Ligger an til generasjonsskifte Mange profilerte politikere har ikke stilt til gjenvalg. Flere stortingslister toppes nå av unge kandidater. VG har tatt en prat med tre av dem. Hanna Jarstø Ervik Av Publisert 14. august, kl. 15:13 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg håper å bidra med et ungdommelig pågangsmot og nye visjoner, sier Senterpartiets Maren Grøthe (20). Dersom det blir regjeringsskifte etter valget kan hun trolig bli tidenes yngste stortingsrepresentant. Neste side (3) Forrige side (1)

– Den eldre generasjonen har ikke vokst opp med det presset som mange unge opplever i dag. De skal heller ikke leve på denne kloden like lenge som jeg skal, sier KrFs Oddbjørn Nørstrud (21). Han tror unge politikere bringer med seg en større utålmodighet knyttet til saker de selv har kjent på kroppen. Neste side (4) Forrige side (2)

Unge politikere er viktig for å sikre at systemet er representativt, mener SVs Solveig Skaugvoll Foss (24). – På godt og vondt er det gjerne slik at man henger mest med de man er mest lik. Derfor har man gjerne mest reell kjennskap til hva som rører seg blant folk som ligner en selv. Neste side (5) Forrige side (3)

Maren (20) kan trolig bli tidenes yngste stortingspolitiker

Maren Grøthe (20) er en av de unge håpefulle som snart kan bli del av generasjonsskiftet på Stortinget.

Publisert: Nå nettopp

MANGE POSITIVE OPPLEVELSER: Maren Grøthe har stort bare positive opplevelser rundt det å være ung politiker. Men en hendelse fra 2015 har likevel satt spor. Foto: Senterpartiet

Grøthe er tredjekandidat for Senterpartiet Trøndelag og har gode sjanser til å få en stortingsplass dersom det blir regjeringsskifte.

Grøthe er takknemlig for tilliten og sier hun stort sett bare har positive opplevelser rundt det å være ung politiker.

Men det å være ung og engasjert kan tidvis også være krevende, forteller hun.

– Særlig når man uttaler seg om kontroversielle ting så blir man tatt på alder snarere enn på selve saken.

Tatt på alder

Da Grøthe skrev et leserinnlegg om ulv som femtenåring opplevde hun å få svært mange negative kommentarer. Hun ble anklaget for å mangle basale naturfagskunnskaper, for å ikke egentlig mene det hun skrev og for å bare følge ordrene til voksne folk som sto bak.

Grøthe er bekymret for at unge ikke lenger skal tørre å uttale seg om saker som vedgår dem.

– Resultatet kunne jo vært at jeg hadde trukket meg tilbake og ikke turt å engasjere meg noe videre. Det hadde vært veldig synd, for jeg føler jo at jeg har mye å bidra med i dag.

Hendelsen er likevel ett unntak, presiserer Grøthe.

OVERRASKET MANGE: Oddbjørn Nørstrud har lang fartstid fra KrFU, Kristeligfolkepartis ungdomsparti. Han forteller at mange ble overrasket da han sa han ikke var kristen. Foto: KrFU

Håper å nå yngre velgere

Oddbjørn Nørstrud (21), førstekandidat i KrF Telemark, opplever ikke at alderen er ett hinder for å hevde seg i politikken. Han skiller seg ut i KrF ikke bare på grunn av alderen, men også fordi han ikke er troende kristen.

På sikt håper han at engasjementet hans kan bidra til at partiet klarer å bre seg mer ut og nå ut til nye grupper.

– Da jeg dro rundt på skolevalgturné i 2019 var det mange som ikke fikk det til å stemme helt når jeg fortalte at jeg ikke er kristen. Men så synes de det er litt kult, også ble KrF plutselig mer aktuelt for dem.

SVs leder Audun Lysbakken og Solveig Skaugvoll Foss. Foto: Vidar Ruud

Unge agendasettere

Solveig Skaugvoll Foss ble valgt inn som stortingsvara i 2017 ble og talte på Stortinget allerede som 19-åring. Ved høstens valg er 24-åringen SVs førstekandidat i Vest-Agder.

– På Stortinget er det jo mange tungvektere rundt en, men jeg bestemte meg tidlig for å ignorere det. Politikk skal ikke handle om makt og posisjoner, men om faktiske saker og det som ender opp med å stå i vedtakene, sier hun.

Skaugvoll Foss trekker frem boligopprør, klimaaktivisme og Black Lives Matter som saker der unge har vært viktige agendasettere. Klimasaken er har også et iboende generasjonselement som må adresseres, mener Skaugvoll Foss.

– Det er utrolig mange som ønsker endring og løsningene finnes, men likevel får ikke unge være med å ta kontroll over egen fremtid, sier hun.