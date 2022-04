SKOGOMRÅDET: På Nøtterøy har brannvesenet rykket ut til en brann på over 200 kvadratmeter.

Branner flere steder i landet - over 200 kvadratmeter brenner

Brannvesenet på Østlandet har rykket ut til flere gressbranner lørdag. Over 200 kvadratmeter brenner på Nøtterøy.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

– Det er mer enn 200 kvadratmeter som brenner, det er hytter i området. Det brenner fra overkant eiendommene nede ved Vrengensundet og nordover, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

En kvinne med mulig bruddskade skal være evakuert, opplyser brannvesenet på Twitter.







Politiet i Sør-Øst skriver på Twitter at det stor spredningsfare.

– Brannvesenet jobber fortsatt på stedet. Det er ingen personer som er skadet, men det blir riktig å si de ikke har kontroll, sier operasjonsleder Marius Knudsen i politiet.

FÅR BISTAND: Brannvesenet opplyser at de får hjelp av sivile og benytter hageslanger for å slukke, i tillegg til eget utstyr.

– Det har vært mange gressbranner i dag, så det er en varsko til alle og enhver, avslutter Knudsen.

Brannvesenet skriver at et skogbrannhelikopter fra Kjeller er på vei mot området, og at de får god hjelp av sivile.

Lett å miste kontrollen

Politiet i Øst har også fått flere meldinger om branner lørdag.

– Det er jamt med gressbranner over hele distriktet, det er kanskje tiden for det, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas

Med lite regn og tørt terreng skal det ikke mye til før branner sprer seg, forteller vaktleder Arne Nurmi i Øst 110-sentral til VG.

– Ofte så er det folk som brenner og rydder litt i hagen, også mister de litt kontrollen, sier Nurmi til VG.

Han oppfordrer folk til å tenke seg om før de begynner med hagearbeid.

– Tørt gress brenner veldig lett. Det er veldig lett å miste kontrollen. Ha slukkeutstyr i nærheten, ser Nurmi.