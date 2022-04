STOR SNØSKREDFARE: Skredet gikk i Beretlia ved Lyngseidet.

Stor snøskredfare flere steder: − Kommer for sent til å redde liv

LYNGEN/OSLO (VG) Samtidig som påskeferien går i gang, meldes det om stor snøskredfare flere steder i landet. NVE har sendt ut rødt farevarsel.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Varselet gjelder lørdag og søndag for Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane. Det er allerede betydelig snøskredfare i disse områdene.

Rødt farevarsel er det nest høyeste nivået.

– Unngå alt skredterreng. Mye snø og kraftig vind gjør at det kan gå svært store naturlig utløste skred, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat gjennom varslingstjenesten varsom.no.

Snøskredene kan bli store og nå ned til veier og bebyggelse, opplyses det.

Vakthavende meteorolog hos StormGeo, Olav Krogsæter, opplyser til VG at I det påskehelgen i Sør-Norge blir mye vind i fjellet.

– Ellers kan Møre og Romsdal, Trøndelag og de nordligste områdene i Innlandet få veldig mye snø - opp mot en meter, opplyser han.

– Vi kommer for sent til å redde liv

Det er også betydelig snøskredfare flere steder i Nord-Norge og særlig mange steder i Troms.

Daniel Larsen leder hjelpekorpset hos Røde Kors i Lyngen kommune der tre franskmenn i 60-årene døde i et snøskred torsdag.

Daniel Larsen, leder for hjelpekorpset i Lyngen Røde Kors, landets mest erfarne hjelpekorps i snørasredninger.

– Vi kommer for sent til å redde liv dersom mennesker ligger under snøen, sier han.

Det gikk 40 minutter fra alarmen gikk i Lyngen torsdag til Røde Kors var på stedet.

– Dersom man er helt dekket av snø tar det 10 minutter før du dør, sier Larsen.

I sjeldne tilfeller oppstår det luftlommer som gjør det mulig å holde ut lengre. Men i området som Larsen opererer i er snøen så kompakt at det trolig ikke skjer, påpeker han.

Skredet i Lyngen skjedde én dag før kommunen skulle starte med SMS-varsling om farene i fjellet.

Mye nysnø

I Kåfjord kommune i Troms møter VG et reisefølge fra München i Tyskland.

De har vært mye i Alpene og har alle med seg skredfallskjermer.

– Vi lager en plan fra dag til dag. Det viktigste vi gjør er å følge med på Varsom.no, sier Petra Weiß.

Samme dag som skredet gikk hadde gruppen blitt advart mot å kjøre ned den samme fjellsiden.

PÅ SKIFERIE: Fra venstre: Peter Praxenthaler, Ulrike Praxenthaler, Petra Weiß og Julia Habel.

Lørdag og søndag kommer det ifølge værprognosene mye nysnø enkelte steder, noe som kan føre til svært store naturlig utløste skred.

– Vi anbefaler alle å unngå skredterreng. Det vil si terreng som er brattere enn 30 grader og utløpssoner for snøskred, sier vaktleder Gustav Pless i snøskredvarslingen i NVE til NTB.

Det tar lang tid før vedvarende svake lag stabiliserer seg i Troms og Finnmark.

– Det vil derfor fortsatt være lett å løse ut skred for en enkelt skiløper så lenge terrenget er over 30 grader, forklarer Pless.

Vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge

Mange starter påskeutfarten allerede før og i løpet av helga, og bilistene advares mot dårlig vær over fjellovergangene i Sør-Norge.

Kraftig vind og snøbyger kan gi dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge.

Selv om det for Sør-Norges del er meldt om sol og bedre vær enn i Nord-Norge, så betyr ikke det at været nødvendigvis vil bli pent.

Både lørdag og søndag er det nemlig ventet vindkast på mellom 10 og 15 meter i sekundet mange steder i lavlandet. På fjellet er det meldt om vindkast på mellom 15 og 20 meter i sekundet.

Uværet begynner i løpet av natt til lørdag og blir gradvis verre i løpet av lørdagen.

Kombinert med at det også er meldt om mye snø i de nordlige og vestlige delene av Sør-Norge, så kan fort forholdene over fjellovergangene bli tøffe.

Vegtrafikksentralen Øst har allerede meldt at helgens værmelding kan føre til at riksvei 15 over Strynefjellet kan bli stengt på kort varsel.

– Uansett en viss risiko

Larsen fra Røde Kors i Lyngen har vokst opp mellom Lyngsalpene, et av de mest snøskredutsatte områdene i Norge.

Etter flere år i hjelpekorpset har han dessverre solid erfaring med redningsoperasjoner etter snøskred, som han sier.

LYNGEN: Her i Beretlia i Lyngseidet gikk skredet som tok livet av tre franskmenn torsdag.

På toppene rundt Lyngen er utenlandske turister i flertall. Han opplever at de kan ha en annen tilnærming til risikoen forbundet med å sette utfor fjellsiden.

– I risikoområder kjører nordmenn som regel alltid en og en, mens utenlandske turister gjerne kjører sammen i grupper. Så når det først går galt, er det flere involvert, sier Larsen.

Han sier toppturer uansett innebærer en viss risiko og råder til å øke avstanden til dem du kjører sammen med, samt ta en omvei i stedet for å gå opp bratte heng.

Kommunen begynte med SMS-varsling i dag, men om det har en stor effekt, er Larsen usikker på.