Den høye snittkarakteren er den høyeste han noen gang har fått, forteller Stian.

– Det var til og med lagt planer for at når eksamen kom, skulle de ordne det slik at jeg kunne gå ned til en skole i nærheten av der jeg var, og få ta eksamen der. Men så ble jo eksamen corona-avlyst, så da slapp jeg det.

Før han dro bygget han også opp Instagram-kontoen @Stian_pa_stien. Den er en del av eksamen, og lærerne har fulgt kontoen tett under hele turen, og hatt dialog med ham på Instagram.

Helt siden han var 13 år har han drømt om å gå Norge på langs. Foreldre og skole klarte å holde ham igjen til han ble 17.

– Jeg er glad for det nå. Turen var mye tøffere enn jeg trodde, både fysisk og psykisk, men det var utrolig fint også. Jeg har lært masse om meg selv, og hatt fine naturopplevelser, forteller han.

Han har møtte mange hyggelige folk som har invitert ham inn til et måltid, en seng eller dusj underveis.

– I Fauske satt jeg utenfor butikken og spiste, litt skjeggete og sliten. Da kom en fyr og ga meg 50 kroner, han trodde jeg var tigger. Jeg forklarte ham situasjonen, men da synes han bare jeg skulle beholde pengene, forteller Stian.

Når stormen ulte, og han måtte ta på de samme våte, kald sokkene om morgenen og fortsette turen, varmet han seg på en tanke:

– Da tenkte jeg på den myke skinnfellen jeg pleier å sitte på hjemme hos bestemor, at hun lager kakao og ostesmørbrød til meg og at vi prater om alt mulig, sånn som vi pleier.

8. oktober var reisen slutt, da nådde han Nordkapplatået. Der ventet mamma og pappa med hotellrom, varm seng og så mye mat han ville ha.

– Det var skikkelig digg, ler han.

Men den største overraskelsen var at kontaktlærer Ola Dyrhaug Eggen også var der. Med seg hadde han vitnemålet for gjennomført videregående, som han overrakte Stian på Nordkapp.

– Det var skikkelig overraskende og veldig, veldig hyggelig.

– Stian har en utrolig fin fortellerstemme, sier Kjersti Normann.

Hun er avdelingsleder for IT og medieproduksjon ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

Skolen ville at han skulle fullføre videregående, og inkluderte turen som fordypningsprosjekt.

– Jeg mener det er viktig at skoler, særlig videregående skoler, i langt større grad er oppmerksomme på hvilke talenter og drømmer ungdommen har, og bli flinkere til å integrere disse i læringsarbeidet, påpeker Kjersti.

Hun mener vi må være mer opptatt av hva de lærer, hva de kan ta med seg videre i livet, istedenfor å bare krysse av på ting de kanskje ikke vil ha noe nytte av senere i livet. Stian måtte lage prosjektplan, piloter og bygge opp instakontoen @Stian_pa_stien under forberedelsene til turen.

– Vi fulgte ham opp faglig hele veien via Instagram, og var veldig spente på når han kom frem. Av og til også om han kom frem, innrømmer hun.

Da Stian nærmet seg nordkapp, bestemte avdelingsleder Kjersti og lærer Ola at de skulle møte ham og overrekke vitnemålet der.

– Han har jo faktisk gått lenger på skolen enn de andre i klassen, de var ferdige i juni.Vi tenkte det kunne være gøy, vi er en ja-skole, sier Kjersti.

På grunn av høstferie og fulle fly, ble det bare plass til Ola.

Fortsatt gjenstår litt av skolearbeidet for Stian, han skal sette sammen alt råmaterialet sitt til en film om turen. Siden medieproduksjonslinjen er yrkesfag, venter nå to år som lærling. Skolen bidro også til at lærlingperioden ble utsatt med et par måneder. Dagen etter at han kom hjem, begynte han å jobbe i Den norske Turistforening med å inspirere andre til å gå tur og oppleve mer.

– Det er drømmejobben for meg. Og så bra at det finnes løsninger for alle som synes A4 er litt kjedelig, sier Stian Opsahl.