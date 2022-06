Forsvarsdepartement sier opp milliardkontrakt etter 20 år med skandale-helikoptrene

Det er over 20 år siden Norge bestilte NH90-helikoptre for over 30 milliarder. I 2022 er leveransen av dem fremdeles ikke i mål. Nå sier forsvarsdepartement opp kontrakten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres!

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) under en pressekonferanse fredag morgen. Norge vil levere NH90-helikoptrene tilbake og kreve å få tilbake fem milliarder kroner.

– Som kjent har relevansene vært kraftig forsinket. De operative konsekvensene har vært store. Å heve en så stor og langsiktig kontrakt har konsekvenser, og det er ingen enkel beslutning, sier Gram.

Ambisjonen var 3900 flytimer årlig til fregatt og kystvakt, men de siste årene har det gjennomsnittlig vært kun 700 flytimer hvert år.

Her er helikopterskandalens hovedtrekk:

I 2001 bestiller Norge 14 helikoptre av typen NH90.

Disse skulle etter planen være i bruk i norske kystvaktskip og marinens fregatter seks-syv år senere.

Det første helikoptret landet i Norge i 2009, men i 2022 er kontrakten fremdeles ikke oppfylt.

I tillegg er det langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

FORSVARSMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp).

VG skrev nylig om hvordan ubetalte regninger, overskridelser og forsinkelser hoper seg opp på bordet til forsvarsministeren. I februar uttalte daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til Aftenposten at de vurderte å si opp kontrakten med NH90.

I en knusende rapport i 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at det var svikt helt fra start av kjøpet, og at Forsvaret og skattebetalerne har brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

NH90: Et NH90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV Senja.

30 milliarder kroner

Allerede i 2008 vurderte Norge å si opp avtalen med den italienske leverandøren. Det som trolig har holdt den ene forsvarsministeren etter den andre igjen, er at regningen for å si opp avtalen ville koste omtrent like mye som å overholde den.

Flere forsvarsministre har underveis i prosessen hevdet at det aldri har kommet noe ønske fra Forsvaret om å kansellere kontrakten for NH90. Levetidskostnadene for NH90 lå i 2018 an til å koste nær 30 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Mens flere forsvarsministre har skyldt på Forsvaret, har Forsvaret på sin side lempet ansvaret over på den italienske leverandøren NHI.

Kritikere av avtalen har tatt til orde for å heller satse på innkjøp av amerikanske helikoptre.