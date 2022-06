KØ OG KAOS?: Nattens togmegling har elementer som mange av vårens meglinger ikke har. I denne saken kan du lese hvilke strekninger som blir rammet i morgen ved konflikt.

Derfor kan det bli togstreik i morgen

Nesten alle oppgjørene i vårens lønnsoppgjør har endt uten streik. Fordi de i stor grad har dreid seg om penger. Men i den pågående togmeglingen ligger det ikke bare penger, men også prinsipper på bordet.

Klarer ikke partene å bli enige i kveldens avsluttende megling, vil det ramme togtrafikken i Stor-Oslo og Ofotbanen i Narvik fra onsdag morgen eller senere hvis meglingen trekker utover onsdagen.

Og det kan den meget vel gjøre, dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt.

Info Disse strekningene kan bli rammet På Østlandet stanses togtrafikken mellom Drammen, Oslo S og Lillestrøm. Trafikken stanses også til Gardermoen og til Eidsvoll.

Videre stanses trafikken på Hovedbanen, Flytoget, Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til og med Fetsund, og på Alnabru Godsterminal.

Togtrafikken stanses på hele Ofotbanen i Nord.

Vestfoldbanen kan kjøres til Drammen, men ikke videre.

Tog kan fortsatt kjøres til Hamar (Eidsvoll), men ikke videre.

Tog kan kjøres til Kolbotn/Ski, men ikke videre.

Det går tog på Kongsvingerbanen fra Sørumsand til Charlottenberg og på Gjøvikbanen fra Grefsen til Gjøvik.

Flytoget

Go Ahead

SJ Norge Vis mer

Det er ikke de ansatte om bord på togene som kan få togene til å stoppe denne gangen, men arbeiderne som sikrer sporene:

Nattens megling gjelder ansatte i Spordrift AS og OneCo Networks AS, som bidrar med drift og vedlikehold til Bane NOR.

Den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter megler på vegne av Bane NOR og LO Stat på vegne av Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), og EL og IT Forbundet.

Samlet tas 120 sporansatte ut i streik, ved konflikt.

Dette strides de om

Siden vårens lønnsoppgjør har vært tilnærmet streikefri, er det ventet at også nattens megling ender med det. Men denne meglingen blir trolig tøffere.

Prinsippene de strides om, er hvem som skal ha styringen over turnus og arbeidstid:

Begge partene er enige om at såkalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er ok. Det betyr at en arbeidstager kan jobbe mer en uke og mindre en annen.

Utfordringen er at arbeidstagerne opplever at arbeidsgiverne bruker styringsretten, altså at de bestemmer uten at arbeidstagerne blir tatt med i vurderingene.

– Alle over en kam

Partene uttaler seg ikke om innholdet i meglingen mens meglingen pågår.

Men før meglingen begynte, formulerte Janina Hortman, leder av elektropersonalets landsråd i NJF, seg slik til Fri Fagbevegelse:

– Vi er ikke mot gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Men vi mener dette er noe lokale parter må være enige om. Man kan ikke skjære alle over en kam. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

SPENNING: Tog som står, ikke går, kan skape store problemer, spesielt på Østlandet onsdag.

En annen sier til VG at de har opplevd at enkelte har blitt beordret til å jobbe, uten at det er avtalt.

Den andre store utfordring dreier seg om noe av det samme:

De tillitsvalgte krever å få hånden på rattet når turnus settes opp.

– Det er et relativt rimelig krav at de tillitsvalgte skal påvirke medlemmenes arbeidstid. I dag tar arbeidsgiverne seg altfor mye til rette. Det må det bli slutt på, sier en LO-tillitsvalgt som følger meglingen.

Ifølge NTB handler deler av uenighetene i For OneCo Networks om fordeling av lønnstilleggene, mens det for Spordrift er beregning av arbeidstid i turnus som er vanskelig.

Avviser å ha stilt steile krav

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, sa dette før meglingen startet:

– Vi ønsker ikke å kommentere diskusjonene partene har hatt i forhandlingene eller påstandene fra de tillitsvalgte, men arbeidsgiver har ikke stilt krav knyttet til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og styringsrett.

Hun sa at hun håpet at de med riksmeglerens hjelp kan finne «løsninger som er gode for både Spordrift og de ansatte».

Et annet moment er at det er to ulike kulturer som strides:

LO som trivdes da tradisjonelle statlige selskaper styrte jernbanen. Men etter at Erna Solberg-regjeringen liberaliserte og Spordrift i 2019 ble skilt ut av Bane NOR, har klimaet hardnet til.

– Kreves beredskap for feilretting

Konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne, sier at en streik vil gjøre at det ikke vil være noen som kan reparere sporveksler eller andre ting som kan gå i stykker.

– For at togene skal kjøre forsvarlig og sikkert, kreves beredskap for feilretting. Derfor kan ikke togene kjøre der ansatte i Spordrift, som ivaretar beredskapen vår, tas ut til streik, forklarer Kjenne på Bane Nors nettside.