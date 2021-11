VURDERER TILTAK: Kommuneledelsen i Tromsø kan komme til å innføre nye og strengere smitteverntiltak neste uke.

Kan bli nye tiltak i Tromsø fra neste uke - se oversikten her

Smitten fortsetter å stige i Tromsø, og mandag ble det høyeste smittetallet noensinne registrert. Hvis smittetrenden ikke flater ut, må tromsøværinger også tilbake på hjemmekontor.

Av Sindre Camilo Lode

Tirsdag registrerte Tromsø 78 nye smittetilfeller. Dermed ble den ferske smitterekorden fra mandag slått med 24 tilfeller.

Like før helgen ga kommunen innbyggerne nye råd, i et forsøk på å slå tilbake den stigende smitten.

Da ble ingen påbud eller forbud lansert, men det kan det kan altså skje nå, om smittetallene ikke flater ut.

Det sier smittevernoverlege Trond Brattland til VG tirsdag ettermiddag.

Tidligere på dagen har han sammen med formannskapet i kommunene sittet i et møte for å finne de riktige løsningene på smittesituasjonen.

I samråd med FHI har kommunen kommet frem til en tretrinnsmodell. Det første trinnet var det rådene som ble innført forrige uke. Torsdag neste uke kan trinn to bli innført.

Se listen over mulige tiltak lenger nede i saken.

Kommunen har besluttet at de skal vente minst to uker mellom innføringen av hvert trinn, slik at de får sett effekten trinnet de har innført.

Slik har smitten økt i Tromsø:

Disse tiltakene kan bli innført fra og med 11. november:

1. Tiltak for å hindre smitte fra ukjente

Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted innendørs

Påbud om bordplassering og bordservering på serveringssteder

Påbud om faste tilviste plasser på arrangementer

Påbud om avstand mellom deltakere på treningssentre og bassengbad

Påbud om faste tilviste plasser på opplevelsesaktiviteter, alternativt bruk av munnbind

2. Tiltak for å bremse smitte mellom kontakter i fritiden

Forbud mot turneringer i idretten (for voksne over 18 år)

Anbefalinger

Maksimalt 20 personer i sosiale sammenkomster i private hjem

Anbefalt avstand i henhold til veileder ved korøvelser og korpsøvelser

3. Tiltak for å bremse smitte på arbeidsplasser/skoler

Forskrift:

Innføre påbud om hjemmekontor der dette er mulig og hensiktsmessig

Innføre trafikklysmodellen i skoler og barnehager

Anbefalinger: