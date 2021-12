PLANLEGGER: Helsefagarbeiderne Anine Tråstadkjølen, Susanne Gundersen og Marianne Øverby og pleiemedarbeider Stine Aarstad er et av teamene i Kongsvingers pleie- og omsorgstjeneste. De fordeler oppdragene segi mellom. Foto: Kongsvinger kommune

Helsesjef i kommunen: − Vi trenger hjelp til å få ned smitten

Hun er sjef for en svært presset kommunehelsetjeneste i Kongsvinger. Nå ber Cathrine Pedersen innbyggerne om hjelp. Smitten må ned.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

– Kommunehelsetjenesten trenger det. Det må innbyggerne våre, og i landet for øvrig, hjelpe oss med. Da kan flere være på jobb, sier Pedersen.

Kommunalsjefen beskriver en kamp for å levere god nok kvalitet hver eneste dag. Det samme melder andre kommuner land og strand rundt. De sliter voldsomt med å gi brukerne av hjemmetjenesten den oppfølgingen helse- og livssituasjonen krever.

Mens intensivavdelingene på sykehusene fylles av alvorlig syke, ofte uvaksinerte covidpasienter, må planlagte inngrep utsettes. Sykehusene kaller det å «ta ned elektiv virksomhet». På den måten frigjøres intensivsykepleiere til å jobbe med alvorlig syke covidpasienter.

Kommunehelsetjenesten får ansvaret for pasientene som ikke får utført behandlingen de har ventet på.

– Dette kan medføre at noen får forverret tilstanden i ventetiden og setter dermed økte krav til kommunehelsetjenesten, sier Pedersen, og legger til:

– Vi vurderer hver dag hvilke tjenester kan vi kan nedprioritere uten at det fører til fare for liv og helse.

PRESSET: Hver morgen legger vi puslespillet på nytt: Hvem av de ansatte er friske og klare til innsats, sier kommunalsjef helse og velferd i Kongsvinger, Cathrine Pedersen.

– Dypt imponert

Kommunene har ansvar for en rekke innbyggere som trenger helsehjelp på lavere nivå en eller flere ganger hver dag. Får de ikke det, kan det raskt føre til en dårlig utvikling.

– Tjenesten er svært presset. Mange av våre ansatte er selv syke, i smittekarantene eller hjemme med syke barn. Hver morgen legger vi puslespillet på nytt: Hvem av de ansatte er friske og klare til innsats. Jeg er dypt imponert over mannskapet vårt som står i dette hver dag, sier Pedersen.

I tillegg til ordinære tjenester skal kommunen drifte omfattende TISK arbeid og vaksinasjon.

Kommunalsjefen beskriver vikarmarkedet som støvsugd for fagutdannet personell.

– Vi får ikke tak i kvalifiserte vikarer. Det utfordrer pasientsikkerheten. Vi har tatt grep og omdisponert personell. Vi ser fra dag til dag hvilken kompetanse vi har, sier Pedersen.

FRA UKE TIL UKE: Kommunalsjef Albert Verhagen beskriver en svært presset situasjon i Melhus kommunes pleie- og omsorgstjeneste.

– Lever fra uke til uke

I Melhus i Trøndelag sier kommunalsjef Albert Verhagen:

– Vi lever fra uke til uke. Nå jobber vi med juleturnusen.

Kommunen har tidligere hatt en rekke overliggende pasienter på St. Olavs hospital. Det er også situasjonen nå.

Kommunalsjefen sier at situasjonen går hardest ut over bemanningen på institusjonene i kommunen.

– Det går greit i hjemmetjenesten. I institusjonene mangler vi ansatte. Vi har tatt grep. Blant annet har ansatte som jobber deltid fått tilbud om heltid. Vi har tilbakekalt ferie og fridager og omplasserer fra annen tjeneste. Ansatte som vanligvis jobber med psykisk helsevern, jobber nå på sykehjem, sier Verhagen.

MANGLER ANSATTE: Avdelingsleder Anne Hagelskjær på Orkerød sykehjem i Moss. Sykehjemmet var et av de første med et stort smitteutbrudd.

24 prosent sykefavær

Fredag bekreftet også Moss kommune at de er en av flere kommuner som sliter med å skaffe tilstrekkelig bemanning i kommunehelsetjenesten. Det gjør at pasienter blir liggende ferdigbehandlet på Sykehuset Østfold.

– Det er riktig at vi, som mange andre kommuner, har en krevende situasjon nå. Det er utfordrende å få tak i nok og riktige folk til de enkelte stillinger og roller, sier Lotte Olsen Jessa, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

Hun sier at situasjonen har vært utfordrende i lang tid, men at den nå er betydelig forverret.

– Vi sliter med totalbemanningen, og vi har opptil 24% sykefravær på enkelte avdelinger. I tillegg er vi bekymret for det vi har foran oss med tanke på strengere karantenebestemmelser i forbindelse med eventuell omikron-smitte.

Kommunen har etablert et sentralt bemanningskontor som skal rekruttere eksternt og drive ytterligere omplassering internt.

– Vi jobber knallhardt med dette, sier Olsen Jessa.

UTFORDRENDE: Orkerød sykehjem i Moss har en utfordrende bemanningssituasjon.

Blir overliggere på sykehus

I koordineringsmøtet mellom sykehusene i Helse Sør-Øst torsdag, var overliggende pasienter et av temaene. Mange meldte at de ikke får sendt ferdigbehandlede hjem fordi kommunehelsetjenesten ikke var klar til å ta imot dem.

Da blir pasienten liggende i en sykehusseng til en døgnpris på 5167 kroner som kommunen betaler.

Cathrine Pedersen i Kongsvinger sier det er viktig for kommunen å avlaste spesialisthelsetjenesten.

– Vi hadde i løpet av hele fjoråret til sammen 11 overliggerdøgn på sykehusene. I høst hadde vi 178 overliggerdøgn i løpet av 10 uker. Vi tok grep og hadde bare ett døgn i november. I desember har vi ingen, sier Pedersen.

Hun får signaler fra kommunens fastleger og legevakt om at terskelen for å få lagt pasienter inn på sykehus, oppleves høyere i pressede pandemiperioder.

Guldvog: «Økende vanskelig situasjon»

Helsedirektør Bjørn Guldvog beskriver situasjonen som «økende vanskelig.»

– Det er et høyt press på helsetjenesten i både kommunene og i sykehusene, selv om det er store forskjeller mellom kommuner. Det nye omikronviruset gjør at kraftige nasjonale tiltak er nødvendig. Vi vurderer fortløpende innretningen. Sammen med FHI har statsforvalterne og vi veiledet kommunene om valg av tiltak for å redusere presset på tjenestene.

Han fortsetter:

– Vi jobber fortløpende med å tilrettelegge test og karanteneordninger slik at smittevernet blir mest mulig effektivt, og samtidig slik at oppgavene blir mulig å håndtere. Vi forstår at situasjonen er svært krevende, sier Guldvog.