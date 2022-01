NEDBØR: I morgentimene kan det være utfordrende å kjøre flere steder på Østlandet.

Advarer mot elendige kjøreforhold på Østlandet: − Bør kanskje utsette reisen

Mye snø gjennom natten skaper krevende kjøreforhold flere steder på østlandet i morgentimene. Politiet venter at det blir utfordrende utover dagen.

– Det snør tett, og har snødd i mange timer. Mannskapene har brøytet i hele natt, sier Christofa Key-Nilsen, trafikkoperatør i Statens vegvesen Øst.

Hun ber folk holde god avstand og kjøre etter forholdene.

– Det kan være utfordrende kjøreforhold for noen, det kan være glatt, sier Key- Nilsen

– Hvis du ikke er komfortabel med vinterføre, bør du kanskje utsette reisen, eller la bilen stå. Det går fint å kjøre, men man må kjøre etter forholdene, tilføyer Key-Nilsen.

KREVENDE: På E6 ved Taraldrud i Nordre Follo er det mye snø.

– Kjør etter forholdene

På Østlandet vil det snø til og fra gjennom dagen.

– Det er jevnt over mye snø, og vi jobber med å fjerne snø. Det vil bli bedre når det er mer trafikk på veien, opplyser Key-Nilsen.

Oslo politidistrikt er ikke i tvil om at det har snødd mye gjennom natten og i morgentimene.

BLIR BRØYTET: Det jobbes med å brøyte veiene i Oslo området.

– Vi har ikke fått spesielt mange meldinger om problemer. Både i Asker og Bærum er motorveiene helt svarte, mens i Oslo er de hvite ennå med spor i snøen. Men det jobbes med saken for å få veiene ryddet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand, Oslo politidistrikt.

Til tross for at det jobbes med å brøyte veiene tror Hekkelstrand at det likevel kan bli krevende utover dagen.

– Vi ser det som sannsynlig at det vil bli utfordringer i løpet av dagen, sier Hekkelstrand kl. 07.15-tiden lørdag.

Kjørte med sommerdekk

Ved 6.30 tiden lørdagen morgen hadde en trailer begitt seg ut på de snødekte veiene med sommerdekk. Politiet i Oslo meldte på Twitter at traileren sto bom fast på E6 utgående fra Oslo. Såføren hadde heller ikke kjetting på hjulene.

Politiet anmeldte sjåføren for å ikke ha skikket bilen etter forholdene.

– Sjåføren er pågrepet fordi han kjørte med sommerdekk, sier Hekkelstrand.

Han understreker at folk flest er flinke til å kjøre etter forholdene og har byttet til vinterdekk.

Venter mye snø i Agder

Natt til lørdag er det på Østlandet det har snødd mest.

– Det har vært en del snø i Oslofjord-området. Nå har det dratt seg lenger nordover. Det er mest i Gardermoen-området nå, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt.

Men i Agder er det ventet en del snø fra i morgen.

– Noen områder kan få 15–20 centimeter. Mest fra i morgen kveld, og natt til mandag. Tror nok mange kan få 15–20 i løpet av døgn, sier Mjelstad.

– Akkurat nå er det stille og rolig her. Håper at vi har nok mannskap ute til og ta oss av når det daler ned her, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, John Repstad