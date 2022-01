STORBY-BOSS: Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand – og leder KS sitt storbynettverk, som fredag møtte regjeringen.

Klar beskjed til regjeringen i corona-møte: Mer skjenk og lokale tiltak

Ordførere i Norges største byer ba om skjenkelettelser og flere lokale tiltak i et coronamøte med regjeringen.

Regjeringen hadde fredag formiddag et digitalt møte med ordførere og byrådsledere i de største norske byene i Norge.

– Der var det et tydelig signal om at det er ønskelig å lette på skjenkestoppen, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap). Han leder storbynettverket til KS.

– Et av ønskene som ble nevnt var å gjeninnføre skjenking frem til et visst tidspunkt istedenfor full skjenkestopp, forteller Skisland til VG.

KS er kommunenes fellesorganisasjon.

Flere Ap-ordførere har allerede tidligere denne uken gitt refs til regjeringen for å ha innført nasjonal skjenkestopp i én måned.

KLART SIGNAL: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland sier regjeringen fikk klare signaler fra ordførerne og byrådslederne på møtet.

Kristiansand-ordføreren forteller at flere underveis i møtet uttrykte tvil om hvor effektivt virkemiddel skjenkestopp egentlig er, og det ble understreket at vi er i en annen situasjon nå enn skrekkscenarioene vi hadde foran oss da tiltakene ble innført for tre uker siden.

– Flere ønsket en større grad av lokale tiltak fremfor nasjonale, for situasjonen er forskjellig i de ulike byene, sier Skisland.

Fra regjeringen deltok næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og statssekretær i helsedepartementet Ole Kristian Bjørkholt (Ap) på møtet. Regjeringen har regelmessige møter med storbyordførerne om corona-situasjonen.

Info Disse er med i storbynettverket Møtet var mellom regjeringen og KS sitt storbynettverk. Det består av: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen

Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh

Byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg KS står, i følge KS selv, for Kommunesektorens organisasjon. Vis mer

Tromsø: – Vanskelig om alt skal være likt

Tromsø-ordføreren sier til VG at han stiller seg bak oppsummeringen til utvalgslederens oppsummering, og han sier det stort sett var samstemte tilbakemeldinger fra kommunene.

– Jeg har sagt fra tidenes morgen, altså siden forrige regjering, at det er riktigere med lokale beslutninger og tiltak siden det er ulikt smittetrykk ulike steder i landet.

– Det er veldig forskjellig fra Oslo til Tromsø, og fra Tromsø til Kirkenes. Det må vi ta høyde for. Det er vanskelig om alt skal være likt.

VG har bedt statssekretær i helsedepartementet Ole Kristian Bjørkholt som deltok på møtet om en kommentar på de lokale reaksjonene, men har ikke fått svar fredag kveld.

GUNNAR HAR TALT: Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen har gitt klar beskjed til både forrige og nåværende regjering om hva han mener om corona-håndteringen.

Bergen: – Klar for å ta ansvar

Bergensbossen, byrådsleder Roger Valhammer, deltok også på møtet. Han har vært en svært tydelig kritiker av nasjonal skjenkestopp.

– Det er ingen tvil om at skjenkestopp er ekstremt krevende for en allerede presset bransje, og i Bergen har vi allerede sett flere konkurser de siste ukene, skriver han til VG i en e-post etter møtet.

Valhammer mener noen tiltak best håndteres nasjonalt – som et eventuelt coronapass. Han gir likevel beskjed om at de er klar for å ta ansvar for lokale tiltak, heller enn nasjonale:

– I Bergen er vi beredt til å ta dette ansvaret. Vi har hatt mange runder med lokale vurderinger og lokale tiltak før, og vi står klare også denne gangen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har denne uken varslet at det kommer noen justeringer og lettelser neste uke.

KLAR I VEST: Roger Valhammer uttaler til VG at Bergen er klare til å innføre lokale tiltak i henhold til smittesituasjonen.

Bærum: – Heller strengt enn stengt

– Skjenkestoppen er en kjempeutfordring for de største byene, sier Lisbeth Hammer Krog, storbynettverkets eneste Høyreordfører.

Bærum-ordføreren tok også til orde for å lette på tiltakene.

– Vi må selvsagt fortsette med smitteverntiltak, men det bør heller være strengt enn stengt. For at folk skal slutte opp om reglene, må tiltakene vurderes fortløpende, og det synes jeg nok har manglet fra regjeringen de siste dagene, sier Hammer Krog.

– FEIL FOKUS: – Det er i hjemmene folk smittes nå, sier Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H)

Som det eneste landet i Europa med full skjenkestopp spør hun seg dessuten hvilke verdier vi ønsker å formidle.

– Det sies at vi har fått mer kontinentale vaner, men i denne debatten er det stadig snakk om beruselse. Vi har jo allerede et regelverk som nekter folk servering ved overstadig beruselse, så jeg synes det er feil fokus. La folk få drikke et glass vin til pizzaen på den lokale naborestauranten igjen, sier Hammer Krog.

TILLIT: – Det er helt avgjørende at tiltakene som iverksettes er forholdsmessige. Hvis de ikke oppleves som det, vil folk miste tilliten til oss som bestemmer, sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen til VG torsdag.

Oslo: – Bør tilbake på lokalt nivå

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen var til stede på møtet.

Han har ikke anledning til å uttale seg fredag kveld, men VG kjenner til at han var spesielt opptatt av at tiltakene må tilbake på lokalt nivå.

Dette utdypet han i et intervju med VG torsdag:

– Tiltak bør tilbake på lokalt nivå når regjeringen skal vurdere tiltakene 14. januar, også spørsmålet om skjenkestopp. Det er store lokale forskjeller og vi som styrer kommunene har mye bedre forutsetninger for å vite hva som må til i egen kommune.