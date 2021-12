Nakstad om julen: − Kan komme spissede råd

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det kan være nødvendig med flere tiltak frem mot jul for å få kontroll på omikron-smitten.

– Dette er anbefalingen fra regjeringen for å gi forutsigbarhet, men det kan komme spissede råd inn mot julen, sier han om tiltakene til VG mandag morgen.

Stigende smittetall, omikron-tilfeller og en presset helsetjeneste var begrunnelsen da regjeringen innførte tiltak forrige uke. De nye tiltakene innebærer blant annet anbefalinger om å holde en meters avstand, bruke munnbind og ikke ha flere enn ti gjester hjemme.

Også overfor NRK har Nakstad vært tydelig på at vi kan vente oss tiltak.

– Svaret mitt er at det helt sikkert blir justeringer fremover, svarte han NRK mandag på spørsmål om vi kan vente strengere tiltak frem mot jul.

– Regjeringen har bedt om nye råd fortløpende, hvilket vi også gir. Vi kan ikke la omikron lede oss inn i en situasjon som er enda mer alvorlig enn den vi er i nå, sa Nakstad til kanalen.

Kan få en «ganske normal» jul

Nakstad sier det ikke er sikkert at de nåværende tiltakene er gode nok i møte med omikronvarianten.

– De vi har nå er nok nok til å flate ut kurven for delta, og tror vi vil få flere innleggelser med deltavarianten. Hadde det ikke vært for omikron ville vi kunne gått inn i en fin vintertid med tiltakene vi har i dag, sier han til VG.

Likevel mener Nakstad vi kan vente oss en «ganske normal» julefeiring.

– Risikoen for smitte inn i private juleselskaper er jo mindre hvis smittepresset generelt er lavere. Må huske på at vi har mindre kontakt med folk enn i hverdagen i julen – vi er ikke like mye på busser, tog, arrangementer og aktiviteter i hverdagen er på pause i juleferien, sier han.

– Julen kan være positiv for å bidra til mindre smittespredning, men det forutsetter at vi er friske når vi møter venner og familie.

Fortsatt usikkert

Når en skal vurdere hvilke tiltak som trengs, er det først og fremst viktig å se om om man treffer målgruppene som har mest smitte, ifølge Nakstad.

– Justeringer betyr å måle enda bedre enn i dag, fordi vi ikke kjenner omikronvarianten, for eksempel hvilken del av landet den dominerer først. Det kan være viktig å sette inn tiltakene der, før den sprer seg videre til andre deler av landet.

Nakstad peker på at det fortsatt er usikkert hva slags sykdomsforløp man kan forvente med omikron-varianten.

– Men vi vet at den er mer smittsom enn delta og ser på en fersk rapport fra Danmark i går at den faktisk dobler seg i antall registrerte smittetilfeller hver andre-tredje dag. Samme vi har sett fra Storbritannia. Det bekrefter at denne spredningen kan gå veldig fort hvis vi får flere utbrudd i Norge, sier han.

Tidligere studier av vaksinenes effekt mot den nye virusvarianten, viser at den kan ha en effekt både mot alvorlig sykdom og spredning av smitte. Likevel er det mye som fortsatt er usikkert med den nye varianten.

– Hvis effekten av vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom med omikron er det en stor fordel. Det er i så fall forskjellen fra mars 2020. Men vi har allerede ganske mange inneliggende på sykehus – faktisk flere enn i mars 2020. Dette med hvor god vaksinene beskytter i praksis, hvor godt den hindrer deg i å bli lagt inn på sykehus, skulle vi gjerne hatt sikre tall på, sier han.