ARRANGERER: Venninnene Thea Bondevik og Thea McShane ønsker at alle som vil kommer på 17. mai-frokost hos dem.

Arrangerer 17. mai-frokost: − Vi synes at alle skal bli inkludert

19-åringene i Grimstad vil ikke at noen skal være alene på nasjonaldagen, og skrev på Facebook at alle som vil kan komme på 17. mai-frokost hos dem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har ikke satt en grense på hvor mange som kan komme fordi vi synes at alle skal bli inkludert, sier Thea McShane.

For noen kan 17. mai være en tung dag. Det ønsker ikke 19-åringene Thea Bondevik og Thea McShane at den skal være.

Derfor delte de et innlegg i en jentegruppe med over 50.000 medlemmer på Facebook, der de inviterte til frokost på nasjonaldagen.

– Til nå er det fem stykker som skal være med, så da blir vi en liten gjeng. Vi håper at vi kanskje blir noen til, sier McShane.

Begge har andre venner, men ønsker å bli kjent med flere.

– Men det var litt mer for andre. For de som ikke har noe sted å være enda eller ikke har noen venner, sier hun.

VIL INKLUDERE: Thea Bondevik og Thea McShane vil at alle skal bli inkludert.

– Fint å ikke være alene

Mie Olsen er en av de som ble glad for å se innlegget på Facebook.

19-åringen fra Hammerfest flyttet til Arendal i midten av mars for å jobbe.

Hun kommer på besøk på 17. mai.

– Jeg tenkte at det kunne være en fin måte å bli kjent med folk her siden jeg akkurat har flyttet hit. Jeg hadde ingen å feire med, så det er fint å ikke være alene, sier hun.

Olsen har foreløpig ikke fått noe stort nettverk i området, men til høsten har hun søkt på skole i Arendal og Grimstad.

FINT TILTAK: Mie Olsen har nylig flyttet til Arendal og skulle egentlig feire 17. mai alene. Nå slipper hun det.

– Det er et veldig fint initiativ. Det er mange som er ensomme og mange som sikkert er som meg, som har flyttet, skal studere og kanskje ikke fått så mange venner på grunn av pandemien, sier hun.

I en ny rapport fra Mental Helse Ungdom forteller over fire av fem at de har følt seg ensomme de siste tolv månedene. Over halvparten av disse har meldt at de har vært ganske plaget av ensomhetsfølelsen.

Thea McShane delte innlegget på Facebook-gruppen Slay Squad.

Flere vil gjøre det samme

Flere andre i gruppen skriver også at de vil arrangere 17. mai-frokost for ukjente.

– Jeg hadde muligheten til det, jeg hadde ingen planer og jeg har ikke så veldig mange nære venner jeg kan invitere. Jeg ville høre med folk som heller ikke har noen venner å være med, sier 19 år gamle Anniken Haukeberg.

Hun bor i Skodje på Sunnmøre og har fått over 80 kommentarer på innlegget hun delte i forrige uke.

– Jeg har fått så mange positive tilbakemeldinger, bare positive kommentarer om at det er så bra tiltak og det er så mange som har bestemt at de skal arrangere for andre ukjente der de er i Norge.

INVITERT: Anniken Haukeberg har invitert til 17. mai-frokost i Skodje i Ålesund kommune. Hun sier at alle som vil kan komme.

Rundt ti personer har så langt sagt at de vil komme, og foreløpig har hun plass til flere.

– Det er åpent for alle som vil komme. Jeg tenkte å ha det i hagen, og i hagen er det langbord der det er plass til mange, sier hun, og legger til at også gutter er hjertelig velkomne på 17. mai.

– Jeg gleder meg så mye, sier Haukeberg.