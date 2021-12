MINISTER: I 1963 ble Willoch handels- og skipsfartsminister i John Lyng-regjeringen, en post han beholdt også i Per Borten-regjering fram til 1970. Her skriver han under en handelsavtale under et besøk i Sovjetunionen i desember 1967 sammen med utenrikshandelsminister M.R. Kuzmin.